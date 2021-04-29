طريقة عمل ماسك الذهب لشد البشرة وإزالة التجاعيد

ماسك الذهب ، من أهم مستحضرات التجميل التي تعتمد عليها السيدات في شد البشرة وإزالة التجاعيد، حيث يحتوي على عناصر غذائية عالية للبشرة والجلد، ويحتوي على الكثير من المعادن والفيتامينات، التي تعالج الكثير من الأمراض الجلدية مثل البهاق، والترهلات، وعلامات التقدم في العمر، وهو واحد من ماسكات كثيرة طبيعية تستخدم في علاج البشرة من حب الشباب، والبثور، والبقع الداكنة، ومنها ماسك البقدونس، وماسك القرفة، وماسك الكركم، وكلها لها فوائد عديدة للبشرة والجلد، وعلى كل سيدة تريد الحصول على بشرة نضره ومتألقة استخدام مستحضرات التجميل الطبيعية، التي لا تحتوي على أي مواد كيميائية ضارة بالبشرة والجلد، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة تحضير ماسك الذهب لشدة البشرة وتفتيحها وإزالة التجاعيد في المنزل بأبسط وأسهل الخطوات وأقل التكاليف.

مكونات ماسك الذهب

يحتوي القناع على بعض المكونات البسيطة المتوفرة وهى كما يلي:-

ملعقة واحدة عصير ليمون.

ملعقة واحدة لبن رائب.

نصف ملعقة كركم.

ملعقة واحدة جوز هند.

طريقة التحضير

طريقة تحضير ماسك الذهب سهلة وبسيطة ولا تحتاج منا وقت أو جهد كبير وهى كما يلي:-

نقوم بخلط جميع المكونات السابقة مع بعضها بشكل جيد. نستمر في عملية التقليب حتى يصبح شكل المزيج مائل إلى اللون الذهبي أو ما يشبه الذهب. نقوم بوضع المزيج على البشرة ونتركه مدة 20 دقيقة. نقوم بشطف الماسك بالماء البارد، وسوف تلاحظين أن وجهك أصبح صافي ومشدود وخالي من التجاعيد.

مكونات ماسك الذهب البودرة

يحتوي هذا الماسك على مكونات طبيعية مفيدة للبشرة وهى كالتالي:-

بودرة اللؤلؤ الطبيعي.

كولاجين بحري.

فيتامين C.

مواد بروتينية.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك الذهب البودرة بأسهل الخطوات وهى كالآتي:-

نقوم بخلط جميع المكونات السابقة مع بعضها البعض خلطًا جيداً، ويمكن إضافة العسل أو الحليب إلى الخليط. نقوم بفرد قناع الذهب على البشرة لمدة تتراوح ما بين 15 دقيقة إلى 20 دقيقة. نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر، ونقوم بتنشيفه بمنشفه نظيفة. نكرر وضع الماسك على الوجه مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، حتى نحصل على نتائج مبهرة وبشرة لامعه، تشع بالحيوية والنعومة.

فوائد ماسك الذهب

توجد العديد من الفوائد التي يحتوي عليها الماسك للبشرة وهى كما يلي:-