طريقة عمل الغريبة الناعمة للعيد في المنزل بخطوات سهلة وسريعة

طريقة عمل الغريبة الناعمة للعيد في المنزل؛ مع اقتراب نهاية شهر رمضان يبدأ الجميع في تحضير حلويات العيد مثل الكحك والبسكويت والغريبة، وفي مقالنا هذا سوف نتناول معكم طريقة عمل الغريبة المصرية الهشة والتي تُعد من ألذ حلويات العيد التي يحبها الكثيرين كبار وصغار، وتتميز الغريبة بسرعة وسهولة تحضيرها، كما أنها لا تحتاج إلى الكثير من المكونات.

طريقة عمل الغريبة الناعمة للعيد في المنزل

في يومنا هذا وفي ظل ظروف فيروس كورونا تبحث السيدات عن طريقة عمل الغريبة الناعمة للعيد في المنزل وغيرها من حلويات العيد، وذلك خوفاً من الشراء من المنزل في ظل هذه الظروف، وفيما يلي سوف نقدم لكم طريقة عمل الغريبة المصرية الهشة، وطريقة عمل الغريبة الناعمة للعيد.

كوبان ونصف من الطحين.

كوب من السكر البودرة.

كوبان من السمن.

رشة ملح.

في البداية نقوم بخفق السمنة بالمضرب الكهربائي لمدة أربع دقائق تقريباً، ثم نقوم بإضافة السكر تدريجياً مع الاستمرار في الخفق. نقوم بإضافة الطحين ونعجن حتى تتكون لدينا عجينة لينة وهشة. نضع العجين في البراد لمدة 30 دقيقة تقريباً. نقوم بتشكيل العجينة على شكل كرات صغيرة الحجم، ثم نقوم برصها في صينية فرن مبطنة بورق الزبدة. نضع الصينية في فرن محمى مسبقاً ونتركها حتى تنضج لمدة ربع ساعة تقريباً.

أربع أكواب من الطحين.

كوبان من السمن.

كوبان من السكر الناعم.

فانيليا.

ملعقتان من السميد.

نضع السمن على نار هادئة، ثم نضيف السكر ونقلب قليلاً حتى يذوب. نقوم بإضافة السميد والفانيليا إلى الطحين ونقلب، ثم نضيف مزيج السمن. نقوم بعجن المكونات حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة، نقوم بوضعها في البراد لمدة ساعة تقريباً. بعد نبدأ في تقطيع العجين إلى كرات صغيرة الحجم ونضعها في صينية فرن مبطنة بورق الزبدة. نضع الصينية بالفرن على درجة حرارة 180 درجة، ونتركها لمدة 15 دقيقة، ثم نقوم بتزينينها بأي نوع من المكسرات حسب الرغبة.

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وبهذا نكون قدمنا لكم طريقة عمل الغريبة الناعمة للعيد في المنزل بطريقة سهلة وسريعة، و طريقة عمل الغريبة الهشة.