عجينة البيتزا الإيطالية وصلصة البيتزا الأصلية مثل كبرى المطاعم الإيطالية بمدينة نابلي

عجينة البيتزا هي من أصعب الوصفات المحببة لدى الكثير على مستوى العالم، عجينة البيتزا لها طعمًا رائعًا، ويمكن أن تكون محشوة الأطراف وتسمى بستاف كراست بيتزا، وهي غالبًا تُحشى بالنقانق أو الجبن الشيدر الأصفر، موطنها الأصلي هي إيطاليا، حيث يرجع عهد اكتشاف البيتزا إلى عام 1772 بمدينة نابلي الإيطالية، ولذلك سميت البيتزا الأكثر شيوعًا بالعالم ببيتزا نابلي، البيتزا عبارة عن عجينًا من الدقيق مضافًا إليه بعض المكونات، وعلى سطحها توجد الخضراوات الطازجة والجبن الموتزاريلا، لتضفي أفضل طعمًا، تختلف أطعمة البيتزا باختلاف التوبينج أو الحشو السطحي لها، فنجدها بأطعمة مختلفة مثل(الجمبري، الخضروات، الفطر الطازج, التونة، مزيج أو مشكل الجبن، السلامي، اللحم، الدجاج)، كل تلك الأطعمة تضفي مذاقًا رائعًا ومتجددًا باستمرار. مكونات تحضير عجينة البيتزا 2 كوب من الدقيق أو الطحين

ملعقة صغيرة من الملح

معلقة كبيرة من السكر

2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

ملعقة كبيرة من الحليب المجفف

كوب ماء دافئ

3 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون مكونات تحضير عجينة البيتزا مقادير التوبينج أو سطح عجينة البيتزا

3 ملعقة كبيرة من صوص الطماطم أو الكاتشب

ملعقة صغيرة من الزعتر

شرائح من الطماطم

شرائح من الفلفل الأخضر

زيتون أسود وزيتون أخضر

جبن شيدر

جبن موتزاريلا

جبن رومي

شرائح الفطر الطازجة

النقانق(حسب الرغبة) طريقة عمل البيتزا نَبدأ بخلط المكونات الجافة لكلًا من الدقيق والسكر والملح والخميرة الفورية. نُضيف الماء الدافئ إلى الخليط الجاف. نَستمر بالعجن جيدًا، ثم نضع الزيت ومن ثم العجن، للحصول على عجين متماسك لين مثل العلكة. نَبدأ بتغطية العجين بقطعة من القماش جيدًا، نتركه يختمر من 10 إلى 20 دقيقة. بعد التخمر، حيث يتضاعف حجم العجين، نأتي بصينية بها بعض الدقيق ونبعثر القليل منه بها. نقوم بفرد العجينة في الصينية، ومن ثم نقوم بثقبها عدة ثقوب رأسية وأفقية باستخدام شوكة، لكي نفرغ الهواء منها. نبدأ بالتزيين أو بوضع التوبينج أو حشو سطح البيتزا بصلصة البيتزا والزعتر، وأعلاهم الجبن الموتزاريلا، ثم شرائح الزيتون والفلفل والطماطم بحسب الطلب، كما يمكن إضافة شرائح الدجاج أو السلامي أو الفطر(الماشروم). تُخبز على درجة حرارة 240 درجة مئوية. مكونات الصلصة الأصلية للبيتزا الإيطالية

6 ثمرة طماطم

3 بصلة متوسطة الحجم

ربع ملعقة كمون

ذرة ملح

نصف ملعقة كبيرة من الزعتر

2 ملعقة زيت زيتون

ربع ملعقة فلفل أسود

ربع ملعقة صغيرة من السكر

نصف ملعقة كبيرة من الثوم الباودر

نصف ملعقة كبيرة من البابريكا

نصف ملعقة كبيرة من الخل طريقة عمل البيتزا طريقة تحضيرها

نُضيف الطماطم إلى إناء على النار، مع ماء يغطيها حتى السلق، لمدة أقل من 10 دقائق على النار بدون إضافة ماء. نُقشر الطماطم ونضعها في الهاند بلندر أو الخلاط حتى تنعم. نُضيف السكر والملح والزعتر والزيت والبابريكا والخل والثوم الباودر. يُغلى الخليط 3 مرات لكي تأخذ الصلصة قوامها. وأخيرًا وليس آخرًا سوف تحصلون على بيتزا إيطالية رائعة، وسوف تختبرون طعم الجبن الذائب كأنكم بإحدى كبري مطاعم البيتزا الشهيرة بنابلي إيطاليا. الوسوم

