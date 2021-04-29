عجينة السمبوسة المعدة منزليًا في خطوات بسيطة جداً مش هتحتاجي تشتريها تاني

نحضر السمبوسة بشكل شبه دائم في أيام شهر رمضان بحشوات السمبوسة المختلفة، لذلك فإن السمبوسة دائمة التواجد في المنزل ولتقليل الوقت والجهد تقوم ربة المنزل بشرائها جاهزةً بدلًا من تحضير السمبوسة في المنزل للاعتقاد بأنها تأخذ وقت أكثر، ولكن عجينة السمبوسة من الوصفات البسيطة التي لا تحتاج وقت أو مجهود كبير، إليكم طريقة عجينة السمبوسة المنزلية لتحضيرها بحشوات مختلفة.

مقادير عجينة السمبوسة

المقادير الآتية تناسب عدد 16 قطعة سمبوسة يمكن استخدام العجينة كلها أو حسب العدد وهي:

كوبان دقيق كامل أبيض منخول.

ثلثي كوب ماء فاتر.

نصف ملعقة ذات حجم صغير من البيكنج بودر.

ملعقة ذات حجم صغير من ملح الطعام.

ربع كوب من الزيت النباتي.

خطوات تحضير عجينة السمبوسة

من المعروف أن هناك أنواع مختلفة من حشوات السمبوسة منها حشوة الجبنة أو الخضروات أو اللحم المفروم أو الدجاج، يمكن استخدام أي مكون من المكونات السابقة لحشو عجينة السمبوسة المحضرة بالطريقة التالية: