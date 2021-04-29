طريقة عمل الكنافة الكذابة أو كنافة التوست، شهر رمضان من أكثر الشهور التي يكثر فيها تناول الحلوى بكافة أنواعها سواء الشرقية أو الغربية مثل الكنافة والقطايف والجلاش والبسبوسة وغيرها من الحلويات التي يكثر إعدادها في شهر رمضان المبارك، ولكن عندما تنوي على عمل حلوى لذيذة وسريعة وغير مكلفة يمكنك تجربة الكنافة الكذابة وهي نوع من الحلوى تشبه الكنافة ولكن لا يتم فيها استخدام الكنافة. طريقة عمل الكنافة الكذابة طريقة عمل الكنافة الكذابة المكونات: كيس توست جاهز

كوب فستق حلبي،

4/3 كوب زبدة، شربات

فستق حلبي مطحون مكونات الحشو: كوب ونصف حليب كامل الدسم

سكر حسب الرغبة

ملعقة كبيرة نشا

ملعقة كبيرة دقيق

ملعقة كبيرة قشطة

جبن موتزاريلا مبشور

ملعقة كبيرة ماء ورد طريقة تحضير الكنافة الكذابة نحضر صينية فرن مقاس 25 سم، ونغلفها بورق من الألومنيوم، ونبدأ في التخلص من أطراف عيش التوست والاحتفاظ بالجزء الداخلي. نقوم بطحن التوست حتى نحصل على مسحوق ناعم، ونقوم بوضعه في وعاء عميق، ونضيف إليها الزبدة بعد اذابتها ونخلطهم جيداً مع كوب الفستق. بعد أن تختلط الزبدة مع التوست جيداً، نقوم بتجهيز حشو الكنافة عن طريق إذابة السكر والنشا والدقيق في الحليب مع التقليب. نضع وعاء الحليب على النار ونتركه حتى الغليان ثم ننتظر حتى يصبح القوام كثيف، ونضيف إليه القشطة والموتزريلا وماء الورد. نقوم بتقسيم التوست إلى جزئين، ونبدأ في وضع الجزء الأول في الصينية مع فرده وضغطه جيداً، ونقوم بوضع الحشو مع توزيعه على الطبقة الأولى. نضيف الطبقة الثانية من التوست، وتوضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 25 دقيقة، ونصب فوقها القطر. تقطع الكنافة إلى قطع على حسب الرغبة مع تزيينها بالفستق الحلبي. طريقة تحضير الكنافة الكذابة الوسوم

طريقة عمل الكنافة الكذابة أو كنافة التوست، شهر رمضان من أكثر الشهور التي يكثر فيها تناول الحلوى بكافة أنواعها سواء الشرقية أو الغربية مثل الكنافة والقطايف والجلاش والبسبوسة وغيرها من الحلويات التي يكثر إعدادها في شهر رمضان المبارك، ولكن عندما تنوي على عمل حلوى لذيذة وسريعة وغير مكلفة يمكنك تجربة الكنافة الكذابة وهي نوع من الحلوى تشبه الكنافة ولكن لا يتم فيها استخدام الكنافة. طريقة عمل الكنافة الكذابة طريقة عمل الكنافة الكذابة المكونات: كيس توست جاهز

كوب فستق حلبي،

4/3 كوب زبدة، شربات

فستق حلبي مطحون مكونات الحشو: كوب ونصف حليب كامل الدسم

سكر حسب الرغبة

ملعقة كبيرة نشا

ملعقة كبيرة دقيق

ملعقة كبيرة قشطة

جبن موتزاريلا مبشور

ملعقة كبيرة ماء ورد طريقة تحضير الكنافة الكذابة نحضر صينية فرن مقاس 25 سم، ونغلفها بورق من الألومنيوم، ونبدأ في التخلص من أطراف عيش التوست والاحتفاظ بالجزء الداخلي. نقوم بطحن التوست حتى نحصل على مسحوق ناعم، ونقوم بوضعه في وعاء عميق، ونضيف إليها الزبدة بعد اذابتها ونخلطهم جيداً مع كوب الفستق. بعد أن تختلط الزبدة مع التوست جيداً، نقوم بتجهيز حشو الكنافة عن طريق إذابة السكر والنشا والدقيق في الحليب مع التقليب. نضع وعاء الحليب على النار ونتركه حتى الغليان ثم ننتظر حتى يصبح القوام كثيف، ونضيف إليه القشطة والموتزريلا وماء الورد. نقوم بتقسيم التوست إلى جزئين، ونبدأ في وضع الجزء الأول في الصينية مع فرده وضغطه جيداً، ونقوم بوضع الحشو مع توزيعه على الطبقة الأولى. نضيف الطبقة الثانية من التوست، وتوضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 25 دقيقة، ونصب فوقها القطر. تقطع الكنافة إلى قطع على حسب الرغبة مع تزيينها بالفستق الحلبي. طريقة تحضير الكنافة الكذابة

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