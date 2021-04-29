أسرار عمل الكنافة بالكريمة خطوة بخطوة في المنزل على طريقة أكبر المحلات

تعتبر من الحلويات الشرقية الجميلة، التي لا يمكن الغني عنها في شهر رمضان، ويتم تحضيرها بكذا طريقة وكذا وصفة، وتعتبر أيضا من أساسيات الحلويات الموجودة على السفرة الرمضانية، ويمكن إعدادها أيضا في الأيام العادية، ومحببة جداً بالنسبة لجميع الاعمار. طريقة عمل الكنافة بالكريمة طريقة عمل الكنافة بالكريمة المكونات نصف كيلو كنافة ألي.

نصف كوب كريمة لباني.

٣ ملاعق كبار نشا.

نصف لتر لبن.

كوب سكر بودرة.

كوب سمن مذاب. مكونات العسل ٢ كوب سكر.

كوب ماء.

٢ ملعقة كبيرة عسل جلوكوز.

نصف عصير ليمونه. طريقة تحضير الكنافة بالكريمة طريقة تحضير الكنافة بالكريمة اولا تحضير العسل يوضع السكر والماء وعسل الجلوكوز في إناء نقوم باذابتهم .

توضع المكونات على نار هادئة ويتم تقليبهم بصفة مستمرة من وقت لآخر حتى الغليان.

وعندما تبدأ بالغليان نقوم بوضع نصف الليمونه ويترك حتى يتقل ويأخذ لونه الذهبي الفاتح.

يرفع من علي النار عند الوصول للتقل واللون المناسب ويترك جانبا ليبرد تماما. ثانياً تحضير الكريمة نقوم بوضع النشا واللبن في إناء ونقوم بالتقليب حتى الذوبان.

يوضع على نار هادئة ويتم تقليبهم بصفة مستمرة حتى يتقل القوام.

ثم يضاف إليهم الكريمة اللباني لا نقوم بإضافة سكر أو فانيليا للكريمة حتى لا يصفر لونها وتصبح بيضاء اللون.

نقوم بإحضار الكنافه وفركها جيدا ووضع السكر البودر والسمن المذاب عليها وتقليبها وتوزيعها جيدا على الكنافة حتى تتشرب.

نحضر صينية مقاس ٣٠ ونقوم بقسم الكنافة إلى نصفين نضع أول جزء منها في قاع الصينية ونفردها ونضغط عليها جيدا.

نغطي جوانب الصينية بالكنافة جيدا حتى لاتلتصق الكريمة بالحروف ويسهل ازالتها من الصينية.

نحضر الكريمة بعد برودها تماما نقوم بفردها على طبقة الكنافة الأولى وتوزيعها جيدا مع الحفاظ على الحروف.

نحضر باقي الكنافة المتبقية ونرصها جيدا مع ضغطه خفيفه كي لا يخرج الحشو من الجوانب.

نضع صينية الكنافة في الفرن سبق تسخينه على درجة حرارة ٢٠٠ حتى تأخذ لون ذهبي من تحت.

نقوم بفتح الشوايه على الوجه حتى يحمر لونه أيضا.

نقوم بإخراجها بعد أخذها اللون الذهبي ووضع العسل البارد عليها وتركها لتبرد.

تقطع وتقدم على طبق التقديم تزين بالكريمة والمكسرات حسب الرغبة وبالف هنا. الوسوم

تعتبر من الحلويات الشرقية الجميلة، التي لا يمكن الغني عنها في شهر رمضان، ويتم تحضيرها بكذا طريقة وكذا وصفة، وتعتبر أيضا من أساسيات الحلويات الموجودة على السفرة الرمضانية، ويمكن إعدادها أيضا في الأيام العادية، ومحببة جداً بالنسبة لجميع الاعمار. طريقة عمل الكنافة بالكريمة طريقة عمل الكنافة بالكريمة المكونات نصف كيلو كنافة ألي.

نصف كوب كريمة لباني.

٣ ملاعق كبار نشا.

نصف لتر لبن.

كوب سكر بودرة.

كوب سمن مذاب. مكونات العسل ٢ كوب سكر.

كوب ماء.

٢ ملعقة كبيرة عسل جلوكوز.

نصف عصير ليمونه. طريقة تحضير الكنافة بالكريمة طريقة تحضير الكنافة بالكريمة اولا تحضير العسل يوضع السكر والماء وعسل الجلوكوز في إناء نقوم باذابتهم .

توضع المكونات على نار هادئة ويتم تقليبهم بصفة مستمرة من وقت لآخر حتى الغليان.

وعندما تبدأ بالغليان نقوم بوضع نصف الليمونه ويترك حتى يتقل ويأخذ لونه الذهبي الفاتح.

يرفع من علي النار عند الوصول للتقل واللون المناسب ويترك جانبا ليبرد تماما. ثانياً تحضير الكريمة نقوم بوضع النشا واللبن في إناء ونقوم بالتقليب حتى الذوبان.

يوضع على نار هادئة ويتم تقليبهم بصفة مستمرة حتى يتقل القوام.

ثم يضاف إليهم الكريمة اللباني لا نقوم بإضافة سكر أو فانيليا للكريمة حتى لا يصفر لونها وتصبح بيضاء اللون.

نقوم بإحضار الكنافه وفركها جيدا ووضع السكر البودر والسمن المذاب عليها وتقليبها وتوزيعها جيدا على الكنافة حتى تتشرب.

نحضر صينية مقاس ٣٠ ونقوم بقسم الكنافة إلى نصفين نضع أول جزء منها في قاع الصينية ونفردها ونضغط عليها جيدا.

نغطي جوانب الصينية بالكنافة جيدا حتى لاتلتصق الكريمة بالحروف ويسهل ازالتها من الصينية.

نحضر الكريمة بعد برودها تماما نقوم بفردها على طبقة الكنافة الأولى وتوزيعها جيدا مع الحفاظ على الحروف.

نحضر باقي الكنافة المتبقية ونرصها جيدا مع ضغطه خفيفه كي لا يخرج الحشو من الجوانب.

نضع صينية الكنافة في الفرن سبق تسخينه على درجة حرارة ٢٠٠ حتى تأخذ لون ذهبي من تحت.

نقوم بفتح الشوايه على الوجه حتى يحمر لونه أيضا.

نقوم بإخراجها بعد أخذها اللون الذهبي ووضع العسل البارد عليها وتركها لتبرد.

تقطع وتقدم على طبق التقديم تزين بالكريمة والمكسرات حسب الرغبة وبالف هنا.

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