أسرار عمل البسبوسة المحشية بالمكسرات والقشطة بطريقة اشهر المحلات طعمها روعه لازم تجربيها

أسرار عمل البسبوسة المحشية بالمكسرات والقشطة، تعد البسبوسة واحدة من أشهر وألذ الحلويات في العالم وترجع شهرة البسبوسة إلي إنها ذات أصل مصري، فهي من الحلويات الأساسية في كل بيت والتي تقبل عليها الأسرة كلها بسبب لذة طعمها وفائدتها الغذائية بالإضافة إلى حشواتها المتعددة التي تتناسب مع كل الاذواق، ونقدم لكم في مقالنا طريقة عمل بسبوسة محشية لذيذة.

أسرار عمل البسبوسة المحشية بالمكسرات والقشطة

تعتبر البسبوسة من أكثر ما يفضل تناوله دائماً كما إنها تتميز بسهوله تحضيرها وحشوها بأكثر من مكون واليكم الآن مكونات وطريقة عمل البسبوسة المحشية .

كوب واحد سميد.

كوب واحد من الزيت النباتي.

كوب جوز هند مبشور.

ثلاثة أرباع كوب من السكر الأبيض.

2 بيضة.

ملعقة واحدة بيكينج بودر.

علبة قشطه.

مكونات البسبوسة المحشية

كوبان سكر.

كوب ماء.

كمية قليلة من ماء الورد وليمون معصور.

مكونات الشربات / القطر / السيرب

نقوم بخلط كل مكونات البسبوسة السابقة من سميد وجوز هند وبيض وسكر وبيكينج بودر وقشطه وغيرها معا ونقوم يدهن الصينية بقليل من الزيت والدقيق ونضع فيها نصف كمية خليط البسبوسة.

نقوم بإدخاله الفرن علي درجة حرارة وثمانون درجة مئوية لمدة تقريبا عشرة دقائق.

نقوم بتحضير الحشوة التي نرغب بحشو البسبوسة بها سواء كانت قشطه أو مكسرات أو نوع فواكه أو جبن أو ما تشتهيه وترغب فيه ونجهزه في وعاء آخر.

بها سواء كانت قشطه أو مكسرات أو نوع فواكه أو جبن أو ما تشتهيه وترغب فيه ونجهزه في وعاء آخر. نقوم بإخراج صينية البسبوسة بعد أن تنضج من الأسفل ثم نضيف فوقها الحشوة التي قمنا بتحضيرها وندخلها الفرن كده دقيقتين فقط، ثم نخرجها مجددا ونضع فوقها نصف كمية البسبوسة المتبقية بحيث تغطي طبقة الحشوة جيدا ولا تظهر مكوناته خارجا ثم نعيدها إلي الفرن.

ضعيها في الجزء العلوي من الفرن ثم نخرجها ونسكب عليها الشربات وتصبح جاهزة للتقديم والأكل مباشرة ساخنة أو حين تبرد وبالهناء والشفاء.

طريقة تحضير بسبوسة المحشية بالمكسرات والقشطة

والي هنا قد وصلنا إلي نهاية مقالنا وقد وصحنا أسهل طريقة عمل بسبوسة محشية لذيذة وغير مكلفة.