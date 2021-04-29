طريقة غريبة ناعمة تدوب في الفم بمقادير أكبر طهاه حلواني بالمكسرات والسادة، سنقدم لكم سلسلة من أشهر أنواع حلويات كحك وبسكويت وغريبة وبيتي فور العيد بكل مكونات صحيحة والخطوات البسيطة السليمة لعمل تلك حلويات بطريقة مضبوطة، نبدا بعمل غريبة التي هي نوع من أنواع كعك عيد اللذيذ وتكون ناعمة فهي سهلة تحضير ويمكن صنعها بطرق مختلفة سنطرحها لكم بتفاصيل لنتيجة تبهرك بطعم مثل محلات تماما واحلى وأنعم من الجاهزة. طريقة غريبة ناعمة تذوب بالفم أحضري عدد اثنين كوب من دقيق حلويات. عدد كوب واحد من سكر بودرة ناعم. عدد كوب واحد من زبدة طرية بحرارة الغرفة. ملعقة صغيرة من فانيليا. كوب من فستق حلبي. طريقة تحضير غريبة ناعمة تذوب بالفم يتم وضع في وعاء خفق الزبدة الطرية مع سكر بودرة جيدا وتخفق جيدا بالمضرب الكهربائي حتى تنعم الزبدة أو تخفق بالمضرب اليدوي لمدة 10 دقائق.

ثم يضع عليها الفانيليا مع عدم توقف عن الخفق ومزج كافة مكونات مع بعضها البعض، ثم يضاف تدريجيا الدقيق مع خفق بالمضرب اليدوي حتى حصول على عجينة متماسكة.

ثم يشكل العجينة على شكل أقراص صغيرة الحجم حتى تتشكل بشكل غريبة وتوضع في منتصف كل قطعة من غريبة قطعة من فستق.

ثم يتم رصد قطع أقراص الغريبة وتتباعد ما بين قطع غريبة، ويوضع في الفرن يكون ساخن بدرجة حرارة متوسطة وتترك بالفرن لمدة 10 دقائق.

مع حرص على عدم تحمير قطع الغريبة وتظل بلون الأبيض وتترك لمدة 10 دقائق حتى تبرد ثم ترص في عبوة محكمة الغلق لحين تناولها. طريقة غريبة ناعمة بالسمنة في دقائق نحتاج إلى عدد أربع أكواب من دقيق حلويات. كوب من سكر ناعم مطحون بودرة. عدد اثنين كوب من سمن بحرارة المطبخ. كوب من مكسرات لتزين الوجه. بياض بيضة واحدة بحرارة المطبخ. ملعقة صغيرة من الفانيليا. رشة صغير من الملح. خطوات تحضير غريبة ناعمة بالسمنة يتم خلط سمنة بالتدريج برفق حتى يتغير لونها من الأصفر إلى الأبيض والخفق بالمضرب الكهربائي، ثم يضاف عليها السكر الناعم مع خفق جيدا حتى يذوب السكر تماما.

ثم يوضع دقيق بالتدريج إلى مزيج سمن والسكر والعجن عن طريق اليد حتى تحصل على عجينة هشة قليلا.

ثم يضاف بياض البيض وتخلط مرة ثانية حتى تكون عجينة سهلة تشكيل وتكون كرات صغيرة الحجم وضغط عليها من منتصف، بوضع عليها القليل من فستق.

وتكرر تلك الخطوة في كل كمية العجينة حتى تنتهي ولابد أن ترص في صينية ويوجد فرق ما بين كل قطعة والأخرى.

