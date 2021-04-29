لن تصدقي مفعول النشا في تنعيم الشعر المجعد وشديد الخشونة أقوي من الكرايتين

يعتبر فرد الشعر من أكثر الأشياء التي تلجأ إليها الفتيات ذات الشعر الخشن أو المجعد، لكي تتخلص من هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن لأن وجودها بالشعر قد يسبب إحراج للفتاة، وغير ذلك أنها سوف تظهر بمظهر غير لائق أو جذاب، فوجود مشكلة الشعر الخشن قد يتعبها وخاصة عند تسريح شعرها حيث أنها تجد صعوبة كبيرة في ذلك، وللقضاء عليها بطريقة سهلة وسريعة إليكي الحل في استخدام النشا لفرد الشعر وتنعيمه. خلطة فرد الشعر الخشن خلطة فرد الشعر الخشن المكونات : كوب كبير من الماء.

ثلاث ملاعق كبيرة من البطاطس المسلوقة والمهروسة جيدا.

ست ملاعق كبيرة من النشا. طريقة تحضير فرد الشعر الخشن نقوم بوضع إناء علي نار ويفضل أن تكون متوسطة، ثم نضع في هذا الإناء كوب كبير من الماء ونتركه علي النار حتي الغليان.

بعد غليان الماء يتم رفعه من علي النار وتركه حتي يبرد تماما.

وبعد أن بردت الماء نقوم بوضع ست ملاعق كبيرة من بودرة النشا، ويتم تقليبها باستخدام ملعقة حتي يتم تذويبها، ثم نضيف ثلاث ملاعق كبيرة من البطاطس المسلوقة والمهروسة ونقوم بخلط هذه المكونات ليصبح خليط متجانس مع بعضه.

نقوم بتسريح الشعر جيدا ثم نضع هذا الخليط علي الشعر من الجذور وحتى الاطراف، ويتم تركه علي الشعر لمدة عشر دقائق أو أقل.

ثم نقوم بغسل الشعر باستخدام الماء ويفضل استخدام بلسم ويتم تجفيفه جيدا، وبعد ذلك نضع علي الشعر نوع من أنواع الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون أو زيت اللوز أو زيت جوز الهند وغير ذلك الكثير، ثم يتم تغطية الشعر لمدة ليلة كاملة وفي اليوم التالي يتم غسله أيضا بالماء والبلسم، ونستمر في هذه الطريقة لمدة أسبوع ولاحظي الفرق. طريقة تحضير فرد الشعر الخشن الوسوم

يعتبر فرد الشعر من أكثر الأشياء التي تلجأ إليها الفتيات ذات الشعر الخشن أو المجعد، لكي تتخلص من هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن لأن وجودها بالشعر قد يسبب إحراج للفتاة، وغير ذلك أنها سوف تظهر بمظهر غير لائق أو جذاب، فوجود مشكلة الشعر الخشن قد يتعبها وخاصة عند تسريح شعرها حيث أنها تجد صعوبة كبيرة في ذلك، وللقضاء عليها بطريقة سهلة وسريعة إليكي الحل في استخدام النشا لفرد الشعر وتنعيمه. خلطة فرد الشعر الخشن خلطة فرد الشعر الخشن المكونات : كوب كبير من الماء.

ثلاث ملاعق كبيرة من البطاطس المسلوقة والمهروسة جيدا.

ست ملاعق كبيرة من النشا. طريقة تحضير فرد الشعر الخشن نقوم بوضع إناء علي نار ويفضل أن تكون متوسطة، ثم نضع في هذا الإناء كوب كبير من الماء ونتركه علي النار حتي الغليان.

بعد غليان الماء يتم رفعه من علي النار وتركه حتي يبرد تماما.

وبعد أن بردت الماء نقوم بوضع ست ملاعق كبيرة من بودرة النشا، ويتم تقليبها باستخدام ملعقة حتي يتم تذويبها، ثم نضيف ثلاث ملاعق كبيرة من البطاطس المسلوقة والمهروسة ونقوم بخلط هذه المكونات ليصبح خليط متجانس مع بعضه.

نقوم بتسريح الشعر جيدا ثم نضع هذا الخليط علي الشعر من الجذور وحتى الاطراف، ويتم تركه علي الشعر لمدة عشر دقائق أو أقل.

ثم نقوم بغسل الشعر باستخدام الماء ويفضل استخدام بلسم ويتم تجفيفه جيدا، وبعد ذلك نضع علي الشعر نوع من أنواع الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون أو زيت اللوز أو زيت جوز الهند وغير ذلك الكثير، ثم يتم تغطية الشعر لمدة ليلة كاملة وفي اليوم التالي يتم غسله أيضا بالماء والبلسم، ونستمر في هذه الطريقة لمدة أسبوع ولاحظي الفرق. طريقة تحضير فرد الشعر الخشن

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لن تصدقي مفعول النشا في تنعيم الشعر المجعد وشديد الخشونة أقوي من الكرايتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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