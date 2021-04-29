طريقة عمل الغريبة فى المنزل خطوة بخطوة بأبسط التكاليف وأقل المكونات

طريقة عمل الغريبة فى المنزل خطوة بخطوة، تعد الغريبة من الحلويات الأساسية في الأعياد، يفضلها العديد من الأشخاص تتميز بطعمها اللذيذ وقوامها الهش، تحضر بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل لا تحتاج في تحضيرها إلى بذل مجهود، مكوناتها سهلة فهي تحضر في المنزل دون شرائها من المحلات جاهزة، فهي من الحلويات التي تذوب في الفم بكل سهولة وطعمها هش ولذيذ، تابعونا للتعرف على طريقة عمل الغريبة في المنزل. طريقة عمل الغريبة طريقة عمل الغريبة المكونات: 4 أكواب دقيق.

2 كوب سمن.

بياض بيضة.

رشة ملح.

ملعقة فانيليا.

كوب سكر.

لوز- فستق. طريقة التحضير: يحضر إناء كبير يوضع فيها السمن والسكر والفانيليا ويتم مزجهم جيداً بواسطة المضرب الكهربائي، ثم يتم إضافه الدقيق بشكل تدريجي وإضافة بياض البيض حتى الحصول على عجينة متماسكة وهشة.

بعد ذلك يتم تشكيل العجينة على حجم كرات صغيرة، ويتم وضع اللوز أو الفستق في منتصف العجينة.

تكرر الخطوات حتى الإنتهاء من العجينة بالكامل.

نحضر صينية فرن وتدهن بالسمن، ثم يرص فيها الغريبة ثم تدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ربع ساعة حتى يتغير لونها ثم تخرج من الفرن وتترك حتى تبرد تماماً ثم تقدم. طريق عمل الغريبة بالسميد يحضر إناء على النار ويوضع فيه كوبان من السمن مع 2 كوب من السكر، ويتم مزجهم جيداً حتى إذابة السكر.

بعد ذلك يتم خلط أربع أكواب من الدقيق مع 2 ملعقة كبيرة من السميد ويتم خلطهم معاً.

يضاف إليه خليط السمن ثم تعجن المكونات معاً حتى الحصول على عجينة لينة.

يتم وضع العجينة في الثلاجة لمدة ساعة، بعد ذلك يتم تشكيلها إلى دوائر صغيرة مع وضع اللوز المجروش في المنتصف.

ترص في صينية فرن وتوضع في الفرن لمدة ربع ساعة، ثم تخرج وتترك حتى تبرد ثم تقدم. طريقة التحضير:طريق عمل الغريبة بالسميد الوسوم

طريقة عمل الغريبة فى المنزل خطوة بخطوة، تعد الغريبة من الحلويات الأساسية في الأعياد، يفضلها العديد من الأشخاص تتميز بطعمها اللذيذ وقوامها الهش، تحضر بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل لا تحتاج في تحضيرها إلى بذل مجهود، مكوناتها سهلة فهي تحضر في المنزل دون شرائها من المحلات جاهزة، فهي من الحلويات التي تذوب في الفم بكل سهولة وطعمها هش ولذيذ، تابعونا للتعرف على طريقة عمل الغريبة في المنزل. طريقة عمل الغريبة طريقة عمل الغريبة المكونات: 4 أكواب دقيق.

2 كوب سمن.

بياض بيضة.

رشة ملح.

ملعقة فانيليا.

كوب سكر.

لوز- فستق. طريقة التحضير: يحضر إناء كبير يوضع فيها السمن والسكر والفانيليا ويتم مزجهم جيداً بواسطة المضرب الكهربائي، ثم يتم إضافه الدقيق بشكل تدريجي وإضافة بياض البيض حتى الحصول على عجينة متماسكة وهشة.

بعد ذلك يتم تشكيل العجينة على حجم كرات صغيرة، ويتم وضع اللوز أو الفستق في منتصف العجينة.

تكرر الخطوات حتى الإنتهاء من العجينة بالكامل.

نحضر صينية فرن وتدهن بالسمن، ثم يرص فيها الغريبة ثم تدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ربع ساعة حتى يتغير لونها ثم تخرج من الفرن وتترك حتى تبرد تماماً ثم تقدم. طريق عمل الغريبة بالسميد يحضر إناء على النار ويوضع فيه كوبان من السمن مع 2 كوب من السكر، ويتم مزجهم جيداً حتى إذابة السكر.

بعد ذلك يتم خلط أربع أكواب من الدقيق مع 2 ملعقة كبيرة من السميد ويتم خلطهم معاً.

يضاف إليه خليط السمن ثم تعجن المكونات معاً حتى الحصول على عجينة لينة.

يتم وضع العجينة في الثلاجة لمدة ساعة، بعد ذلك يتم تشكيلها إلى دوائر صغيرة مع وضع اللوز المجروش في المنتصف.

ترص في صينية فرن وتوضع في الفرن لمدة ربع ساعة، ثم تخرج وتترك حتى تبرد ثم تقدم. طريقة التحضير:طريق عمل الغريبة بالسميد

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