عجينة العيش السوري أو عيش الشاورما بكل أسراره بالطريقه الاصلية الرائعه طرى مثل الجاهز

طريقة عمل العيش السوري ، يعتبر العيش السوري واحد من أنواع العيش التي تم استخدامها في الفترات الأخيرة، والتي يحب البعض أن يتناوله بجانب المأكولات الأخرى وبخاصة الشاورما، لذلك سوف نقدم لكم وصفة رائعة لصنع العيش السوري في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة والاستمتاع بطعمه الرائع. طريقة عمل العيش السوري:- طريقة عمل العيش السوري:- المكونات :- عدد ثلاثة ملاعق كبيرة الزيت عالي الجودة.

رشة ملح.

ثلاثة أكواب من الدقيق المتعدد الاستخدام.

ملعقة صغيرة خل ابيض.

كوب كبير من الماء المغلي.

نصف ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة لبن بودر. طريقة التحضير :- احضري إناء وضعي به المقدار المحدد من الماء المغلي ثم أضيفي عليه الملح والزيت والدقيق المتعدد الاستخدام بالإضافة إلى الخميرة.

ابدئي في مزج كافة المكونات معًا عن طريق اليدين واستمري إلى أن تحصلي على عجينة طرية وناعمة الملمس.

اتركي العجينة لمدة عشرة دقائق حتى تستريح قليلاً.

ابدئي في تقطيع عجينة العيش السورى إلى أجزاء متساوية وبعد ذلك اعملي على تشكيلها على هيئة كرات.

إلى أجزاء متساوية وبعد ذلك اعملي على تشكيلها على هيئة كرات. ضعي الكرات داخل وعاء عميق واعملي على تغطيته باستخدام قطعة قماش نظيفة واتركيها لمدة نصف ساعة.

ابدئي في وضع العجينة على مكان نظيف وقد سبق رشة بواسطة الدقيق وذلك لمنع التصاق العجينة.

افردي العجينة بواسطة النشابة واستمري في الفرد إلى أن تحصلي على عجينة ذات سمك رقيق وعلى شكل دائري.

ارفعي طاسة ممسوحة بالزيت على نار هادئة وضعي بها العجينة.

اتركيها لمدة 25 ثانية واقلبيها على الجهة الأخرى، ثم كرري العملية مرة أخرى إلى أن تصبح ذهبية اللون.

اخرجي العجينة وضعيها داخل طبق عميق ثم اعملي على تغطيتها بواسطة منشفة مبللة، وذلك لضمان بقائها طرية.

وبهذا نكون قد تعرفنا على طريقة عمل العيش السوري في المنزل يمكن تحضيره في المنزل، كما يجب أن نوضح أنه لابد وأن تكون النار هادئة على العيش السوري وتركه حتى ينضج. طريقة التحضير :- الوسوم

طريقة عمل العيش السوري ، يعتبر العيش السوري واحد من أنواع العيش التي تم استخدامها في الفترات الأخيرة، والتي يحب البعض أن يتناوله بجانب المأكولات الأخرى وبخاصة الشاورما، لذلك سوف نقدم لكم وصفة رائعة لصنع العيش السوري في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة والاستمتاع بطعمه الرائع. طريقة عمل العيش السوري:- طريقة عمل العيش السوري:- المكونات :- عدد ثلاثة ملاعق كبيرة الزيت عالي الجودة.

رشة ملح.

ثلاثة أكواب من الدقيق المتعدد الاستخدام.

ملعقة صغيرة خل ابيض.

كوب كبير من الماء المغلي.

نصف ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة لبن بودر. طريقة التحضير :- احضري إناء وضعي به المقدار المحدد من الماء المغلي ثم أضيفي عليه الملح والزيت والدقيق المتعدد الاستخدام بالإضافة إلى الخميرة.

ابدئي في مزج كافة المكونات معًا عن طريق اليدين واستمري إلى أن تحصلي على عجينة طرية وناعمة الملمس.

اتركي العجينة لمدة عشرة دقائق حتى تستريح قليلاً.

ابدئي في تقطيع عجينة العيش السورى إلى أجزاء متساوية وبعد ذلك اعملي على تشكيلها على هيئة كرات.

إلى أجزاء متساوية وبعد ذلك اعملي على تشكيلها على هيئة كرات. ضعي الكرات داخل وعاء عميق واعملي على تغطيته باستخدام قطعة قماش نظيفة واتركيها لمدة نصف ساعة.

ابدئي في وضع العجينة على مكان نظيف وقد سبق رشة بواسطة الدقيق وذلك لمنع التصاق العجينة.

افردي العجينة بواسطة النشابة واستمري في الفرد إلى أن تحصلي على عجينة ذات سمك رقيق وعلى شكل دائري.

ارفعي طاسة ممسوحة بالزيت على نار هادئة وضعي بها العجينة.

اتركيها لمدة 25 ثانية واقلبيها على الجهة الأخرى، ثم كرري العملية مرة أخرى إلى أن تصبح ذهبية اللون.

اخرجي العجينة وضعيها داخل طبق عميق ثم اعملي على تغطيتها بواسطة منشفة مبللة، وذلك لضمان بقائها طرية.

وبهذا نكون قد تعرفنا على طريقة عمل العيش السوري في المنزل يمكن تحضيره في المنزل، كما يجب أن نوضح أنه لابد وأن تكون النار هادئة على العيش السوري وتركه حتى ينضج. طريقة التحضير :-

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عجينة العيش السوري أو عيش الشاورما بكل أسراره بالطريقه الاصلية الرائعه طرى مثل الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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