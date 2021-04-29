بالطريقة السورية سر صبغ الشعر باللون الاشقر الذهي وتغطية الشيب في البيت بالخطوات

بالطريقة السورية سر صبغ الشعر باللون الاشقر الذهي يظهر الشيب تدريجياً مع تقدم العمر، أحياناً في سن مبكرة، ثم يتحول لون الشعر إلى الرمادي ثم الأبيض، وهذا يدل بوضوح على عدم وجود صبغة الميلانين في الشعر لذلك نلجأ إلى صبغ الشعرفي المنزل، للتخلص من الشعر الابيض والشيب نهائيا، حيث يعتبر الشيب ظاهرة مبكرة في بداية الحياة، أي أقل من 30 سنة، ويرجع ذلك إلى سلسلة من العوامل المتعلقة بالشخص، مثل صحته وعوامل وراثية، وسلوكه اليومي والان نضع لكم صبغ الشعر الخطوات في المنزل. بالطريقة السورية سر صبغ الشعر باللون الاشقر الذهي ليتم صبغ الشعر باللون الأشقر يجب اتباع الخطوات التالية: تحقق من طبيعة الشعر قبل صبغه وتأكد من أنه لا يحتوي على حناء أو زيوت تعيق عملية صبغ الشعر.

يتم أن يتم تحديد لون الصبغة المطلوبة وكمية تفتيح الشعر للانتقال بأمان من مرحلة إلى أخرى

تجهيز مكان العمل، الصبغات المطلوبة، الملابس الواقية، أدوات الصبغ.

ارتدِ ملابس واقية وضع الفازلين على حافة وجهك وخلف أذنيك لتجنب ملامسة الصبغة وتلويثها.

استخدمي بودرة شبيهة بالشبكة (يفضل أن تكون بيضاء) لسحب لون الشعر، لأنها أكثر نعومة على الشعر، امزجيها مع عامل إزالة اللون بنسبة 40٪ يسمى الأكسجين القوي حتى يصبغ الشعر ويتحول إلى اللون الأصفر النقي حتى يصبح لونه أصفر.

قم أولاً بتقسيم الشعر إلى أربعة أجزاء، ثم استخرج الخصلة من مؤخرة الرأس إلى الحجم المناسب، ثم امزج ووزع مكونات صبغة الشعر على الشعر بالكامل، فقط تبعد صبغة الشعر بضعة سنتيمترات من الجذر.

بضعة سنتيمترات من الجذر. تستمر مكونات سحب اللون لمدة 15 دقيقة حتى يتحول لون الشعر إلى اللون الأصفر النقي.

اسحب الجذور عن طريق تطبيق كمية معينة من الدورة الدموية الشبيهة بالشبكة وكمية معينة من الأكسجين (أقل من 20٪)، ويستغرق الأمر 7 دقائق فقط لإزالة لون الجذور.

يتم استخدام الصبغة على الشعر لمدة 25 دقيقة ويتم توزيعها على جميع الشعر ماعدا الجذور بينما تبقى الجذور للمرحلة النهائية البالغة 7 دقائق.

من الأفضل أن تغسلي شعرك فقط بمثبت اللون الذي يأتي مع صبغة وبلسم الشعر، وليس الشامبو حتى يبقى اللون على الشعر ليوم كامل. كيفية العناية بالشعر المصبوغ لا تغسلي شعرك بالشامبو بعد الصبغ حتي يثبت اللون.

اغسلي الشعر بالبسلم اول يومين من صبغ الشعر .

. أستخدام مشط واسع الاسنان ويفضل ان يكون خشب.

الابتعاد عن الشمس حتي لا يتغير لون الصبغه.

استخدام سيرم لترطيب الشعر.

تسريحات مريحة قبل النوم للشعر. الوسوم

بالطريقة السورية سر صبغ الشعر باللون الاشقر الذهي يظهر الشيب تدريجياً مع تقدم العمر، أحياناً في سن مبكرة، ثم يتحول لون الشعر إلى الرمادي ثم الأبيض، وهذا يدل بوضوح على عدم وجود صبغة الميلانين في الشعر لذلك نلجأ إلى صبغ الشعرفي المنزل، للتخلص من الشعر الابيض والشيب نهائيا، حيث يعتبر الشيب ظاهرة مبكرة في بداية الحياة، أي أقل من 30 سنة، ويرجع ذلك إلى سلسلة من العوامل المتعلقة بالشخص، مثل صحته وعوامل وراثية، وسلوكه اليومي والان نضع لكم صبغ الشعر الخطوات في المنزل. بالطريقة السورية سر صبغ الشعر باللون الاشقر الذهي ليتم صبغ الشعر باللون الأشقر يجب اتباع الخطوات التالية: تحقق من طبيعة الشعر قبل صبغه وتأكد من أنه لا يحتوي على حناء أو زيوت تعيق عملية صبغ الشعر.

يتم أن يتم تحديد لون الصبغة المطلوبة وكمية تفتيح الشعر للانتقال بأمان من مرحلة إلى أخرى

تجهيز مكان العمل، الصبغات المطلوبة، الملابس الواقية، أدوات الصبغ.

ارتدِ ملابس واقية وضع الفازلين على حافة وجهك وخلف أذنيك لتجنب ملامسة الصبغة وتلويثها.

استخدمي بودرة شبيهة بالشبكة (يفضل أن تكون بيضاء) لسحب لون الشعر، لأنها أكثر نعومة على الشعر، امزجيها مع عامل إزالة اللون بنسبة 40٪ يسمى الأكسجين القوي حتى يصبغ الشعر ويتحول إلى اللون الأصفر النقي حتى يصبح لونه أصفر.

قم أولاً بتقسيم الشعر إلى أربعة أجزاء، ثم استخرج الخصلة من مؤخرة الرأس إلى الحجم المناسب، ثم امزج ووزع مكونات صبغة الشعر على الشعر بالكامل، فقط تبعد صبغة الشعر بضعة سنتيمترات من الجذر.

بضعة سنتيمترات من الجذر. تستمر مكونات سحب اللون لمدة 15 دقيقة حتى يتحول لون الشعر إلى اللون الأصفر النقي.

اسحب الجذور عن طريق تطبيق كمية معينة من الدورة الدموية الشبيهة بالشبكة وكمية معينة من الأكسجين (أقل من 20٪)، ويستغرق الأمر 7 دقائق فقط لإزالة لون الجذور.

يتم استخدام الصبغة على الشعر لمدة 25 دقيقة ويتم توزيعها على جميع الشعر ماعدا الجذور بينما تبقى الجذور للمرحلة النهائية البالغة 7 دقائق.

من الأفضل أن تغسلي شعرك فقط بمثبت اللون الذي يأتي مع صبغة وبلسم الشعر، وليس الشامبو حتى يبقى اللون على الشعر ليوم كامل. كيفية العناية بالشعر المصبوغ لا تغسلي شعرك بالشامبو بعد الصبغ حتي يثبت اللون.

اغسلي الشعر بالبسلم اول يومين من صبغ الشعر .

. أستخدام مشط واسع الاسنان ويفضل ان يكون خشب.

الابتعاد عن الشمس حتي لا يتغير لون الصبغه.

استخدام سيرم لترطيب الشعر.

تسريحات مريحة قبل النوم للشعر.

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