اقوى خلطة مغربية صحراوية لتبيض الجسم والوجه والعانة والابط فى دقائق هتنورى من البياض

أفضل وصفات تبييض الاماكن الحساسه ، تعد وصفات تبييض الاماكن الحساسه من أكثر الوصفات التي تبحث عنها كل الفتيات، حيث أن اسمرار هذه الأماكن يسبب القلق والتوتر والحرج الشديد، ولذلك تحاول كل فتاة استخدام مستحضرات التبييض والتفتيح الطبية، ولكنها غالبًا ما تكون باهظة الثمن، كما أنها تحتاج إلى وقت طويل لظهور نتيجة فعالة، ولذلك تعتبر الوصفات الطبيعية من أنجح الطرق فى تبييض الاماكن الحساسة، والتي سوف نعرض أهمها في مقالنا هذا.

أفضل وصفات تبييض الاماكن الحساسه:-

تساعد هذه الوصفة على تبييض الاماكن الحساسة بدون أي آثار جانبية، كما أنها تعتبر من أكثر الوصفات الآمنة على الجلد، حيث أنها لا تؤدي إلى حدوث تهيج أو احمرار للجلد، وذلك نظرًا لاستخدام مكونات طبيعية مغذية للبشرة.

عشر حبات من اللوز.

كوب كبير من اللبن الساخن

في البداية نقوم بنقع اللوز في اللبن الساخن ونتركه لمدة لا تقل عن ثمانية ساعات متواصلة.

بعد مرور المدة المحددة سوف نحصل على خليط متجانس.

ثم نقوم بفرد هذا الخليط على الأماكن الحساسة ونتركه لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

ثم نقوم بغسل المكان جيدًا بالماء البارد، ونقوم بتكرار هذه الوصفة ثلاث او اربع مرات في الأسبوع للحصول على نتيجة فعالة.

مكونات الوصفة:-خطوات تحضير وتطبيق الوصفة:-وصفة العرقسوس لتبييض الاماكن الحساسه:-

مكونات الوصفة:-

ملعقتين كبيرتين من الجلسرين.

ملعقة إلا ربع من مطحون العرقسوس.

نحضر وعاء ونضع به العرقسوس والجلسرين ونخلطهم معًا بشكل جيد حتى نحصل على خليط ناعم متجانس يشبه المعجون.

ثم نضع هذا الخليط على المكان المراد تبييضه ونتركه لمدة نصف ساعة.

ثم نشطف المكان بالماء الدافئ ثم الماء البارد، ويمكن الاحتفاظ بباقي الخليط داخل الثلاجة حوالي 7 أيام.

يمكن تكرار هذه العملية ثلاث مرات في الأسبوع وسوف نلاحظ نتيجة مدهشة خلال الأسبوع الأول.

طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:-