طريقة عمل صينية بسبوسة بالزبادي والحليب مثل محلات الحلواني

صينية البسبوسة بالزبادي والحليب ، من أجمل الحلويات الشرقية والشامية التي تقدم في شهر رمضان الكريم، وهى من الحلويات التي تتمتع بطعمها الشهي ومذاقها الطيب، الذي يجعل الكثير من الناس يفضلون تناولها بكثرة، وهى حلوي عربية مشهورة في كثير من البلدان مثل الجزائر وسوريا والعراق وبلاد الشام، ويطلق عليها العديد من الأسماء مثل النمورة في بلاد الشام، والهريسة في العراق والجزائر والبسبوسة في مصر، ويتم تحضيرها بالقشطة أو بالزبادي، وطريقة عملها سهلة وبسيطة ويمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل صينية البسبوسة بالزبادي والحليب بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل.

مكونات صينية البسبوسة بالزبادي والحليب

تتكون الصينية من عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

كيس ونصف من البسبوسة. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. 2 ملعقة كبيرة من السمنة. كوب من الحليب. كوب من الزبادي. مكسرات للتزين. 2 كوب من الشربات البارد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير صينية البسبوسة بالزبادي والحليب بطريقة سهلة وبسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر بولة كبيرة ونضع بها سميد البسبوسة، وملعقة البيكنج بودر، ونقلبهم مع بعض.

ثم نضيف السمنة ونفركها جيداً حتى تمتزج جيداً.

نقوم بوضع كوب الزبادي والحليب ونخلطهم حتى تدخل جميع المكونات مع بعض.

نحضر الصينية وندهنها بقليل من السمنة، ونرشها بالدقيق حتى لا يلتصق الخليط بها.

نقوم بتفريغ الخليط في الصينية ونوزعها بالتساوي ونتركه جانباً حتى ترتاح.

نشعل الفرن على درجة حرارة 180 ونتركها حتى تسخن.

ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى يتحمر ولونها مثل الذهبي وتنضج جيداً.

نخرج الصينية من الفرن ونسقيها بالشربات البارد ونرشها بالمكسرات وبالهناء وشفاء.

طريقة عمل الشربات بالمنزل

توجد بعض الخطوات البسيطة لعمل الشربات في المنزل بكل سهولة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضعه على النار ونضع كوب من الماء و2 كوب من السكر ونقلبهم حتى يذوب السكر تماماً. نقوم بإضافة نصف لليمونة للخليط ونتركه يغلي على نار هادئة حتى يصبح لونه أبيض. نستمر بالتقليب حتى يصبح القوام ثقيل، ثم نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد. نقوم بوضع الشربات في الثلاجة لحين الاستخدام وهو يصلح لجميع أنواع الحلويات.

يجب أن يكون الشربات بارد تماماً قبل وضعه على البسبوسة.

يجب تسخين الفرن جيداً قبل وضع الصينية داخلها حتى ترتفع جيداً.

عد م خفق الخليط جيداً حتى لا يصبح مثل العجينة.

وضع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر حتى لا تتشقق البسبوسة.

عدم الإكثار من السمنة حتى لا تصبح ثقيلة الطعم.

سر نجاح البسبوسة بالمنزل