وتدخل الغريبة إلى فرن متوسط حرارة لمدة لا تقل عن ربع ساعة ولا يتغير لون غريبة الالتزام فقط بدرجة حرارة. طريقة غريبة ناعمة تذوب بالفمطريقة تحضير غريبة ناعمة تذوب بالفمطريقة غريبة ناعمة بالسمنة في دقائقخطوات تحضير غريبة ناعمة بالسمنة الوسوم

طريقة غريبة ناعمة تدوب في الفم بمقادير أكبر طهاه حلواني بالمكسرات والسادة، سنقدم لكم سلسلة من أشهر أنواع حلويات كحك وبسكويت وغريبة وبيتي فور العيد بكل مكونات صحيحة والخطوات البسيطة السليمة لعمل تلك حلويات بطريقة مضبوطة، نبدا بعمل غريبة التي هي نوع من أنواع كعك عيد اللذيذ وتكون ناعمة فهي سهلة تحضير ويمكن صنعها بطرق مختلفة سنطرحها لكم بتفاصيل لنتيجة تبهرك بطعم مثل محلات تماما واحلى وأنعم من الجاهزة. طريقة غريبة ناعمة تذوب بالفم أحضري عدد اثنين كوب من دقيق حلويات. عدد كوب واحد من سكر بودرة ناعم. عدد كوب واحد من زبدة طرية بحرارة الغرفة. ملعقة صغيرة من فانيليا. كوب من فستق حلبي. طريقة تحضير غريبة ناعمة تذوب بالفم يتم وضع في وعاء خفق الزبدة الطرية مع سكر بودرة جيدا وتخفق جيدا بالمضرب الكهربائي حتى تنعم الزبدة أو تخفق بالمضرب اليدوي لمدة 10 دقائق.

ثم يضع عليها الفانيليا مع عدم توقف عن الخفق ومزج كافة مكونات مع بعضها البعض، ثم يضاف تدريجيا الدقيق مع خفق بالمضرب اليدوي حتى حصول على عجينة متماسكة.

ثم يشكل العجينة على شكل أقراص صغيرة الحجم حتى تتشكل بشكل غريبة وتوضع في منتصف كل قطعة من غريبة قطعة من فستق.

ثم يتم رصد قطع أقراص الغريبة وتتباعد ما بين قطع غريبة، ويوضع في الفرن يكون ساخن بدرجة حرارة متوسطة وتترك بالفرن لمدة 10 دقائق.

مع حرص على عدم تحمير قطع الغريبة وتظل بلون الأبيض وتترك لمدة 10 دقائق حتى تبرد ثم ترص في عبوة محكمة الغلق لحين تناولها. طريقة غريبة ناعمة بالسمنة في دقائق نحتاج إلى عدد أربع أكواب من دقيق حلويات. كوب من سكر ناعم مطحون بودرة. عدد اثنين كوب من سمن بحرارة المطبخ. كوب من مكسرات لتزين الوجه. بياض بيضة واحدة بحرارة المطبخ. ملعقة صغيرة من الفانيليا. رشة صغير من الملح. خطوات تحضير غريبة ناعمة بالسمنة يتم خلط سمنة بالتدريج برفق حتى يتغير لونها من الأصفر إلى الأبيض والخفق بالمضرب الكهربائي، ثم يضاف عليها السكر الناعم مع خفق جيدا حتى يذوب السكر تماما.

ثم يوضع دقيق بالتدريج إلى مزيج سمن والسكر والعجن عن طريق اليد حتى تحصل على عجينة هشة قليلا.

ثم يضاف بياض البيض وتخلط مرة ثانية حتى تكون عجينة سهلة تشكيل وتكون كرات صغيرة الحجم وضغط عليها من منتصف، بوضع عليها القليل من فستق.

وتكرر تلك الخطوة في كل كمية العجينة حتى تنتهي ولابد أن ترص في صينية ويوجد فرق ما بين كل قطعة والأخرى.

وتدخل الغريبة إلى فرن متوسط حرارة لمدة لا تقل عن ربع ساعة ولا يتغير لون غريبة الالتزام فقط بدرجة حرارة. طريقة غريبة ناعمة تذوب بالفمطريقة تحضير غريبة ناعمة تذوب بالفمطريقة غريبة ناعمة بالسمنة في دقائقخطوات تحضير غريبة ناعمة بالسمنة

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