طريقة عمل الغريبة الناعمة للعيد بالصور بطعم ومذاق رائع

طريقة عمل الغريبة تبحث عنها العديد من السيدات في مختلف أنحاء الوطن العربي خاصة داخل جمهورية مصر العربية، وتخشي السيدات من صنع الغريبة في المنزل بسبب عدم معرفتها بالوصفة الصحيحة والمقادير المناسبة للحصول على منتج مضبوط الطعم والشكل، فتفضل بعض النساء شرائها جاهزة، ومع ارتفاع أسعار كحك العيد والبيتي فور وغيرها من مستلزمات العيد تريد الكثير من النساء عملها في المنزل لتوفير المال وضمان نظافة الحلويات خاصة مع انتشار فيروس كرونا المستجد في العالم، وفي السطور التالية نستعرض معكم طريقة عمل الغريبة بمقادير مضبوطة ووصفة ناجحة.

طريقة عمل الغريبة

تعتبر الغريبة من حلويات العيد التي يطلق عليها السهل الممتنع فعلى الرغم من سهولة تحضيرها وبساطة مكوناتها، إلا أن الكثير يشتكون من تشققها أو تغير شكلها بعد التسوية، كما يشتكي البعض من أنها مقرمشة في حين أنها يجب أن تكون طرية وناعمة تذوب في الفم، وفي السطور التالية سوف نوضح لكم أسرار تحضيرها.

نصف كيلو جرام من الدقيق الفاخر بما يعادل 500 جرام.

ربع كيلو من السمن ما يساوي 250 جرام سمن بارد بدرجة حرارة الثلاجة.

حوالي كوبين إلا ربع من السكر البودر بما يعادل 200 جرام أو حسب الرغبة.

ربع كوب من الحليب البودر حسب الرغبة.

نقوم بإضافة الحليب البودر إلى الدقيق، ويجب أن يكون الدقيق مخصص للمخبوزات أو لجميع الاستخدامات، وتعتبر هذه الخطوة اختيارية ولكن الحليب المجفف يعطي الغريبة نكهة مميزة.

باستخدام مضرب العجان أو المضرب الكهربائي نستمر في ضرب السمن حتى يتحول لونه إلى اللون الفاتح ويصبح قوامها كريمي خفيف مثل الكريم شانتيه.

يضاف السكر البودر إلى السمن ونخلطهم جيداً باستخدام المضرب.

في حالة الرغبة في إضافة الفانيليا يمكن إضافتها في هذه المرحلة.

يمكن أحد أسرار نجاح الغريبة في عدم وجود سوائل لذلك نستخدم الحليب البودر بدلاً من الحليب السائل، وكذلك نستخدم السمن البارد بدرجة حرارة الثلاجة بدلاً من الزبدة.

تعجن المكونات مع بعضها في العجان مع مراعاة عدم العجن الزائد عن اللازم، فبمجرد أن تتجمع العجينة وتصبح ناعمة نغلق العجان.

نأخذ قطعة صغيرة من العجينة لاختبارها بتشكيلها على شكل كرة ثم الضغط عليها، إذا لم تتشقق من الجانب فهذا يعني أنها مضبوطة وجاهزة، أما في حالة ظهور تشققها فمعناه أن العجينة تحتاج إلى بعض السمن البارد، ويرجع ذلك إلى اختلاف أنواع الدقيق.

توضع العجينة لترتاح في الثلاجة لمدة تلت ساعة، حتى نستطيع استخدامها بسهولة.

بعد ذلك نشكل العجينة على شكل كرات ونضعها فوق ميزان المطبخ في حالة رغبتنا الحصول على أحجام متقاربة للغريبة، ويعتبر وزن 15 – 17 وزنا مناسباً للحبة.

نفرش ورق الزبدة في صنية الفرن ثم نشكل العجينة على هيئة كرات ونرصها متباعدة قليلاً ثم باستخدام أداة مثل التي في الصور أو باستخدام ظهر كوب نضغط قليلاً فوق الكرة لتأخذ شكل الغريبة المعهود.

طريقة الغريبة

نقوم بتزيين العجينة باستخدام حبة مكسرات في وسط كل قطعة فيمكن استخدام الفستق أو اللوز أو النوع المفضل.