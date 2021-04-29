طريقة عمل الكبيبة الخليجي باللحم والصنوبر بطريقة شهية

طريقة عمل الكبيبة الخليجي باللحم والصنوبر، سفرة رمضان من الأشياء التي تشغل تفكير العديد من الأمهات، وذلك لرغبتها في تقديم سفرة شيقة جذابة لأبنائها، وتتحمل هذه المهمة جميع الأمهات وربات البيوت، حيث تحاول التجديد دائماً في قائمة الطعام الذي تقدمه، وتعد اللحوم من الوجبات الأساسية التي تقبل عليها المرأة في شهر رمضان باختلاف أنواعها وأشكالها، كما تحظى الأكلات الخليجية على إعجاب الكثيرين، لذا يمكن التجديد في طريقة اللحوم المقدمة لأفراد الأسرة بإعداد الكبيبة الخليجي.

طريقة عمل الكبيبة الخليجي باللحم والصنوبر

نقدم لكي طريقة عمل الكبيبة الخليجي كطبق إضافي على مائدتك مميز ولذيذ، كما أنه لا يستغرق وقت طويل لإعداده.

المقادير:

كوب ونصف أرز

4/3 كيلو لحم مفروم

ملعقة صغيرة بهارات لحم

نصف ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

ربع ملعقة صغيرة هيل مطحون

ثمرة بصل مفرومة

ربع لتر مرقة دجاج

صنوبر مقلي

بقدونس

نقوم بغسل الأرز جيداً ونقعه في الماء لمدة 3 ساعات، ثم نضع الأرز في المطحنة وطحنه مرتين للحصول على أرز ناعم ثم نطحنه مرة أخرى مع ربع كيلو من اللحم المفروم. نخلط الأرز مع اللحم ونضيف إليه الملح والبهارات، ونقوم بوضع باقي اللحم المفروم مع البصل والصنوبر في وعاء على النار لعمل العصاج، وبعدها نتركه حتى يبرد. نقوم بتشكيل الأرز واللحم على هيئة أقراص دائرية ثم نضع بها كمية مناسبة من اللحم ونغلقها جيداً مع تكرار ذلك حتى تنتهي كمية اللحم والأرز. نضع الكبيبة في الفريزر لمدة 30 دقيقة، نقوم بوضع مرقة الدجاج في وعاء على النار مع إضافة ربع ملعقة من الهيل ورشة ملح. نقوم بوضع الكبيبة في المرقة عند الغليان لمدة 15 دقيقة، ونقوم بتصفية الكبيبة من المرقة ونضعها في صينية مدهونة بالزبدة، وتوضع في الفرن على درجة حرارة 180 حتى تصبح باللون الأحمر.

طريقة تحضير الكبيبة الخليجي باللحم