عمل سكراب طبيعي في المنزل

عمل سكراب طبيعي فالمنزل بمكونات طبيعية موجودة فالمنزل وبطريقة سهلة وبسيطة حيث يعتبر السكراب من اهم العوامل التي تعطيكى نعومة ونضارة وجمال وتستطيعي عمله فالمنزل بنفسك بمواد طبيعية ومفيدة للجسم ومضمونة بعيدا عن استخدام المواد الكيميائية التي يمكن أن يكون ضرر كبير علي بشرتك كما يمكنك استخدام هذا السكراب الطبيعي للوجه والجسم .

3 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون .

3 ملعقة كبيرة من السكر.

3 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض النقي .

عصير من نصف ليمونه إن كنتي من أصحاب البشرة الحساسة يمكنك الاستغناء عن عصير الليمون .

مكونات عمل سكراب طبيعيطريقة عمل سكراب طبيعي

تقومي بمزج المكونات جيدا وتقومي بتدليكها على الجسم جيدا بطريقة دائرية لمدة 15 دقيقة علي الأقل أو حسب رغبتك ثم تقومي بغسله بالماء الدافئ ثم تقومي باستخدام كريم مرطب مناسب لبشرتك بعد عمل السكراب ويفضل عمل سكراب للجسم والوجه مرتين في الأسبوع علي الأقل لتحصلي على بشرة ناعمة ونضرة .

فوائد سكراب طبيعي للبشرة

يعتبر هذا السكراب الطبيعي له فوائد كثيرة للبشرة لاحتوائه على مكونات طبيعية لها فوائد كثيرة حيث يقوم العسل الأبيض بتنعيم البشرة وترطيبها جيدا وتنظيفها ويقاوم ظهور الحبوب ويقوم بتهدئة البشرة الحساسة من التهيج والاحمرار ويقوم زيت الزيتون بتغذية البشرة وترطيبها وتنعيمها كما أنه يقضى على علامات الشيخوخة وتقدم السن والتجاعيد كما يمكنه القضاء على الرؤس السوداء وحبيبات السكر تقوم بإزالة الجلد الميت وتجدد خلايا البشرة وتنشيط الدورة الدموية للوجه والجسم ويعمل عصير الليمون على تفتيح البشرة وترطيبها وتنعيمها وتقشيرها ولكن يمكن لكي التخلي عن أليمون إذا كنتي من أصحاب البشرة الجافة الحساسة وعمل السكراب بدونه فهو قد يزيد من جفاف بشرتك أو حساسيتها لذا فهذا السكراب الطبيعي يعطيكى نضارة وجمال ونعومة ولا يضر ببشرتك .