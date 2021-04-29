كريم طبي يعالج هيشان الشعر وينعم الشعر الخشن ويعالج تقصف الشعر ويزود كثافة الشعر

البانثينول ينعم الشعر الخشن ويعالج تقصف الشعر ويزود كثافة الشعر، يتكون كريم البانثينول من مادة البانتوثنيك، وفيتامين بي 5 ومجموعة من الأعشاب الطبيعية، ولذلك فهو يمتلك العديد من الفوائد الهامة جدا لصحة الشعر والبشرة ، وهو من الأدوية الأمنة للبشرة والشعر، والتي يمكن استخدامها كدهان موضعي ويستخدم في علاج الكثير من مشاكل الشعر والبشرة وهنا سوف نتناول الحديث عن كريم البانثينول بالتفصيل . كريم البانثينول ينعم الشعر الخشن ويعالج تقصف الشعر أول شئ يجب غسل الشعر جيدا بالماء والشامبو المخصص.

ولإعطاء أفضل النتائج يمكن أن نضيف أمبول من كريم بانثينول علي عبوة شامبو كاملة.

ونخلط جيدا ونستخدم هذا الشامبو أثناء غسيل الشعر مرتين في الأسبوع.

ثم بعد ذلك ينشف الشعر جيدا، ونقوم بإحضار دهان البانثينول.

نحضر بوله ونضع فيها ثلاث ملاعق من زيت جوز الهند، وزيت اللوز الحلو .

وأمبول من كريم البانثينول، ونخلطهم جيدا ونعبئهم في برطمان محكم الغلق ثم ندهن من هذا الخليط مرة يوميا قبل النوم ونستمر علي هذه الخطوات لمدة ثلاثة أشهر وسوف تلاحظين الفرق بنفسك في تنعيم وفرد الشعر الخشن المجعد . كريم البانثينول ينعم الشعر الخشن ويعالج تقصف الشعر البانثينول لتنعيم الشعر وفرد الشعر الخشن المجعد يعمل كريم بانثينول علي حماية الشعر من التلف والتقصف والهيشان ، فهو يعمل علي ترطيب الشعر بصورة مذهلة ، حيث لديه القدرة علي الاحتفاظ بالماء داخل الشعر لفترة طويلة، ولذلك تلاحظ أن الشعر المرطب بكريم البانثينول ، يتصف بالطريان واللمعان، ويمنحه مظهر صحي .

، فهو ، حيث لديه القدرة علي الاحتفاظ بالماء داخل الشعر لفترة طويلة، ولذلك تلاحظ أن ، يتصف بالطريان واللمعان، ويمنحه مظهر صحي . يعمل كريم بانثينول علي تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، وبالتالي يحفز البصيلة علي نمو الشعر ويقلل من نسبة التمويج في الشعر وبالاستمرار عليه يزيد من نعومتها .

يحتوي على فيتامين E بي 5، وهما من أهم الفيتامينات الأزمة لصحة الشعر والبشرة

ينظم إفراز الدهون في فروة الرأس مما يجعل نمو الشعر أسرع .

. يمنع تكون التهاب أو أي حبوب تحت الجلد، ويعالج الحبوب التي تكون بالفعل ظهرت. البانثينول لتنعيم الشعر وفرد الشعر الخشن المجعد الوسوم

البانثينول ينعم الشعر الخشن ويعالج تقصف الشعر ويزود كثافة الشعر، يتكون كريم البانثينول من مادة البانتوثنيك، وفيتامين بي 5 ومجموعة من الأعشاب الطبيعية، ولذلك فهو يمتلك العديد من الفوائد الهامة جدا لصحة الشعر والبشرة ، وهو من الأدوية الأمنة للبشرة والشعر، والتي يمكن استخدامها كدهان موضعي ويستخدم في علاج الكثير من مشاكل الشعر والبشرة وهنا سوف نتناول الحديث عن كريم البانثينول بالتفصيل . كريم البانثينول ينعم الشعر الخشن ويعالج تقصف الشعر أول شئ يجب غسل الشعر جيدا بالماء والشامبو المخصص.

ولإعطاء أفضل النتائج يمكن أن نضيف أمبول من كريم بانثينول علي عبوة شامبو كاملة.

ونخلط جيدا ونستخدم هذا الشامبو أثناء غسيل الشعر مرتين في الأسبوع.

ثم بعد ذلك ينشف الشعر جيدا، ونقوم بإحضار دهان البانثينول.

نحضر بوله ونضع فيها ثلاث ملاعق من زيت جوز الهند، وزيت اللوز الحلو .

وأمبول من كريم البانثينول، ونخلطهم جيدا ونعبئهم في برطمان محكم الغلق ثم ندهن من هذا الخليط مرة يوميا قبل النوم ونستمر علي هذه الخطوات لمدة ثلاثة أشهر وسوف تلاحظين الفرق بنفسك في تنعيم وفرد الشعر الخشن المجعد . كريم البانثينول ينعم الشعر الخشن ويعالج تقصف الشعر البانثينول لتنعيم الشعر وفرد الشعر الخشن المجعد يعمل كريم بانثينول علي حماية الشعر من التلف والتقصف والهيشان ، فهو يعمل علي ترطيب الشعر بصورة مذهلة ، حيث لديه القدرة علي الاحتفاظ بالماء داخل الشعر لفترة طويلة، ولذلك تلاحظ أن الشعر المرطب بكريم البانثينول ، يتصف بالطريان واللمعان، ويمنحه مظهر صحي .

، فهو ، حيث لديه القدرة علي الاحتفاظ بالماء داخل الشعر لفترة طويلة، ولذلك تلاحظ أن ، يتصف بالطريان واللمعان، ويمنحه مظهر صحي . يعمل كريم بانثينول علي تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، وبالتالي يحفز البصيلة علي نمو الشعر ويقلل من نسبة التمويج في الشعر وبالاستمرار عليه يزيد من نعومتها .

يحتوي على فيتامين E بي 5، وهما من أهم الفيتامينات الأزمة لصحة الشعر والبشرة

ينظم إفراز الدهون في فروة الرأس مما يجعل نمو الشعر أسرع .

. يمنع تكون التهاب أو أي حبوب تحت الجلد، ويعالج الحبوب التي تكون بالفعل ظهرت. البانثينول لتنعيم الشعر وفرد الشعر الخشن المجعد

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