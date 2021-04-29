تكات بسكويت العيد الهش واللذيذ تعرفي عليه بخطوات سهلة وسريعة

لم يتبقى على عيد الفطر المبارك لعام 2021 سوى 15 يوم، ومن هنا انطلقت جميع النساء في البحث عبر المنصات المختلفة عن طريقة إعداد بسكوت العيد بطريقة سهلة وسريعة وخاصه في ظل انتشار وباء كورونا المستجد وقلق الجميع من شراء المنتجات الخارجية حفاظا علي صحتهم وصحة أسرهم.

من العادات والتقاليد التي من المستحيل أن تتغير أو تنقرض عند المصريين هو إعداد الكحك والبسكوت احتفالا بعيد الفطر المبارك من كل عام، فرحة العيد تكتمل بوجود هذه الطقوس، ولكن الأمر سوف يتغير قليلا هذا العام لخوف الكثير من السيدات من شراء البسكويت الجاهز ويبحثن عن طريقة إعداده في المنزل لذا نتحدث في هذا المقال عن طريقة إعداده.

هناك العديد من الطرق لإعداد البسكويت، لكن بالنسبة لنا كنا حريصين في عمليات البحث التي قمنا بها في الوصول إلى أفضل طريقة لإعداد بسكويت العيد وفي النهاية توصلنا إلى الطريقة التالية فتابعيِ معنا لنتعرف عليها.

كيلو من الدقيق .

عدد 2 بيضة.

15 جرام نشادر.

نصف كيلو من الزبدة.

كوب إلا ربع من السكر البودرة.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بورد.