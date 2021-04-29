طريقة عمل البسبوسة بمكونات سهلة ومتوفرة في كل بيت أشهى وصفة بسبوسة، إن البسبوسة من الحلويات التي تعرف في مصر وبعض البلدان العربية باسم الهريسة ويمكن عمل أنواع كثيرة من البسبوسة منها : بسبوسة بالزبادى وبسبوسة بالقشدة، كما أن البسبوسة محببة لدى الصغار والكبار وتعتبر البسبوسة من الحلويات المفضلة في شهر رمضان المبارك وجميع أنواع البسبوسة تعتبر لها مكونات واحدة مثل السميد والحليب الطبيعى أو الحليب المبستر والسكر كما يمكن إضافة ماء الورد والبيكنج بودر والزيت النباتى.

كوبان من السميد المطحون طحنا جيدا.

ملعقة ونصف من جوز الهند أو حسب ما تحبين.

كوب واحد من اللبن الزبادى.

كوب واحد من السكر الناعم.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

100 جرام من الزبد النباتى.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة طحنا جيدا.

كوب من القشدة الجاهزة.

نضع السّميد في وعاء ، ونُضيف عليه السكّر، والقشطة، والفانيلا، والبيكنج باودر، والقرفة، واللّبن الزباديّ، وجوز الهند، والزّبدة النباتية ونبدأ بالتقليب المستمر حتى يمتزج الخليط تماما. دهن قاع الصينية المخصصة لعمل البسبوسة بالزيت. سكب الخليط في الصينية المخصصة للفرن ونبدأ بمسح سطح الخليط بالملعقة السيليكون. نقوم بوضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 160درجة مئوية لمدة لا تتجاز 25 دقيقة . لابد أن نلاحظ أن الوجه لونه ذهبي مائل للاحمرار وأيضا السطح السفلى . نخرج البسبوسة بعد الوقت المحدد ونقوم بسكب المحلول السكرى ( الشربات ) عليها وهى ساخنة ونقوم بتقطيعها إلى قطع مناسبة عبارة عن مربعات حسب الحجم . نضيف على كل مربع حبة لوز أو فسدق لعمل شكل جمالى . نعيد الصينية مرة أخرى إلى الفرن لعدة دقائق لكى يحمر الوجه تمامًا . نخرج الصينية من الفرن ونقوم بسكب باقى كمية الشربات على البسبوسة ونتركها فترة حتى تبرد .

طريقة عمل بسبوسة مصرية المكوناتطريقة تحضير البسبوسةطريقة عمل الشربات الذي يضاف للبسبوسة

بطريقة سهلة جدًا يمكنك عمل الشربات كالآتي:

نحضر وعاء مناسب ونضع به كمية من الماء على حسب المطلوب إذا كنت تريدين الشربات سميك القوام أو غير ذلك ونضيف السكر المطحون إلى الماء ونضعه على النار حتى تغلى المكونات ويمكنك إضافة القليل من القرفة المطحونة وعصير الليمون الطازج ونقلب المكونات لمدة 10 دقائق ثم ننزله من على النار بعد أن أصبح سميك القوام.