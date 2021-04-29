عجينة السمبوسة المعدة منزليًا في خطوات بسيطة جداً مش هتحتاجي تشتريها تاني

نحضر السمبوسة بشكل شبه دائم في أيام شهر رمضان بحشوات السمبوسة المختلفة، لذلك فإن السمبوسة دائمة التواجد في المنزل ولتقليل الوقت والجهد تقوم ربة المنزل بشرائها جاهزةً بدلًا من تحضير السمبوسة في المنزل للاعتقاد بأنها تأخذ وقت أكثر، ولكن عجينة السمبوسة من الوصفات البسيطة التي لا تحتاج وقت أو مجهود كبير، إليكم طريقة عجينة السمبوسة المنزلية لتحضيرها بحشوات مختلفة.مقادير عجينة السمبوسة
المقادير الآتية تناسب عدد 16 قطعة سمبوسة يمكن استخدام العجينة كلها أو حسب العدد وهي:
- كوبان دقيق كامل أبيض منخول.
- ثلثي كوب ماء فاتر.
- نصف ملعقة ذات حجم صغير من البيكنج بودر.
- ملعقة ذات حجم صغير من ملح الطعام.
- ربع كوب من الزيت النباتي.
من المعروف أن هناك أنواع مختلفة من حشوات السمبوسة منها حشوة الجبنة أو الخضروات أو اللحم المفروم أو الدجاج، يمكن استخدام أي مكون من المكونات السابقة لحشو عجينة السمبوسة المحضرة بالطريقة التالية:
- نبدأ بخلط المقادير الجافة ونضع مقدار البيكنج بودر والملح مع الدقيق الأبيض المنخول في قدر عميق.
- ومن ثم نخلط المقادير السائلة في وعاء آخر فنضع مقدار الزيت النباتي مع الماء في ذلك الوعاء.
- بعد خلط كل وعاء على حدة نقوم بمزج المكونين الآن سويًا لحين الحصول على قوام متماسك ومتجانس من عجينة السمبوسة.
- ومن ثم نقوم بنقل العجينة إلى سطح يكون مستوي ونظيف ومرشوش مسبقًا بالزيت أو الدقيق لمنع التصاق العجينة بها.
- بعد وضع العجينة على السطح المستوي نقوم بدعكها بالأيدي جيدًا لتتماسك.
- ومن ثم ننقلها مرة أخرى إلى وعاء مسبق الدهن بالزيت ونقوم بتغطية ذلك الوعاء جيدًا لمنع تواجد الهواء لمدة ساعة كاملة.
- عندما تمر مدة تخمير العجينة نخرجها لنقسمها مثل الكرات وتستخدم عند الحاجة.
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نحضر السمبوسة بشكل شبه دائم في أيام شهر رمضان بحشوات السمبوسة المختلفة، لذلك فإن السمبوسة دائمة التواجد في المنزل ولتقليل الوقت والجهد تقوم ربة المنزل بشرائها جاهزةً بدلًا من تحضير السمبوسة في المنزل للاعتقاد بأنها تأخذ وقت أكثر، ولكن عجينة السمبوسة من الوصفات البسيطة التي لا تحتاج وقت أو مجهود كبير، إليكم طريقة عجينة السمبوسة المنزلية لتحضيرها بحشوات مختلفة.مقادير عجينة السمبوسة
المقادير الآتية تناسب عدد 16 قطعة سمبوسة يمكن استخدام العجينة كلها أو حسب العدد وهي:
- كوبان دقيق كامل أبيض منخول.
- ثلثي كوب ماء فاتر.
- نصف ملعقة ذات حجم صغير من البيكنج بودر.
- ملعقة ذات حجم صغير من ملح الطعام.
- ربع كوب من الزيت النباتي.
من المعروف أن هناك أنواع مختلفة من حشوات السمبوسة منها حشوة الجبنة أو الخضروات أو اللحم المفروم أو الدجاج، يمكن استخدام أي مكون من المكونات السابقة لحشو عجينة السمبوسة المحضرة بالطريقة التالية:
- نبدأ بخلط المقادير الجافة ونضع مقدار البيكنج بودر والملح مع الدقيق الأبيض المنخول في قدر عميق.
- ومن ثم نخلط المقادير السائلة في وعاء آخر فنضع مقدار الزيت النباتي مع الماء في ذلك الوعاء.
- بعد خلط كل وعاء على حدة نقوم بمزج المكونين الآن سويًا لحين الحصول على قوام متماسك ومتجانس من عجينة السمبوسة.
- ومن ثم نقوم بنقل العجينة إلى سطح يكون مستوي ونظيف ومرشوش مسبقًا بالزيت أو الدقيق لمنع التصاق العجينة بها.
- بعد وضع العجينة على السطح المستوي نقوم بدعكها بالأيدي جيدًا لتتماسك.
- ومن ثم ننقلها مرة أخرى إلى وعاء مسبق الدهن بالزيت ونقوم بتغطية ذلك الوعاء جيدًا لمنع تواجد الهواء لمدة ساعة كاملة.
- عندما تمر مدة تخمير العجينة نخرجها لنقسمها مثل الكرات وتستخدم عند الحاجة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عجينة السمبوسة المعدة منزليًا في خطوات بسيطة جداً مش هتحتاجي تشتريها تاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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