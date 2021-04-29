طبق السبرينج رول بالجبن والفراخ في المنزل

يعد طبق السبرينج رول بالجبن والفراخ من أطباق المقبلات الشهية والذيذه التي يمكن عملها بالمنزل والتي يحبها العديد من الأطفال والكبار ويتميز بسهوله التحضير ولا تحتاج لوقت كثير للتحضير ويمكن أن يقدم بجانب العديد من الوجبات الرئيسية مثل وجبة دجاج البوبيت المميزة أو ألي جانب الحلويات المختلفة ويمكن استخدام أشكال كثره في الحشو مثل اللحم البقري المفروم أو أنواع مختلفه من الجبن أو الشوكولاته بالفواكه . المكونات المطلوبة لعمل السبرينج رول بالجبن والفراخ نصف كيلو جرام من الدجاج المقطع .

حبتين من فلفل الألوان مع ربع ملعقة صغيرة من البابريكا و رشه من النعناع و والقليل من الكركم .

حبة من أليمون مع حبة واحدة من البصل المقطع أو المفروم جيدا .

كوب من كريمه الطبخ والمشروم المقطع إلى قطع صغيرة .

ملعقه كبيره من الزبدة .

250 غرام من الجبن الشيدر أي ثلاث ملاعق كبار من الجبن التشيدر .

ملعقه صغيره من الملح مع رشه فلفل اسود .

مكعب مرقه دجاج . طريقة تحضير السبرينج رول بالفراخ والجبنه نبدأ بعمل الخلطة بتحضير المقلاة ووضع حبة البصل مع مكعب مرقة دجاج عل نار ثم نقوم بوضع نصف كيلو الدجاج ونقلب جيدا ثم نضيف كل من حبتين الفلفل الألوان المقطع إلى قطع صغيرة مع البهارات من ربع ملعقة صغيرة البابريكا ورشة النعناع و ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود و القليل من الكركم ونقلب جيدا ثم نضيف كوب كريمة الطبخ وعصر حبة أليمون والمشروم المقطع ثم نقلب جيدا وتترك حتي تبرد ليصبح الحشو جاهزا .

نحضر حله ونقوم بدهنها بملعقة الزبدة ونضع ورق الزبدة ثم نقوم بفرد ورق سبرينج رول في الحلة ونبدأ بلف سبرينج رول بالحشوة ونقوم بوضعها بالترتيب داخل الحلة ثم نضيف طبقة من جبن شيدر وموزاريلا .

ثم نقوم بفرد ورق سبرينج رول حتى نغطي الوجه كلة وثم نقوم بوضع خلطه من ألجبنه الكريمي مع ألقشطه عليهم حتى يتم تغطية الوجه كله ثم نضع عليهم طبقة ثانية من جبنه الشيدر والموتزريلا ونوزعها ثم نضعه عشر دقائق في الفرن على درجة حرارة 160 درجة مئوية . المكونات المطلوبة لعمل السبرينج رول بالجبن والفراخطريقة تحضير السبرينج رول بالفراخ والجبنه الوسوم

يعد طبق السبرينج رول بالجبن والفراخ من أطباق المقبلات الشهية والذيذه التي يمكن عملها بالمنزل والتي يحبها العديد من الأطفال والكبار ويتميز بسهوله التحضير ولا تحتاج لوقت كثير للتحضير ويمكن أن يقدم بجانب العديد من الوجبات الرئيسية مثل وجبة دجاج البوبيت المميزة أو ألي جانب الحلويات المختلفة ويمكن استخدام أشكال كثره في الحشو مثل اللحم البقري المفروم أو أنواع مختلفه من الجبن أو الشوكولاته بالفواكه . المكونات المطلوبة لعمل السبرينج رول بالجبن والفراخ نصف كيلو جرام من الدجاج المقطع .

حبتين من فلفل الألوان مع ربع ملعقة صغيرة من البابريكا و رشه من النعناع و والقليل من الكركم .

حبة من أليمون مع حبة واحدة من البصل المقطع أو المفروم جيدا .

كوب من كريمه الطبخ والمشروم المقطع إلى قطع صغيرة .

ملعقه كبيره من الزبدة .

250 غرام من الجبن الشيدر أي ثلاث ملاعق كبار من الجبن التشيدر .

ملعقه صغيره من الملح مع رشه فلفل اسود .

مكعب مرقه دجاج . طريقة تحضير السبرينج رول بالفراخ والجبنه نبدأ بعمل الخلطة بتحضير المقلاة ووضع حبة البصل مع مكعب مرقة دجاج عل نار ثم نقوم بوضع نصف كيلو الدجاج ونقلب جيدا ثم نضيف كل من حبتين الفلفل الألوان المقطع إلى قطع صغيرة مع البهارات من ربع ملعقة صغيرة البابريكا ورشة النعناع و ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود و القليل من الكركم ونقلب جيدا ثم نضيف كوب كريمة الطبخ وعصر حبة أليمون والمشروم المقطع ثم نقلب جيدا وتترك حتي تبرد ليصبح الحشو جاهزا .

نحضر حله ونقوم بدهنها بملعقة الزبدة ونضع ورق الزبدة ثم نقوم بفرد ورق سبرينج رول في الحلة ونبدأ بلف سبرينج رول بالحشوة ونقوم بوضعها بالترتيب داخل الحلة ثم نضيف طبقة من جبن شيدر وموزاريلا .

ثم نقوم بفرد ورق سبرينج رول حتى نغطي الوجه كلة وثم نقوم بوضع خلطه من ألجبنه الكريمي مع ألقشطه عليهم حتى يتم تغطية الوجه كله ثم نضع عليهم طبقة ثانية من جبنه الشيدر والموتزريلا ونوزعها ثم نضعه عشر دقائق في الفرن على درجة حرارة 160 درجة مئوية . المكونات المطلوبة لعمل السبرينج رول بالجبن والفراخطريقة تحضير السبرينج رول بالفراخ والجبنه

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