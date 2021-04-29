طريقة تحضير الكبسة وبهارات الكبسة بأسهل طريقة على الإطلاق حصريًا

الكبسة أو ما يعرف بالمكبوس أو المجبوس، تتعدد أسمائها وتتعدد طرقها فيوجد منها بالدجاج ومنها باللحم، وأيضا لها طريقتها السورية وأخرى الخليجية ولعل أشهرهم هي الكبسة السعودية، ما لا يعرفه البعض أن هذه الوجبة اللذيذة ليست بعربية الأصل، فهي اختراع الخدم الأسبان قديمًا، وقد عرفت بإسم الباهية، وهي مأخوذة عن اللغة العربية لكلمة البقية، ومعناها بقية طعام الحكام الأندلسيون، حيث كانوا يأخذونها الفقراء والخدم ويضعونها في صحنًا واحدًا، ومن هنا انتشرت الفكرة وأعجب بها الحكام العرب في ذلك الحين، فأصدروا أوامرهم لطباخيهم لجعلها طبقًا رئيسيًا لهم، وتوافدت عليهم الشعوب وأصبحت وجبة الأمراء والملوك، ومن ثم ذاع صيتها بجميع دول العالم بأسره، فهي تعد وجبة غذائية متكاملة الأركان، لما تحتوي عليه من بروتينات ونشويات وتوابل لذيذة تجعل من مذاقها مذاقًا مستساغًا يعشقها كل آكلًا لها، وإليكم أعزائنا القراء أفضل طريقة تضمن لكم الطعم الأصيل للكبسة.

كيلو لحمة(يفضل موزة أو فخذه)

3 ملعقة زيت

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 عود قرفة

2 ورقة لورا

قرنفل

حبهان

مقدارًا من اللوز المقشر

مقدارًا من الكاجو الطازج

2 بصلة كبيرة الحجم مقطعة إلى مكعبات صغيرة

نبدأ بخليط من الزبدة والزيت على نار مرتفعة الحرارة. نَضع اللحمة لتأخذ الصدمة على نار مرتفعة. نُضيف أوراق اللورا مع القرفة والحبهان والقرنفل. نُقلب اللحمة لتأخذ اللون والسوى المطلوبين. نُضيف البصل المقطع لمكعبات صغيرة إلى اللحمة ونقلب حتى يذبل البصل ونقلب جيدًا. نُضيف 2 كوب من الماء الساخن لنغطي جزءًا من اللحمة، ومن ثم نَضف نِصف ملعقة سكر صغيرة، لإنها تسرع من تسوية اللحمة. نُغطيها على نار هادئة، حتى تمتص الماء تمامًا ويتكون صوص خفيف. نُضيف 2 كوب من الماء مرة أخرى ونغطيها جيدًا، لتمتص الماء مرة أخرى على نار هادئه، حتى يتم نضوج اللحمة. عند امتصاصها الماء المضاف مسبقًا، نضيف الماء الساخن ليغطي اللحمة تمامًا، مع الاستمرار في تسوية اللحمة. نُضيف ملعقة من الملح كبيرة مع ملعقة كركم، ونقلب جيدًا. نُضيف بهارات الكبسة وهي ملعقة صغيرة من(القرفة، الكزبرة، الفلفل الأسود، الزنجبيل، الهيل) ونتركها تغلي لمرتين. نضيف المكسرات لدينا من اللوز المقشر والكاجو. نُضيف إلى الماء المغلي الذي به اللحم الأرز البسمتى. نتركها لكي تنضج تمامًا على نار هادئة.

مكونات عمل الكبسة بطريقة مجربة وسهلةطريقة تحضير الكبسة السعودي باللحمة

وبذلك نكون قد حصلنا على أفضل صينية كبسة على الإطلاق، والطعم هو الحكم بيننا أعزائنا القراء، تابعونا دومًا لتجدوا ما هو أفضل وبأسهل الطرق نجعلها بين أيديكم وحدكم.