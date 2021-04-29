طريقة عمل الأرز البخاري بالدجاج مثل المطاعم الجاهزة

طريقة عمل الأرز البخاري بالدجاج، الأرز من الوجبات الأساسية على المائدة، حيث يتناوله الأفراد مع كافة الوجبات كالخضروات وغيرها، ومع اختلاف أنواع الأرز التي يمكن تحضيرها، يبقى الأرز البخاري من ألذ هذه الأنواع، حيث يتم تقديمه مع المشويات بأنواعها أو مع الدجاج، وهو من الوجبات التي تشتهر بها دول الخليج العربي وهو نوعان: أرز أبيض بدون إضافات، أرز أصفر بالكاري والكركم، وسنتعرف على طريقة عمل الأرز البخاري بالدجاج بالتفصيل. طريقة عمل الأرز البخاري بالدجاج طريقة عمل الأرز البخاري بالدجاج المكونات: 2 كوب أرز

دجاجة صغيرة الحجم مقطعة إلى 8 قطع

ملح، فلفل أسود

عود قرفة

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

4 حبوب هيل

5 حبات قرنفل،

2 ورقة لورى

2 بصلة متوسطة الحجم مفرومة

2 فص ثوم مفروم

4 كوب ماء

2 ملعقة كبيرة زبدة بدون ملح

4 حبات جزر مبشور طريقة تحضير الأرز البخاري بالدجاج نضع الزبدة في وعاء على النار حتى تذوب، ونضيف إليها قطع الدجاج مع التقليب حتى يحمر لونها من جميع الجوانب، ونقوم برفعه من الوعاء. نضع البصل في نفس الوعاء مع التقليب حتى يتغير لونه ثم نضيف إليه الثوم، ونقوم بوضع الجزر والهيل وورق اللورى والقرنفل والقرفة. نضع الدجاج في الوعاء مرة أخرى و نغمره بالماء حتى يغلي ثم نهدئ النار قليلاً، ونترك الدجاج حتى ينضج، ونقوم بوضع الأرز بعد تصفيته من الماء. نقلب الأرز مع الدجاج ونضيف إليه الملح والفلفل الأسود على حسب الرغبة وعندما يغلي الخليط نقوم بتهدئة النيران حتى يكتمل نضج الأرز. نختبر نضج الأرز من حين لآخر، وعند الحاجة نضيف المزيد من الماء، ثم نقوم بوضع الدجاج والأرز في أطباق التقديم مع تزيينها بالصنوبر والزبيب أو البصل المحمر، وتقدم إلى أفراد أسرتك. طريقة تحضير الأرز البخاري بالدجاج الوسوم

طريقة عمل الأرز البخاري بالدجاج، الأرز من الوجبات الأساسية على المائدة، حيث يتناوله الأفراد مع كافة الوجبات كالخضروات وغيرها، ومع اختلاف أنواع الأرز التي يمكن تحضيرها، يبقى الأرز البخاري من ألذ هذه الأنواع، حيث يتم تقديمه مع المشويات بأنواعها أو مع الدجاج، وهو من الوجبات التي تشتهر بها دول الخليج العربي وهو نوعان: أرز أبيض بدون إضافات، أرز أصفر بالكاري والكركم، وسنتعرف على طريقة عمل الأرز البخاري بالدجاج بالتفصيل. طريقة عمل الأرز البخاري بالدجاج طريقة عمل الأرز البخاري بالدجاج المكونات: 2 كوب أرز

دجاجة صغيرة الحجم مقطعة إلى 8 قطع

ملح، فلفل أسود

عود قرفة

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

4 حبوب هيل

5 حبات قرنفل،

2 ورقة لورى

2 بصلة متوسطة الحجم مفرومة

2 فص ثوم مفروم

4 كوب ماء

2 ملعقة كبيرة زبدة بدون ملح

4 حبات جزر مبشور طريقة تحضير الأرز البخاري بالدجاج نضع الزبدة في وعاء على النار حتى تذوب، ونضيف إليها قطع الدجاج مع التقليب حتى يحمر لونها من جميع الجوانب، ونقوم برفعه من الوعاء. نضع البصل في نفس الوعاء مع التقليب حتى يتغير لونه ثم نضيف إليه الثوم، ونقوم بوضع الجزر والهيل وورق اللورى والقرنفل والقرفة. نضع الدجاج في الوعاء مرة أخرى و نغمره بالماء حتى يغلي ثم نهدئ النار قليلاً، ونترك الدجاج حتى ينضج، ونقوم بوضع الأرز بعد تصفيته من الماء. نقلب الأرز مع الدجاج ونضيف إليه الملح والفلفل الأسود على حسب الرغبة وعندما يغلي الخليط نقوم بتهدئة النيران حتى يكتمل نضج الأرز. نختبر نضج الأرز من حين لآخر، وعند الحاجة نضيف المزيد من الماء، ثم نقوم بوضع الدجاج والأرز في أطباق التقديم مع تزيينها بالصنوبر والزبيب أو البصل المحمر، وتقدم إلى أفراد أسرتك. طريقة تحضير الأرز البخاري بالدجاج

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