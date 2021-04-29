طريقة عمل البسبوسة المرملة سادة وبالمكسرات بخطوات سهلة وسريعة

طريقة عمل البسبوسة من أصناف الحلويات الشرقية التي يبدع الشعب المصري خصيصاً في صنعها فهي من الحلويات الشرقية الشامية المصرية، كما يطلق عليه العديد من الأسماء بحسب كل بلد عربي فيطلق عليها الهريسة أو النمورة أو هريسة السميد، كما تختلف أيضاً طريقة إعدادها من بلد إلى آخر وطرق تزيينها وتناولها ولكن يشتهر تناولها في معظم الدول العربية في شهر رمضان المبارك وتهاديها بين الأهل والجيران كما أنها تتربع على سفرة كل بيت في رمضان على الفطار ويمكن أيضاً في السحور كنوع تحلية أساسي.

طريقة عمل البسبوسة المرملة بخطوات سهلة وسريعة:

تعتمد البسبوية على مكون أساسي وهو دقيق السميد أو دقيق البسبوسة كما يطلق عليه البعض وبقية المكونات قد تختلف من بلد لآخر حسب ما يفضلها كل بلد فهناك من يفضل عجنها باللبن، وهناك من يفضل عجنها بالزبادي أو اللبن الرايب ولكن في النهاية تكون نفس النتيجة المبهرة والمذاق الذي لا يمكن لاحد أن يقاومه.

3 أكواب من سميد البسبوسة.

نصف كوب جوز هند ناعم ( يمكن زيادته أو نقصانه حسب الرغبة).

كوب من السمن ( يفضل أن يكون سمن بلدي).

كوب لبن.

كوب سكر ناعم.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

المكونات:طريقة تحضير البسبوسة:

في وعاء قومي بإضافة السميد والبيكنج واخلطيهم حتى تمتزج المكونات معاً. ثم قومي بإضافة السمن إليها واخلطي جيداً، ومن ثمة أضيفي السكر والفانيليا ثم أكملي الخلط. بعد ذلك أضيفي اللبن وجوز الهند ثم أخلطيهم جيداً، سواء باستخدام يديك أو المضرب الكهربائي حتى تتجانس جميع المكونات. ومن ثمة قومي بتفريغ العجينة في صينية فرن مدهونة بقليل من السمن بحيث يكون سمكها لا يزيد عن واحد سم إذا كنتي تفضلين أن يكون قوامها رقيق. إذا كنتي تفضلينها ساده فادخليها الفرن على ذلك، ولكن أن كنتي تريديها بالمكسرات فقومي بإضافة البندق أو اللوز أو السوداني على الوجه قبل إدخالها إلى الفرن كما يمكنك إضافة القليل من المكسرات المجروشة إلى الخليط عند العجن. يجب إدخالها إلي فرن ساخن على درجة حرارة متوسطة حتى تأخذ اللون الذهبي من الأسفل، ويمكنك إشعال الشواية حتى تأخذ اللون الذي تفضلينه من الأعلى. عند خروجها من الفرن يضاف إليها مباشرة الشربات الثقيل البارد حتى تتشربه بسرعه.

طريقة عمل شربات البسبوسة:

المكونات:

كوبان من السكر.

كوب ونصف من الماء.

عصير نصف ليمونة.

رشة فانيليا.

في وعاء على النار أضيفي الماء والسكر ورشة الفانيليا. واتركيه حتى يغلي على نار متوسطة حتى تحصلي على شربات ذات قوام ثقيل. عند الحصول على القوام المطلوب اغلقى النار واتركيه حتى يبرد.

طريقة التحضير: