بلح الشام المقرمش الخطير بطريقة الحلواني بأسهل طريقة واروع طعم

بلح الشام المقرمش الخطير بطريقة الحلواني تعد من الحلويات الشامية التي حدثت في عهد الدولة العثمانية، في تلك الحقبة، كان الناس يشكلون عجينة على شكل تمر، ويقلونها بالزيت، ثم يغمسونها في القطر، كذلك انتشر في العديد من البلدان الشرقية وله العديد من الأسماء الأخرى، مثل البامية وكتولومبا، ويجب أيضًا تناول هذا النوع من الحلوى باعتدال لأنه يحتوي على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية. بلح الشام المقرمش الخطير بطريقة الحلواني المكونات وفيما يلي أبرز وأهم مكونات طريقة عمل بلح الشام :

: كوب من الدقيق.

كوب من الماء.

1/4 كوب من الزيت.

3 بيضات.

ملعقة صغيرة نشاء.

رشة من الفانيليا.

كمية قليلة من الملح. تحضير قطر (شربات). أما المكونات التي يتكون منها القطر التي يجب أن يسقى بها بلح الشام، فهي:

2 كوب من السكر.

2 كوب من الماء.

عصير مكون من نصف ليمونة.

القليل من الفانيليا. طريقة تحضير بلح الشام الأصلية في قدر على الموقد صب الماء والزيت في القدر واتركه يغلي.

عندما يغلي الماء والزيت على الموقد نضيف الدقيق والفانيليا والنشا في نفس ذات الوقت مع التحريك باستمرار حتى تصبح العجينة صلبة.

أخرج العجين من مصدر الحرارة واخلطه بشكل متساوٍ ويفضل استخدام عامل عقارب الساعة وتركه يبرد لفترة.

ابدأ بإضافة البيض تدريجيًا، وبعد إضافة كل بيضة، اخلطها جيدًا.

نضع العجينة في قمع الحلوى من أجل تشكيل بلح الشام ، ثم نضعها في الزيت البارد.

، ثم نضعها في الزيت البارد. انتظري حتى يتحول لونها إلى اللون الذهبي، ثم اغمسيها في القطر البارد.

أخرج بلح الشام من الشراب وصفيه، ثم ضعه في طبق. طريقة تحضير الشراب، يجب اتباع الخطوات التالية: خذ الإناء وقم بسكب السكر والماء في الإناء وانتظر حتى يغلي.

نضيف عصير الليمون وقليل من الفانيليا، ونترك المزيج على نار متوسطة لمدة دقيقتين، ثم نرفع عن النار.

اترك الشراب حتى يبرد وضع بلح الشام فيه. الوسوم

بلح الشام المقرمش الخطير بطريقة الحلواني تعد من الحلويات الشامية التي حدثت في عهد الدولة العثمانية، في تلك الحقبة، كان الناس يشكلون عجينة على شكل تمر، ويقلونها بالزيت، ثم يغمسونها في القطر، كذلك انتشر في العديد من البلدان الشرقية وله العديد من الأسماء الأخرى، مثل البامية وكتولومبا، ويجب أيضًا تناول هذا النوع من الحلوى باعتدال لأنه يحتوي على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية. بلح الشام المقرمش الخطير بطريقة الحلواني المكونات وفيما يلي أبرز وأهم مكونات طريقة عمل بلح الشام :

: كوب من الدقيق.

كوب من الماء.

1/4 كوب من الزيت.

3 بيضات.

ملعقة صغيرة نشاء.

رشة من الفانيليا.

كمية قليلة من الملح. تحضير قطر (شربات). أما المكونات التي يتكون منها القطر التي يجب أن يسقى بها بلح الشام، فهي:

2 كوب من السكر.

2 كوب من الماء.

عصير مكون من نصف ليمونة.

القليل من الفانيليا. طريقة تحضير بلح الشام الأصلية في قدر على الموقد صب الماء والزيت في القدر واتركه يغلي.

عندما يغلي الماء والزيت على الموقد نضيف الدقيق والفانيليا والنشا في نفس ذات الوقت مع التحريك باستمرار حتى تصبح العجينة صلبة.

أخرج العجين من مصدر الحرارة واخلطه بشكل متساوٍ ويفضل استخدام عامل عقارب الساعة وتركه يبرد لفترة.

ابدأ بإضافة البيض تدريجيًا، وبعد إضافة كل بيضة، اخلطها جيدًا.

نضع العجينة في قمع الحلوى من أجل تشكيل بلح الشام ، ثم نضعها في الزيت البارد.

، ثم نضعها في الزيت البارد. انتظري حتى يتحول لونها إلى اللون الذهبي، ثم اغمسيها في القطر البارد.

أخرج بلح الشام من الشراب وصفيه، ثم ضعه في طبق. طريقة تحضير الشراب، يجب اتباع الخطوات التالية: خذ الإناء وقم بسكب السكر والماء في الإناء وانتظر حتى يغلي.

نضيف عصير الليمون وقليل من الفانيليا، ونترك المزيج على نار متوسطة لمدة دقيقتين، ثم نرفع عن النار.

اترك الشراب حتى يبرد وضع بلح الشام فيه.

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