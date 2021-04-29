اصبغى شعرك للعيد في البيت مثل الكوافير باى لون تحبية وتخلصى من الشيب بمكونات بسيطة

طريقة صبغ الشعر في المنزل ، ترغب الكثير من السيدات في محاولة التغيير من مظهرها لذلك يبحثن عن طرق صبغ الشعر بعدة ألوان مختلفة، فهذا يضيف له لون جديد بالإضافة إلى أنه يعطي احساس السعادة وكذلك الرضا عن الشكل العام بالإضافة إلى إحساس السيدة بزيادة ثقتها بنفسها وشعورها بالاختلاف والتميز دائما. طريقة صبغ الشعر في المنزل:- طريقة صبغ الشعر في المنزل:- تتمثل طريقة صبغ الشعر في المنزل كالتالي: الأدوات:- إناء بلاستيكي

بلسم من الأنواع المغذية الشعر.

صبغة للشعر.

مشط بلاستيكي.

غطاء بلاستيك أو قبعة استحمام. طريقة الاستخدام :- ابدئي في شراء اللون المحبب لك والذي ترغبين فيه، ولكن ما يجب عليك أخذه بعين الاعتبار هو لون شعرك الاصلي.

اعملي على وضع مادة الفازلين على الأماكن المحيطة بالشعر مثل الرقبة والأذن وذلك حتى لا تتأثر بلون الصبغة.

امزجي كافة مكونات علبة الصبغة معًا وبطريقة جيدة، ثم احضري وعاء وصفي به لون الصبغة وضيفي عليه الأكسجين بشكل تدريجي.

مشطي شعرك جيدا بواسطة مشط خشبي ثم جزئيه إلى أقسام متساوية.

طبقي جزء قليل من الصبغة باستخدام الجزء الخلفي من المشط البلاستيكي، ثم ابدئي في تمشيط الشعر بالصبغة على كافة أجزاء الشعر، وذلك حتى تتأكدي من وصول الصبغة إلى جميع بصيلات الشعر.

استمري في وضع الصبغة على خصلة تلو أخرى ويتم التوزيع من نهاية الشعر حتى بدايته.

بعد الانتهاء من عملية صبغ الشعر اعملي على رفعه ولكن بشكل خفيف حتى لا يتمزق.

اعملي على رفعه ولكن بشكل خفيف حتى لا يتمزق. ضعي قبعة الاستحمام على الشعر واتركيها لمدة نصف ساعة.

ازيلي القبعة من أجل التأكد من تغير اللون وفي حالة عدم الوصول إلى اللون المرغوب به ابدئي في إضافة مقدار آخر من الصبغة.

غطي الشعر مرة أخرى واتركيه لمدة عشرة دقائق.

بعد انتهاء الوقت المحدد اغسلي الشعر جيدًا بواسطة الشامبو وابدئي في تطبيق البلسم. الأدوات:-طريقة الاستخدام :- الوسوم

طريقة صبغ الشعر في المنزل ، ترغب الكثير من السيدات في محاولة التغيير من مظهرها لذلك يبحثن عن طرق صبغ الشعر بعدة ألوان مختلفة، فهذا يضيف له لون جديد بالإضافة إلى أنه يعطي احساس السعادة وكذلك الرضا عن الشكل العام بالإضافة إلى إحساس السيدة بزيادة ثقتها بنفسها وشعورها بالاختلاف والتميز دائما. طريقة صبغ الشعر في المنزل:- طريقة صبغ الشعر في المنزل:- تتمثل طريقة صبغ الشعر في المنزل كالتالي: الأدوات:- إناء بلاستيكي

بلسم من الأنواع المغذية الشعر.

صبغة للشعر.

مشط بلاستيكي.

غطاء بلاستيك أو قبعة استحمام. طريقة الاستخدام :- ابدئي في شراء اللون المحبب لك والذي ترغبين فيه، ولكن ما يجب عليك أخذه بعين الاعتبار هو لون شعرك الاصلي.

اعملي على وضع مادة الفازلين على الأماكن المحيطة بالشعر مثل الرقبة والأذن وذلك حتى لا تتأثر بلون الصبغة.

امزجي كافة مكونات علبة الصبغة معًا وبطريقة جيدة، ثم احضري وعاء وصفي به لون الصبغة وضيفي عليه الأكسجين بشكل تدريجي.

مشطي شعرك جيدا بواسطة مشط خشبي ثم جزئيه إلى أقسام متساوية.

طبقي جزء قليل من الصبغة باستخدام الجزء الخلفي من المشط البلاستيكي، ثم ابدئي في تمشيط الشعر بالصبغة على كافة أجزاء الشعر، وذلك حتى تتأكدي من وصول الصبغة إلى جميع بصيلات الشعر.

استمري في وضع الصبغة على خصلة تلو أخرى ويتم التوزيع من نهاية الشعر حتى بدايته.

بعد الانتهاء من عملية صبغ الشعر اعملي على رفعه ولكن بشكل خفيف حتى لا يتمزق.

اعملي على رفعه ولكن بشكل خفيف حتى لا يتمزق. ضعي قبعة الاستحمام على الشعر واتركيها لمدة نصف ساعة.

ازيلي القبعة من أجل التأكد من تغير اللون وفي حالة عدم الوصول إلى اللون المرغوب به ابدئي في إضافة مقدار آخر من الصبغة.

غطي الشعر مرة أخرى واتركيه لمدة عشرة دقائق.

بعد انتهاء الوقت المحدد اغسلي الشعر جيدًا بواسطة الشامبو وابدئي في تطبيق البلسم. الأدوات:-طريقة الاستخدام :-

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اصبغى شعرك للعيد في البيت مثل الكوافير باى لون تحبية وتخلصى من الشيب بمكونات بسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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