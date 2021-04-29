الأرز بالخلطة بالمكسرات بطريقة بسيطة وسهلة للغاية بالتفصيل

الأرز بالخلطة بالمكسرات بطريقة سهلة وبسيطة هو واحد من أحلام الكثير من السيدات حيث أن تحضير هذه الأكلة الشهيرة يحتاج إلى الكثير من المجهود والتحضيرات والتجهيزات ويستغرق تجهيزه الكثير من الوقت ويُعد هذا الطبق من الأطباق الأساسية في العزائم حيث أن له شكل مبهر ومذاق رائع يحبه الجميع الصغار والكبار والآن سوف نتركك عبر السطور التالية مع طريقة التحضير بالتفصيل وسوف تحصلي على مذاق رائع ونعدك سوف تبهري جميع أفراد أسرتك.

طريقة تحضير مكونات الأرز بالخلطة بالمكسرات

تقع كل سيدة وربة بيت في حَيْرَة كبيرة عند التجهيز للعزائم وخاصة على مائدة شهر رمضان المبارك حيث تفضل الكثير من السيدات تجهيز العديد من الأصناف من أجل إرضاء كافة الأذواق ولكن من بين كافة الأصناف نجد الأرز بالخلطة يستطيع أن يفوز في أي منافسة وهو يتكون من كبد و قوانص الدجاج مع اللوز والبندق وعين الجمل والزبيب لذلك يستطيع الفوز في أي سباق على أي مائدة وهو مزيج رائع ومميز من النكهات التي يحبها الجميع ونتركك الآن مع المكونات وطريقة التحضير بالتفصيل عبر السطور التالية.

تجهيز الأرز بالخلطة بالخطوات

المكونات:

كيلو من الأرز النظيف المغسول والمصفى جيدًا من الماء.

كيلو من كبد وقوانص الدجاج المغسولة جيدًا.

مقدار متوسط من البندق المقشر المحمص.

مقدار متوسط من اللوز المقشر المحمص.

مقدار متوسط من عين الجمل المقشر المحمص.

مقدار متوسط من الزبيب.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من القرفة.

مكعبين مرقة دجاج.

ملعقتين من السمن.

ملعقتين من السكر.

طريقة التحضير: