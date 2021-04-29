طريقة عمل البطاطس المحشية بالفرن بطريقة سهلة وطعم شهي

تعد البطاطس المحشية بالفرن ، من الأكلات الشهية جداً التي تعد مفيدة ومغذية للجسم، وتعتبر طبق رئيسي على السفرة وهي من الأكلات المحببة لدي الأطفال، يتم تقديمها بجانب الأرز والعيش البلدي، ومكوناتها بسيطة ومتوفرة بالمنزل وطريقة تحضيرها سهلة وسريعة، وتعد البطاطس من الأكلات الخفيفة التي يمكن تقديمها بأكثر من شكل، فيمكن عمل وجبات مختلفة منها مثل طاجن البطاطس بالدجاج أو اللحمة وأيضاً يمكن تحضيرها على شكل كفتة فهي لذيذة جداً، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل البطاطس المحشية بالفرن بطريقة سهلة وجديدة.

مكونات عمل البطاطس المحشية بالفرن

مكونات عمل البطاطس المحشية بالفرن مكونات سهلة وغير مكلفة وهي كما يلي:ـ

كيلو من البطاطس متوسطة الحجم.

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

2 بصلة كبيرة مفرومة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

مكونات الصلصة

ملعقة من الثوم المفروم.

2 ملعقة صلصة.

2 كوب من الطماطم.

رشة فلفل وملعقة من الكزبرة جافة.

طريقة التحضير

خطوات تحضير البطاطس المحشية بالفرن بسيطة جداً، ولكنها تمتاز بمذاق لذيذ وشهي وهي كما يلي:ـ

يتم تقشير البطاطس ثم غسلها جيداً، يتم تقوير البطاطس من الداخل حتي تصبح فارغة، ويتم الاحتفاظ بقلب البطاطس الذي تم تقويره، لاستخدامه داخل صينية البطاطس. بعدها يتم تحمير حبات البطاطس في الزيت، ثم نخرجها من الزيت لكي تصفي. يتم عمل حشوة اللحمة المفرومة، بوضع مقلاة على النار ونضيف إليها ملعقة من السمنة ويضاف البصل المفروم ونقلب، ثم يضاف الملح والفلفل الأسود ونقلب المكونات حتي تذبل. بعدها يتم إضافة اللحمة المفرومة ونقلب حتي يتغير لونها وتنضج تماماً، ترفع من على النار وتترك لكي تبرد قليلاً.

طريقة تحضير الصلصة

توضع مقلاة على النار ونضيف إليها السمنة ثم يتم وضع الثوم المفروم، بعدها نضيف الفلفل الأسود والكزبرة ونقلب المكونات حتي تذبل تماماً.

بعدها يتم إضافة الصلصة ونقلب ثم نضيف عصير الطماطم، ويترك الخليط على النار حتي يغلي لمدة دقيقتين، ثم يرفع من على النار.

نجهز صينية أو طاجن متوسط الحجم، وتوضع به البطاطس التي تم تقويرها ونصف كمية الصلصة.

يتم حشو البطاطس التي تم تحميرها بخليط اللحمة المفرومة التي تم تجهيزه، وتوضع حبات البطاطس في منتصف الصينية.

تغطي بنصف كمية الصلصة المتبقة على الوجه، ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية، حتي تتحمر وتُسبك وتأخذ لون التحمير اللذيذ.

نخرجها من الفرن ونزينها بالكزبرة الخضراء، وتُقدم بالهنا والشفا.

ملحوظة، يمكن إضافة بعض البهارات مع اللحمة مثل القرفة، كما أنه يمكن قسم البطاطس إلى نصفين إذا كانت كبيرة الحجم عند تقويرها.