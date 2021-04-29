ضعيه لشعرك ربع ساعة لتطويل الشعر بجنون للركب وسيطول وهيتقل وينمو بدون توقف

الشعر هو تاج المرأة وزينتها وكل امرأة ترغب في شعر طويل وناعم، ولهذا فالكثير من السيدات يبحثن عبر المنصات المختلفة عن وصفات لتطويل الشعر، وهذا الأمر الذي دفعنا لكتابة مقالنا اليوم، فهو حلم يسعى الكثير من النساء إلى تحقيقه وخاصة بعد تحادث وسائل التواصل الاجتماعي عن منتجات للعناية بالشعر وتطويله فهي في الأغلب منتجات كيميائية تضر الشعر وتتسبب في تساقطه بالإضافة إلى حدوث الحروق في فروة الرأس.تطويل الشعر بإكليل الجبل
الكثير من السيدات يعانون من صعوبة في نمو الشعر هذا الأمر قد يرجع إلى عوامل وراثية أو مشاكل صحية تحتاج إلى علاج، لذا سوف نتحدث سويا عن بعض الوصفات التي تساعدك في نمو شعرك بسرعة البرق ومن أولى الوصفات التي أثبتت فعاليتها في تطويل الشعر وهي وصفة اكليل الجبل وهو من الأعشاب المفيدة جدًا لفروة الرأس فهي تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة كما أنه يعمل علي تنظيف الفروة ويعزز من نمو الشعر ويقلل من تساقطه.
المكونات:
- عودين من عشبة إكليل الجبل.
- كوبان من الماء الساخن.
طريقة التحضير:
- قومي بنقع عودين من عشبة إكليل الجبل في كوب من الماء الساخن لمدة نصف ساعة.
- اتركي هذا الخليط حتي يبرد ثم قومي بتصفيته جيدًا وضعية على الشعر لمدة ساعة مع التدليك المستمر لفروة الرأس.
- اغسلي الشعر جيدًا بالشامبو المفضل لديكي والتأكد من تنظيفه من المنقوع.
- كرري هذه العملية من مرة إلى ثلاث مرات في الأسبوع.
المكونات :
- بيض.
- معلقة متوسطة الحجم من العسل الأبيض.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- وعاء للخلط.
طريقة التحضير:
- قومي بفصل البياض عن الصفراء.
- أضيفي زيت الزيتون والعسل والبياض في إناء واخلطيهم جيدًا.
- ضعي هذا المزيج على الشعر لمدة ساعة مع تدليك فروة الراس جيدًا من أجل تنشيط الفروة.
- اغسلي الشعر جيدًا باستخدام الشامبو المناسب لفروة رأسك .
- كرري هذه العملية من مرة الى مرتين في الأسبوع.
الوسوم
الشعر هو تاج المرأة وزينتها وكل امرأة ترغب في شعر طويل وناعم، ولهذا فالكثير من السيدات يبحثن عبر المنصات المختلفة عن وصفات لتطويل الشعر، وهذا الأمر الذي دفعنا لكتابة مقالنا اليوم، فهو حلم يسعى الكثير من النساء إلى تحقيقه وخاصة بعد تحادث وسائل التواصل الاجتماعي عن منتجات للعناية بالشعر وتطويله فهي في الأغلب منتجات كيميائية تضر الشعر وتتسبب في تساقطه بالإضافة إلى حدوث الحروق في فروة الرأس.تطويل الشعر بإكليل الجبل
الكثير من السيدات يعانون من صعوبة في نمو الشعر هذا الأمر قد يرجع إلى عوامل وراثية أو مشاكل صحية تحتاج إلى علاج، لذا سوف نتحدث سويا عن بعض الوصفات التي تساعدك في نمو شعرك بسرعة البرق ومن أولى الوصفات التي أثبتت فعاليتها في تطويل الشعر وهي وصفة اكليل الجبل وهو من الأعشاب المفيدة جدًا لفروة الرأس فهي تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة كما أنه يعمل علي تنظيف الفروة ويعزز من نمو الشعر ويقلل من تساقطه.
المكونات:
- عودين من عشبة إكليل الجبل.
- كوبان من الماء الساخن.
طريقة التحضير:
- قومي بنقع عودين من عشبة إكليل الجبل في كوب من الماء الساخن لمدة نصف ساعة.
- اتركي هذا الخليط حتي يبرد ثم قومي بتصفيته جيدًا وضعية على الشعر لمدة ساعة مع التدليك المستمر لفروة الرأس.
- اغسلي الشعر جيدًا بالشامبو المفضل لديكي والتأكد من تنظيفه من المنقوع.
- كرري هذه العملية من مرة إلى ثلاث مرات في الأسبوع.
المكونات :
- بيض.
- معلقة متوسطة الحجم من العسل الأبيض.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- وعاء للخلط.
طريقة التحضير:
- قومي بفصل البياض عن الصفراء.
- أضيفي زيت الزيتون والعسل والبياض في إناء واخلطيهم جيدًا.
- ضعي هذا المزيج على الشعر لمدة ساعة مع تدليك فروة الراس جيدًا من أجل تنشيط الفروة.
- اغسلي الشعر جيدًا باستخدام الشامبو المناسب لفروة رأسك .
- كرري هذه العملية من مرة الى مرتين في الأسبوع.
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