عجينة البيتزا هي من أصعب الوصفات المحببة لدى الكثير على مستوى العالم، عجينة البيتزا لها طعمًا رائعًا، ويمكن أن تكون محشوة الأطراف وتسمى بستاف كراست بيتزا، وهي غالبًا تُحشى بالنقانق أو الجبن الشيدر الأصفر، موطنها الأصلي هي إيطاليا، حيث يرجع عهد اكتشاف البيتزا إلى عام 1772 بمدينة نابلي الإيطالية، ولذلك سميت البيتزا الأكثر شيوعًا بالعالم ببيتزا نابلي، البيتزا عبارة عن عجينًا من الدقيق مضافًا إليه بعض المكونات، وعلى سطحها توجد الخضراوات الطازجة والجبن الموتزاريلا، لتضفي أفضل طعمًا، تختلف أطعمة البيتزا باختلاف التوبينج أو الحشو السطحي لها، فنجدها بأطعمة مختلفة مثل(الجمبري، الخضروات، الفطر الطازج, التونة، مزيج أو مشكل الجبن، السلامي، اللحم، الدجاج)، كل تلك الأطعمة تضفي مذاقًا رائعًا ومتجددًا باستمرار. مكونات تحضير عجينة البيتزا 2 كوب من الدقيق أو الطحين

ملعقة صغيرة من الملح

معلقة كبيرة من السكر

2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

ملعقة كبيرة من الحليب المجفف

كوب ماء دافئ

3 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون مكونات تحضير عجينة البيتزا مقادير التوبينج أو سطح عجينة البيتزا

3 ملعقة كبيرة من صوص الطماطم أو الكاتشب

ملعقة صغيرة من الزعتر

شرائح من الطماطم

شرائح من الفلفل الأخضر

زيتون أسود وزيتون أخضر

جبن شيدر

جبن موتزاريلا

جبن رومي

شرائح الفطر الطازجة

النقانق(حسب الرغبة) طريقة عمل البيتزا نَبدأ بخلط المكونات الجافة لكلًا من الدقيق والسكر والملح والخميرة الفورية. نُضيف الماء الدافئ إلى الخليط الجاف. نَستمر بالعجن جيدًا، ثم نضع الزيت ومن ثم العجن، للحصول على عجين متماسك لين مثل العلكة. نَبدأ بتغطية العجين بقطعة من القماش جيدًا، نتركه يختمر من 10 إلى 20 دقيقة. بعد التخمر، حيث يتضاعف حجم العجين، نأتي بصينية بها بعض الدقيق ونبعثر القليل منه بها. نقوم بفرد العجينة في الصينية، ومن ثم نقوم بثقبها عدة ثقوب رأسية وأفقية باستخدام شوكة، لكي نفرغ الهواء منها. نبدأ بالتزيين أو بوضع التوبينج أو حشو سطح البيتزا بصلصة البيتزا والزعتر، وأعلاهم الجبن الموتزاريلا، ثم شرائح الزيتون والفلفل والطماطم بحسب الطلب، كما يمكن إضافة شرائح الدجاج أو السلامي أو الفطر(الماشروم). تُخبز على درجة حرارة 240 درجة مئوية. مكونات الصلصة الأصلية للبيتزا الإيطالية

6 ثمرة طماطم

3 بصلة متوسطة الحجم

ربع ملعقة كمون

ذرة ملح

نصف ملعقة كبيرة من الزعتر

2 ملعقة زيت زيتون

ربع ملعقة فلفل أسود

ربع ملعقة صغيرة من السكر

نصف ملعقة كبيرة من الثوم الباودر

نصف ملعقة كبيرة من البابريكا

نصف ملعقة كبيرة من الخل طريقة عمل البيتزا طريقة تحضيرها

نُضيف الطماطم إلى إناء على النار، مع ماء يغطيها حتى السلق، لمدة أقل من 10 دقائق على النار بدون إضافة ماء. نُقشر الطماطم ونضعها في الهاند بلندر أو الخلاط حتى تنعم. نُضيف السكر والملح والزعتر والزيت والبابريكا والخل والثوم الباودر. يُغلى الخليط 3 مرات لكي تأخذ الصلصة قوامها. وأخيرًا وليس آخرًا سوف تحصلون على بيتزا إيطالية رائعة، وسوف تختبرون طعم الجبن الذائب كأنكم بإحدى كبري مطاعم البيتزا الشهيرة بنابلي إيطاليا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عجينة البيتزا الإيطالية وصلصة البيتزا الأصلية مثل كبرى المطاعم الإيطالية بمدينة نابلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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