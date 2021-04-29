أسرع 8 وصفات لتطويل الشعر بوصفات طبيعية منزلية ونتيجة مضمونة 100%

أسرع 8 وصفات لتطويل الشعر , تعاني بعض السيدات والفتيات من ضعف في الشعر وتقصفه وعدم زيادة طوله وكثافته، ومن المؤكد أن أغلبهن قد قاموا بتطبيق وصفات عديدة دون فائدة لهذا نحن نقدم لكي أسرع 8 وصفات لتطويل الشعر وعن تجربة.

أسرع 8 وصفات لتطويل الشعر

إذا كنتي ترغبين في شعر أطول وأكثر كثافة وصحة ولمعان فإليكي تلك الوصفات الطبيعية الفعالة للمساعدة في تطويل الشعر وهي:

الزبادي والثوم لكثافة الشعر وتطويله

المكونات

ملعقتين كبيرتين من الثوم المهروس تماما.

كوب من الزبادي.

في إناء مناسب اخلطي الزبادي والثوم مع التقليب حتى تمام التجانس.

بعد ذلك يتم تطبيق الخليط على الشعر مع التدليك في فروة الرأس والشعر.

اتركي هذا الخليط على شعرك فترة لا تقل عن 20 دقيقة.

ثم اغسلي شعرك جيدا بشامبو مناسب مع الماء الدافئ، ويفضل أن تكرري تلك الوصفة مرة كل أسبوع.

طريقة التحضير والاستخدام

زيت جوز الهند وزيت الزيتون لشعر ناعم وجذاب

المكونات

ملعقتين زيت زيتون نقي.

ملعقتين زيت جوز الهند.

في وعاء معدني نخلط الزيوت جيدًا ثم نضعه على نار هادئة حتى يصبح ساخنًا.

بعد ذلك نتركه ليبرد بعض الشئ ويصلح للاستخدام.

يتم تطبيق خليط الزيوت على الشعر وفروة الرأس مع التدليك والتوزيع بشكل مناسب.

ثم يتم لف الرأس بفوطة ساخنة وغلقها باحكام، وتترك حوالي 20 دقيقة.

بعد نزع الفوطة يغسل الشعر بالشامبو المناسب والماء الدافئ، ويتم تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع.

طريقة التحضير والاستخدامزيت حبة البركة مع المايونيز

المكونات

ملعقتين من المايونيز.

ملعقتين من زيت حبة البركة.

نخلط كل من المايونيز وزيت حبة البركة في اناء مع مرعاة استمرار التقليب حتى يتجانس الخليط تماما.

تطبق الخلطة على فروة الرأس والشعر مع التدليك باستمرار.

نترك الخليط على الشعر فترة لا تقل عن 15 دقيقة.

يغسل الشعر جيدا بالشامبو والماء الدافئ، ويفضل عمل تلك الخلطة مرة أسبوعيا.

طريقة التحضير والاستخدامزيت الخروع والبطاطس لمنع التساقط وشعر أطول

المكونات

ملعقتين من البطاطس المهروسة.

3 ملاعق زيت خروع نقي.

اخلطي البطاطس المهروسة مع زيت الخروع في إناء مناسب.

قومي بتطبيق الخليط على الشعر مع التدليك لفروة الرأس واتركيه 15 دقيقة للحصول على النتيجة المطلوبة.

ثم اغسلي شعرك جيدًا بماء دافئ وغسول مناسب للشعر ثم تجفيفه جيدًا.

كرري تلك الوصفة مرتين شهريًا لشعر أطول وأكثر كثافة.

طريقة التحضير والاستخدام

بياض البيض والعسل

المكونات

بياض بيضة واحدة.

ملعقتين من العسل.

اخلطي بياض البيض والعسل في إناء مع مراعاة الخفق جيدًا ليتم التجانس.

ضعي هذا الخليط على شعرك مع التدليك.

اتركيه حوالي 20 دقيقة ثم اغسلي شعرك جيدا بالماء الساخن والشامبو.

كرري الوصفة مرة كل أسبوع.

طريقة التحضير والاستخدامزيت اللوز والحلبة المطحونة

المكونات

ملعقة كبيرة حلبة مطحونة بدون اضافات.

ملعقتين من زيت اللوز الاصلي.

ضعي الحلبة المطحونة مع زيت اللوز في إناء صغير واخلطيهم جيدًا.

ضعي الخليط على شعرك واتركيه 15 دقيقة.

ثم اغسلي شعرك جيدا بالماء والشامبو، كرري تلك الوصفة مرتين أسبوعيًا.

طريقة التحضير والاستخدام

عصير الليمون وعنب الثعلب الهندي

المكونات

ملعقتين من عشبة عنب الثعلب الهندي.

ملعقتين عصير ليمون.

عقب خلط المكونات جيدا ثم يتم تطبيقها على شعرك وفروة الرأس.

اتركيهم فترة لا تقل عن عن 15 دقيقة ثم اغسلي شعرك جيدا.

كرري تلك الوصفة مرة أسبوعيا.

طريقة التحضير والاستخدامالزيوت والثوم والبصل

المكونات

ملعقة من كل من زيت الزيتون وزيت الخروع وزيت جوز الهند.

3 فصوص ثوم مهروسة.

ملعقة من ورق السدر.

بصلة مفرومة.

في وعاء ضعي الثوم والبصل وكوب ماء على النار.

نصفي الخليط وناخذ العصير ونضيف له باقي المكونات.

نخلطهم ونضعهم على الشعر قبل النوم ويغسل الشعر في الصباح.

طريقة التحضير