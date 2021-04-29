سر طريقة عمل بلح الشام المقرمش زي المحلات بأسهل طريقة وأروع طعم

سر طريقة عمل بلح الشام المقرمش زي المحلات، بلح الشام من الحلويات المحببة لدى الصغار والكبار وهو ينتشر في معظم الدول العربية وهو من الحلويات الجميلة سريعة التحضير حيث يتم تناوله في شهر رمضان بعد الإفطار حيث يشتهر الشهر الكريم بأطباق الحلويات المتعددة ومنها بلح الشام المقرمش والكنافة و القطايف كما يوجد الكثير من الأنواع السهلة والسريعة من الحلويات الأخرى مثل البسبوسة المرملة الشهية التي يعشقها الجميع، واليوم نقدم لكم طريقة بسيطة من أجل تحضير بلح الشام بسهولة في المنزل زي المحلات. طريقة عمل بلح الشام المقرمش المكونات كوب من الدقيق .

كوب من الماء .

عدد 4 بيضات .

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقتان من الزبد النباتي.

نصف ملعقة من عصير الليمون الطازج .

كوبان ونصف الكوب من الزيت النقي للقلى.

تحضير الشربات الذي يستخدم في عملية التحلية.

كوب ونصف من السكر الناعم المطحون. طريقة الأصلية لبلح الشام أولا نقوم بتجهيز الشربات بإحضار وعاء ونضع به الماء ونضيف إليه السكر ونضعه على النار لمدة 5 دقائق ونضيف إليه عصير الليمون ونقلب المزيج حتى يصبح القوام سميكا ثم ننزله من على النار ونتركه حتى يبرد. نقوم بغلي الماء مع ملعقتان الزبد في وعاء على نار تكون متوسطة. نضيف كوب الدقيق إلى الماء وهو على النار ثم نقوم بالتقليب باستمرار بواسطة ملعقة من الخشب حتى نحصل على كرة من العجين . نبدأ بنقل العجين الذي حصلنا علية إلى وعاء آخر نظيف ونتركه حتى يبرد تمامًا . نقوم بإضافة البيض إلى العجين كل بيضة بمفردها ونقوم بعملية العجن مرة أخرى . نقوم بإضافة الفانيليا إلى العجين ونقلب حتى تختلط الفانيليا بالعجين . نضع العجين في الكيس المخصص لعمل بلح الشام ( كيس الحلواني ) . نقوم بغلي الزيت في الوعاء الخاص به ( مقلاة ) . نقوم بملأ الكيس بالخليط ثم نضغط على الكيس ونسقط بلح الشام في الزيت . تتم عملية قلى بلح الشام في الزيت لمدة 4 دقائق حتى يصبح لونه ذهبيا. نقوم بإخراج بلح الشام من الزيت وتصفيته لمدة ثوان . نقوم بإضافة البلح إلى الشربات لمدة لا تزيد عن دقيقة واحدة . نخرج بلح الشام من الشربات ونضعه في طبق التقديم ويفضل أن يقدم باردًا . يمكن رش القليل من السكر المطحون عليه بدلا من الشربات حسب الرغبة والطلب . طريقة عمل بلح الشام المقرمش المكوناتطريقة الأصلية لبلح الشام الوسوم

سر طريقة عمل بلح الشام المقرمش زي المحلات، بلح الشام من الحلويات المحببة لدى الصغار والكبار وهو ينتشر في معظم الدول العربية وهو من الحلويات الجميلة سريعة التحضير حيث يتم تناوله في شهر رمضان بعد الإفطار حيث يشتهر الشهر الكريم بأطباق الحلويات المتعددة ومنها بلح الشام المقرمش والكنافة و القطايف كما يوجد الكثير من الأنواع السهلة والسريعة من الحلويات الأخرى مثل البسبوسة المرملة الشهية التي يعشقها الجميع، واليوم نقدم لكم طريقة بسيطة من أجل تحضير بلح الشام بسهولة في المنزل زي المحلات. طريقة عمل بلح الشام المقرمش المكونات كوب من الدقيق .

كوب من الماء .

عدد 4 بيضات .

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقتان من الزبد النباتي.

نصف ملعقة من عصير الليمون الطازج .

كوبان ونصف الكوب من الزيت النقي للقلى.

تحضير الشربات الذي يستخدم في عملية التحلية.

كوب ونصف من السكر الناعم المطحون. طريقة الأصلية لبلح الشام أولا نقوم بتجهيز الشربات بإحضار وعاء ونضع به الماء ونضيف إليه السكر ونضعه على النار لمدة 5 دقائق ونضيف إليه عصير الليمون ونقلب المزيج حتى يصبح القوام سميكا ثم ننزله من على النار ونتركه حتى يبرد. نقوم بغلي الماء مع ملعقتان الزبد في وعاء على نار تكون متوسطة. نضيف كوب الدقيق إلى الماء وهو على النار ثم نقوم بالتقليب باستمرار بواسطة ملعقة من الخشب حتى نحصل على كرة من العجين . نبدأ بنقل العجين الذي حصلنا علية إلى وعاء آخر نظيف ونتركه حتى يبرد تمامًا . نقوم بإضافة البيض إلى العجين كل بيضة بمفردها ونقوم بعملية العجن مرة أخرى . نقوم بإضافة الفانيليا إلى العجين ونقلب حتى تختلط الفانيليا بالعجين . نضع العجين في الكيس المخصص لعمل بلح الشام ( كيس الحلواني ) . نقوم بغلي الزيت في الوعاء الخاص به ( مقلاة ) . نقوم بملأ الكيس بالخليط ثم نضغط على الكيس ونسقط بلح الشام في الزيت . تتم عملية قلى بلح الشام في الزيت لمدة 4 دقائق حتى يصبح لونه ذهبيا. نقوم بإخراج بلح الشام من الزيت وتصفيته لمدة ثوان . نقوم بإضافة البلح إلى الشربات لمدة لا تزيد عن دقيقة واحدة . نخرج بلح الشام من الشربات ونضعه في طبق التقديم ويفضل أن يقدم باردًا . يمكن رش القليل من السكر المطحون عليه بدلا من الشربات حسب الرغبة والطلب . طريقة عمل بلح الشام المقرمش المكوناتطريقة الأصلية لبلح الشام

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