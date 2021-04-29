جهزي على الأفطار طريقة عمل كفتة الفراخ بطعم لذيذ وبتتبيلة ولا أروع

يعد طبق كفتة الفراخ هو احلي وأجمل الاطباق اللذيذة والشهية والتي يعشقها عدد كبير من الناس، فالفراخ من أنواع اللحوم المحببة والمفضلة لدي الكثير والتي يمكن تقديمها بأكثر من طريقة، فقد تكون مشوية علي الفحم أو علي النار وممكن أن تكون محشية بأنواع من الجبن المختلفة، ففي كل وصفاتها مميزة بطعم جذاب ومن الفراخ نستطيع عمل أكثر من وصفة تختلف عن الأخرى.

طريقة عمل كفتة الفراخ

المكونات :

كيلو أو نصف كيلو من صدور الفراخ وبشرط أن تكون فيليه.

بصل واحدة مفرومة.

ثلاث فصوص من الثوم المهروس.

بقدونس مفروم.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة.

نصف ملعقة صغيرة لكلا من الملح والفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكمون وجوز الطيب.

طريقة تحضير كفتة الفراخ

يتم تحضير صدور الفراخ الفيليه ونقوم بفرمها جيدا، ثم نحضر طبق كبير لنضع فيه كمية الفراخ المفرومة ونضيف إليها البصلة المفرومة، وثلاث فصوص من الثوم المهروس والبقدونس المفروم ناعم، ثم نضع الملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة الجافة وجوز الطيب، ونقوم بخلط كل هذه المكونات جيدا مع بعضها البعض لتكون قوام أو عجينة متماسكة.

2 – نجهز طبق مسطح ونقوم بتشكيل عجينة كفتة الفراخ إلي كور متساوية في الحجم، ونضعها في هذا الطبق ثم نتركها في الثلاجة لمدة ساعتين أو أقل حتي تتماسك.

3 – يتم تشغيل الفرن لكي تسخن جيدا قبل وضع كفتة الفراخ بها علي درجة حرارة 180 درجة مئوية.

4 – نقوم بتحضير صينية لتسوية الكفتة بها ثم نحضر أعواد خشب أو اسياخ مخصصة للكفتة، فمن الممكن أن يتم تسوية كفتة الفراخ بهذا الشكل وتكون علي شكل كور أو يتم تشكيلها علي الاسياخ وتكون علي شكل أصابع.

5 – نقوم بوضع كل كورة من كور كفتة الفراخ في السيخ ثم يتم تشكيلها عليه لتكون علي شكل أصابع، ثم نضع هذه الاسياخ في الصينية ويتم إدخالها في الفرن.

6 – ونتركها في الفرن حوالي نصف ساعة حتي يتغير لونها، وبعد ذلك يتم إخراجها من الفرن وتقديمها بجانب طبق من البطاطس المقرمشة وسلطة وطبق مكرونة أو أرز.