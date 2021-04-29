طريقة تحضير مضغوط الدجاج بالتفصيل

طريقة تحضير مضغوط الدجاج، مضغوط الدجاج من الأكلات الخليجية ذات الشهرة الواسعة والتي تحضر في الكثير من البيوت السعودية والخليجية وفي شهر رمضان يلاحظ أنها من أكثر وجبات الطعام التي تقدم في العزومات والولائم وإذا كانت لديكِ عزومة قريبة تعرفي معنا على خطوات عمل مضغوط الدجاج السعودي في خطوات بسيطة. مقادير مضغوط الدجاج مقادير مضغوط الدجاج المكونات المطلوبة لعمل مضغوط الدجاج ليست معقدة بل بسيطة جدا وهي: دجاج: 8 قطع.

أرز بسمتي: كوبان كاملان.

طماطم: 2 حبة كبيرة.

فلفل أخضر: 2 حبة.

بصل: 2 حبة متوسطة.

ثوم: 2 فص مفروم.

صلصة طماطم: ثلاثة ملاعق طعام.

مرق دجاج: مكعب واحد.

ماء فاتر: كوب كامل.

زيت: مقدار قليل.

فلفل أسمر بودرة: حسب الحاجة.

ملح طعام: حسب الحاجة.

بهارات الكبسة: حسب الحاجة. طريقة مضغوط الدجاج السعودي خطوة بخطوة طريقة مضغوط الدجاج السعودي خطوة بخطوة لكي يتم تحضير أكلة مضغوط الدجاج يحب أن تتبع الطريقة التالية بالتفصيل: يوضع الأرز البسمتي في وعاء مليء بالماء لكي ينقع جيدًا بعد التخلص من النشا الزائدة به. نحضر الخضروات الطماطم والفلفل والبصل ونقطعهم جوانح ونقوم بفرم الثوم جيدًا. وفي قدر ضغط على نار حرارتها متوسطة يوضع الزيت المناسب للقلي. بعد تسخين الزيت بوضع الثوم والبصل ونقلب وبعد ذلك يضاف الفلفل الأخضر. عندما تذبل الخضروات نضيف قطع الدجاج مع الخضروات ونقلب. ومن ثم نضع صلصة الطماطم مع الطماطم ومكعب مرقة الدجاج وبهارات الكبسة على الدجاج ونحرك جميع المكونات سويًا. وعندما نلاحظ تغيير لون الخليط نضيف إليه الماء حتى تغطى قطع الدجاج. ومن ثم نغطي قدر الضغط جيدًا ويترك على النار عشر دقائق كاملة ويزال الغطاء بعد تلك المدة لوضع الأرز البسمتي بعد التصفية من الماء ونعيد الغطاء مرة أخرى. وبعد ربع ساعة نرفع القدر عن النار ويصب المضغوط السعودي في أطباق التقديم بالهناء والشفاء. الوسوم

طريقة تحضير مضغوط الدجاج، مضغوط الدجاج من الأكلات الخليجية ذات الشهرة الواسعة والتي تحضر في الكثير من البيوت السعودية والخليجية وفي شهر رمضان يلاحظ أنها من أكثر وجبات الطعام التي تقدم في العزومات والولائم وإذا كانت لديكِ عزومة قريبة تعرفي معنا على خطوات عمل مضغوط الدجاج السعودي في خطوات بسيطة. مقادير مضغوط الدجاج مقادير مضغوط الدجاج المكونات المطلوبة لعمل مضغوط الدجاج ليست معقدة بل بسيطة جدا وهي: دجاج: 8 قطع.

أرز بسمتي: كوبان كاملان.

طماطم: 2 حبة كبيرة.

فلفل أخضر: 2 حبة.

بصل: 2 حبة متوسطة.

ثوم: 2 فص مفروم.

صلصة طماطم: ثلاثة ملاعق طعام.

مرق دجاج: مكعب واحد.

ماء فاتر: كوب كامل.

زيت: مقدار قليل.

فلفل أسمر بودرة: حسب الحاجة.

ملح طعام: حسب الحاجة.

بهارات الكبسة: حسب الحاجة. طريقة مضغوط الدجاج السعودي خطوة بخطوة طريقة مضغوط الدجاج السعودي خطوة بخطوة لكي يتم تحضير أكلة مضغوط الدجاج يحب أن تتبع الطريقة التالية بالتفصيل: يوضع الأرز البسمتي في وعاء مليء بالماء لكي ينقع جيدًا بعد التخلص من النشا الزائدة به. نحضر الخضروات الطماطم والفلفل والبصل ونقطعهم جوانح ونقوم بفرم الثوم جيدًا. وفي قدر ضغط على نار حرارتها متوسطة يوضع الزيت المناسب للقلي. بعد تسخين الزيت بوضع الثوم والبصل ونقلب وبعد ذلك يضاف الفلفل الأخضر. عندما تذبل الخضروات نضيف قطع الدجاج مع الخضروات ونقلب. ومن ثم نضع صلصة الطماطم مع الطماطم ومكعب مرقة الدجاج وبهارات الكبسة على الدجاج ونحرك جميع المكونات سويًا. وعندما نلاحظ تغيير لون الخليط نضيف إليه الماء حتى تغطى قطع الدجاج. ومن ثم نغطي قدر الضغط جيدًا ويترك على النار عشر دقائق كاملة ويزال الغطاء بعد تلك المدة لوضع الأرز البسمتي بعد التصفية من الماء ونعيد الغطاء مرة أخرى. وبعد ربع ساعة نرفع القدر عن النار ويصب المضغوط السعودي في أطباق التقديم بالهناء والشفاء.

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