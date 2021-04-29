صبغ أطراف الشعر باللون الأزرق في المنزل واحصلي على إطلالة جريئة وغريبة ومميزة ستذهل من حولك

طريقة صبغ أطراف الشعر باللون الأزرق حيث تتغير صيحات الموضة من أن لأخر وتظهر كل فترة طلات مختلفة من قصات الشعر و صبغات الشعر، مما يمنحك طله عصرية متناغمة مع أحدث الموضات العصرية، و قد احتلت موضة صبغ أطراف الشعر بألوان غريبة مثل اللون الأزرق الموضات في الشارع العربي، متأثرين بالموضات الغربية العصرية، و احتلت تلك الموضة محل طرق صبغ الشعر التقليدية المنتشرة، فان كنتي من عشاق اللون الأزرق فسوف نعرض لكى في هذا المقال طريقة صبغ أطراف الشعر بسهولة و تستطيعي أن تقومي بها في المنزل دون اللجوء إلى الذهاب إلى الكوافير و بدون تكاليف باهظة.

صبغ أطراف الشعر باللون الأزرق

قبل أن نبدأ في عملية الصبغ لابد من أن نقوم بتجهيز الشعر قبل الصبغ بأن يترك الشعر لمدة ثلاث أيام دون غسيل، وذلك كي تحمى فروة رأسك من تأثير المواد الكيمائية التي في الصبغة، فالإفرازات الدهنية عند تراكمها على فروة الراس تعطى طبقة حماية لفروة راسك و جذور الشعر من تأثير الصبغة.

ثم ضعي عازل قماش على كتفيك حتى لا تتسخ ملابسك بالصبغة وقومي بارتداء قفازين حتى لا تلون أيديك بالصبغة، وقومي بتجهيز قطع ورق الامونيوم للف خصلات الشعر المصبوغ بها.

صبغ الشعر أزرق

قومي بتقسيم شعرك إلى أربعة أقسام قسم عند كل أذن وقسم في الأعلى إمام الرأس وقسم في الخلف عند مؤخرة الرأس، ثم قومي بتجهيز الصبغة طبقا للتعليمات التي تكون مطبوعة على ظهر علبة الصبغة و عمل مزيج الصبغة بضبط، قومي بصبغ كل قسم من الأقسام الأربعة من شعرك على حدى، قومي باستخدام فرشاة الصبغة و ضعي القليل من الصبغة لصبغ الخصلات من منتصف الخصلة حتى الأطراف و فرد الصبغة بانتظام، ثم قومي بلف ورق القصدير على الخصلة و قفل ورق القصدير جيدا على الخصلة، ثم قومي بتكرار العملية على كل خصلة منفردة.

ثم انتظري نصف ساعة قبل فك ورق الألمونيوم، ثم قومي بشطف شعرك بماء فاتر فقط، ثم قومي بإعادة غسل شعرك باستخدام شامبو مخصص للشعر المصبوغ للتخلص من بقايا الصبغة، ثم قومي بترطيبه باستخدام بلسم واتركيه يجف و هذه هي طريقة صبغ أطراف الشعر باللون الأزرق في المنزل.