سر صبغ الشعر باللون الأشقر البلاتيني بالطريقة الهندية الاصلية بلون ساحر وتغطية الشيب للابد

صبغ الشعر في البيت بطريقة آمنة صبغ الشعر من الأمور التي تجدها الفتيات صعبة القيام بها بأنفسهم في البيت لذا يكونوا مطرون للذهاب إلى الكوافير لعمل اللون الذي يرغبن به ولكن هذا يكون مكلف وغير آمن، فمعظم الأدوات تكون مستخدمة من أكثر من شخص ويمكن هذا يصيب فروة الرأس والشعر بالعدوى، كما يمكن أن يتم استخدام مواد صبغ كيماوية تسبب الأذى للشعر فيكون من الأفضل إذا نفذتي هذا في البيت بنفسك بشكل آمن.

هناك عدة طرق لابد من أن يتم اتباعها للحصول على لون شعر جيد وصحي عن طريق الالتزام بالطرق والنصائح التالية:

عليك سيدتي أن تقومين باختيار اللون الذي يناسب بشرتك وشعر بدقة فائقة ولابد من أن يكون آمن ويحتوي على مواد طبيعية مضمونة 100% مع الالتزام بالإرشادات المدونة على العبوة الخاصة بها.

قبل صبغ الشعر بيومين على الأقل قومي بغسيل باستخدام الشامبو التي يتناسب مع نوع شعرك ولابد من أن تتأكدين بأن الشعر نظيف تماماً واحرصي على عدم استخدام البلسم وتركيه حتى أن يجف.

لابد من أن يتم تطبيق الصبغة على الشعر وهو جاف تماماً فعندما يكون مبلل يمنع الشعر من امتصاص الصبغة ويتم تطبيق اللون على الشعر وهو رطب بالطريقة المعروفة وهي تقسيم الشعر لعدة أجزاء بعد تمشيط والتخلص من التشابك، ثم يتم خلط الصبغة في الوعاء الخاص بها ومن ثم تطبق على الشعر من الجذور للأطراف وتترك على حسب المدة المدونة على العبوة مع تغليفه بكيس من النايلون.

يفضل أن لا يتم غسيل الشعر بشكل مباشر ولكن انتظري حتى تحصلين على اللون المطلوب ومن ثم يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.