اقماع الكنافه بالقشطه الاصلية الرائعه بطريقة اشهر محلات الحلوانى مقرمشة بطعم خطير

طريقة عمل اقماع الكنافه بالقشطه ، تعتبر الكنافة من أشهر الحلويات التي تشتهر بها الكثير من البلدان العربية، والكنافة من الحلويات التي يمكن تحضيرها بعدة طرق مختلفة، حيث يمكن عمل أصابع من الكنافة أو صينية، كما يمكن عمل اقماع الكنافه بالقشطه التي تتميز بشكلها المميز وطعمها الشهي واللذيذ، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض طريقة سهلة وسريعة لعمل هذه الاقماع ذات المذاق الرائع. طريقة عمل اقماع الكنافه بالقشطه:- طريقة عمل اقماع الكنافه بالقشطه:- المقادير:- نصف كيلو من الكنافة.

زيت نباتي للقلي.

فستق مجروش للتزيين.

شربات. مقادير القشطة:- 200 جرام من الجبنة الموتزاريلا.

نصف ملعقة كبيرة ماء ورد.

ملعقتين من السكر الأبيض.

أربع ملاعق من النشا.

كوب قشطة.

كوب لبن سائل. طريقة تحضير اقماع الكنافه بالقشطه:- لتحضير القشطة نضع النشا والسكر واللبن السائل وكوب القشطة في وعاء ونقلبهم معًا جيدًا باستخدام المضرب اليدوي حتى يذوب السكر والنشا بشكل جيد وتتجانس كل المكونات جيدًا.

ثم نضع الوعاء على النار ونستمر في التقليب باستخدام ملعقة من الخشب أو السليكون إلى أن يغلي تمامًا ونحصل على مزيج متجانس شبه سميك يشبه المهلبية.

ثم نقوم بإضافة ماء الورد والجبنة الموتزاريلا مع الاستمرار في التقليب.

ثم نرفع الوعاء من على النار ونسكب الخليط في وعاء كبير ونغطيه باستخدام ورق الالومنيوم وندخله إلى الثلاجة إلى أن يبرد بشكل تام.

لتحضير أقماع الكنافة نحضر أقماع من المعدن ونضع الزيت في طبق صغير والماء في طبق صغير.

ثم نأخذ خصلة مناسبة من الكنافة ونضع عليها رشة زيت بسيطة، ثم نمسك بطرف الخصلة ونلفها حول القمع المعدني ابتداءً من الناحية الضيقة مقادير القشطة:-طريقة تحضير اقماع الكنافه بالقشطه:- وصولاً إلى الناحية الواسعة، مع مراعاة الضغط أثناء اللف حتى تكون متماسكة. ثم نبلل اليدين بالماء ونضغط على أقماع الكنافة حتى تتماسك أكثر وأكثر.

ثم نحضر مقلاة مناسبة ونضع بها زيت نباتي ونضعها على نار متوسطة حتى يسخن الزيت جيدًا.

ثم نضع الاقماع التي قمنا بإعدادها داخل مقلاة الزيت ونقلبها برفق حتى تأخذ لونًا ذهبياً.

ثم نخرجها من المقلاة ونضعها فوق مناديل مطبخ لتصفية الزيت الزائد، ثم نتركها جانبًا حتى تبرد.

ثم نقوم بإزالة القمع برفق حتى تظل الكنافة متماسكة، ثم نقوم بحشو الاقناع باستخدام ملعقة.

ثم نسكب عليها الشربات ونزينها بالفستق المجروش، وبذلك تكون جاهزة للتقديم. الوسوم

طريقة عمل اقماع الكنافه بالقشطه ، تعتبر الكنافة من أشهر الحلويات التي تشتهر بها الكثير من البلدان العربية، والكنافة من الحلويات التي يمكن تحضيرها بعدة طرق مختلفة، حيث يمكن عمل أصابع من الكنافة أو صينية، كما يمكن عمل اقماع الكنافه بالقشطه التي تتميز بشكلها المميز وطعمها الشهي واللذيذ، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض طريقة سهلة وسريعة لعمل هذه الاقماع ذات المذاق الرائع. طريقة عمل اقماع الكنافه بالقشطه:- طريقة عمل اقماع الكنافه بالقشطه:- المقادير:- نصف كيلو من الكنافة.

زيت نباتي للقلي.

فستق مجروش للتزيين.

شربات. مقادير القشطة:- 200 جرام من الجبنة الموتزاريلا.

نصف ملعقة كبيرة ماء ورد.

ملعقتين من السكر الأبيض.

أربع ملاعق من النشا.

كوب قشطة.

كوب لبن سائل. طريقة تحضير اقماع الكنافه بالقشطه:- لتحضير القشطة نضع النشا والسكر واللبن السائل وكوب القشطة في وعاء ونقلبهم معًا جيدًا باستخدام المضرب اليدوي حتى يذوب السكر والنشا بشكل جيد وتتجانس كل المكونات جيدًا.

ثم نضع الوعاء على النار ونستمر في التقليب باستخدام ملعقة من الخشب أو السليكون إلى أن يغلي تمامًا ونحصل على مزيج متجانس شبه سميك يشبه المهلبية.

ثم نقوم بإضافة ماء الورد والجبنة الموتزاريلا مع الاستمرار في التقليب.

ثم نرفع الوعاء من على النار ونسكب الخليط في وعاء كبير ونغطيه باستخدام ورق الالومنيوم وندخله إلى الثلاجة إلى أن يبرد بشكل تام.

لتحضير أقماع الكنافة نحضر أقماع من المعدن ونضع الزيت في طبق صغير والماء في طبق صغير.

ثم نأخذ خصلة مناسبة من الكنافة ونضع عليها رشة زيت بسيطة، ثم نمسك بطرف الخصلة ونلفها حول القمع المعدني ابتداءً من الناحية الضيقة مقادير القشطة:-طريقة تحضير اقماع الكنافه بالقشطه:- وصولاً إلى الناحية الواسعة، مع مراعاة الضغط أثناء اللف حتى تكون متماسكة. ثم نبلل اليدين بالماء ونضغط على أقماع الكنافة حتى تتماسك أكثر وأكثر.

ثم نحضر مقلاة مناسبة ونضع بها زيت نباتي ونضعها على نار متوسطة حتى يسخن الزيت جيدًا.

ثم نضع الاقماع التي قمنا بإعدادها داخل مقلاة الزيت ونقلبها برفق حتى تأخذ لونًا ذهبياً.

ثم نخرجها من المقلاة ونضعها فوق مناديل مطبخ لتصفية الزيت الزائد، ثم نتركها جانبًا حتى تبرد.

ثم نقوم بإزالة القمع برفق حتى تظل الكنافة متماسكة، ثم نقوم بحشو الاقناع باستخدام ملعقة.

ثم نسكب عليها الشربات ونزينها بالفستق المجروش، وبذلك تكون جاهزة للتقديم.

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