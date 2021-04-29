شرح كيفية عمل اكلة مفطح السعودية بطريقة سهلة ونتائج ستزهلك وطعم لا يقاوم، لتجعل كل من يتزوقها يستمتع بها ويكون لديه الفضول لمعرفة كيف صنعت تلك الأكلة لعمل مثلها، حيث تعد الأكلة من اشهر الأكلات المعروفة فى الخليج والوطن العربى، وقد جئتنا لكم بشرح مبسط وشامل للمكونات وطريقة صنع بالخطوات.

كيفية عمل (مفطح) مع الشرح بالخطوات لتصل الى نتاج مناسبة

معروف عن هذه الأكلة أن سكان المملكة العربية السعودية يشتهرون بها، وأيضا توجد أماكن وبلدان تشتهر بها مثل العراق، والكويت، وعدد من دول خليج، فهي تقدم فى الاحتفالات والمناسبات والأعياد لأنها من الأكلات التي تقدم فى مثل هذه التجمعات، واليكم في التالي كيفية عمل اكلة مفطح.

نصف ملعقة حبهان

ربع ملعقة من القرنفل

ربع ملعقة كزبرة

اثنين من ورق الغار

عود من القرفة

اثنين من حبة الفلفل الأخضر مقطع

اثنين من حبات البصل الكبير المقطع

خمس فصوص من الثوم

ربع ملعقة من الفلفل الأسود

نصف ملعقة من الفلفل الأحمر

ملعقة طعام صغيرة من الزعفران

ملعقة طعام صغيرة من البهارت المشكلة

الملح على حسب القدر المناسب وارغبة

المكون الأساسى اثنين كيلو جرام لحم خروف غير مقطع

اربع كؤوس من الارز البسمتى

واحد بصلة حجم كبير مفرومة جيدا وناعما

واحد ملعقة طعام كبيرة من السمن البلدي

اربع كؤوس من الماء

نصف ملعقة من الزعفران و توضع فى ربع كوب من الماء

نصف ملعقة من مسحوق القرفة الناعمة

نصف ملعقة من الحبهان الناعم\

ملح مع فلفل اسود

اثنين ملعقة من دهن الضأن

أولا: المكونات اللازمة لعمل اكلة مفطحثانيا: مكونات الارزثالثا: طريقة تجهيز و تحضير(المفطح)

نشرح طريقة تجهيز اللحم

نضع كمية كبيرة من الماء فى إناء ونضيف له الفلفل الاخضر، والثوم، وورق الغار، والحبهان، والبصل، والكزبرة، والقرفة، ونترك كل المكونات هذا نتركه على نار متوسطة حتى تغلى. ثم نضيف اللحم ،والثوم، والبهرات المشكلة، والفلفل الأسود الناعم، وأيضا كذالك الفلفل الأحمر الناعم، ونتركه على النار حتى يبدأ اللحم في النضوج. نضيف بعد تمام النضوج الملح، و يترك لمدة عشر دقائق يغلى، ثم نرفع اللحم بعد ذلك نضعه فى الفرن على صينية ونتركه على درجة حرارة 300 حتى يصبح أحمر اللون.

نضع السمن على النار حتى يذوب ونضيف البصل ونقلبه، وبعدها الحبهان، والقرفة، والملح، والفلفل الاسود، والقرنفل، ونقلب جيدا، ثم نضيف الأرز ومرقة اللحم ونقلب مرة أخرى ونترك المكونات حتي تنضج. نضيف ماء الزعفران إلى الأرز بعد تصفيته ،ونسخن قطعة من الفحم ونضعها فى وعاء به زيت وتغطى و تترك فى إناء اللأرز لفترة قليلة، ثم نقلب الأرز فى طبق التقديم ثم بعد ذلك نضيف قطع اللحم فوقه ليقدم ساخن.

رابعا: تجهيز الآرز