تعلمي تكات تحضير البسبوسة المكرملة بطعم لذيذ بطريقة الحلواني

البسبوسة المكرملة الطرية هي الحلم الذي يقوم كافة الأشخاص بالسعي حتى يقوموا بتحضيرها بالطريقة الصحيحة، من المنزل، حيث أن كل الأشخاص في الوقت الحالي حين يقوموا بتحضير البسبوسة تكون النتيجة معهم أنها تكون طاردة أو جافة للشربات، فالمرأة الناجحة في بيتها هي فقط التي تعرف التكات التي تجعل البسبوسة مكرملة وجميلة، ونحن الآن سنقوم بإرسال الطريقة الخاصة بالبسبوسة المكرملة.البسبوسة المكرملة
نحن نعلم أن الحلويات مغذية ومفيدة للجسد، ولا بد أن يتناولها الإنسان لأن الجسم يكون مفتقر إليها، وبالأخص بهذا الشهر الكريم، إذ أن ساعات الصيام تكون طويلة ويكون الجسم بحاجة لتناولها، وتأتي البسبوسة المكرملة من أشهى تلك الحلويات التي سنتناولها فيما يلي.مكونات البسبوسة المكرملة
- سميد سادة “٣ كوب”
- ملعقة بيكنج بودر
- جوز هند مطحون ناعم “ملعقتان”
- نصف ملعقة فانيليا
- كوب لبن أو ماء
- سمن أو زبدة “٣ ملاعق كبيرة”
- كوب وربع سكر
- سكر “كوب ونصف”
- كوب ونصف ماء
- ملعقة صغيرة فانيليا
- عصير نصف ليمونة
- أولًا تحضير صوص الكراميل؛ عليكِ في البداية أن تضعي السكر يسخن على النار لكي يكرمل وبكون لونه بنيًا.
- أضيفي الماء أو اللبن ومعه السمن على هذا السكر ذو اللون البني المكرمل مع التحريك لكي يصبح ذا قوام ناعم بغير أي تكتلات.
- ترك المزيج على النار وتترك إلى الذوبان ويتم غليه مرة واحدة.
- إضافة الفانيليا وسميد البسبوسة السادة والبيكنج بودر على مزيج الكراميل مع التحريك بمجرد مزج المقادير ولكن بغير زيادة في التحريك لكي لا يتم جفاف البسبوسة.
- وضع المزيج بصينية تُدهن بالسمن مع فرده برفق عليها ومساواة الوجه.
- إدخال الصينية في الفرن بدرجة حرارة 180 حتى 10 دقائق بالرف الوسط.
- يتم إضافة الشربات وهو باردًا على البسبوسة حين تخرج من الفرن مع تغطيتها لدقائق إلى أن تتشرب وتكون لينة، وبعد ذلك يتم تقطيعها ومن ثم تُقدم للأسرة أو العائلة والضيوف.
- ثانيًا تحضير الشربات؛ يتم وضع السكر والماء على النار إلى أن يتم الغليان ومن ثم إضافة عصير الليمون مع تركه خمس دقائق ووضع الفانيليا معهما.
- ينبغي أن تقومي بترك الشربات حتى يهدأ، ومن ثم تضيفيه إلى البسبوسة الساخنة.
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البسبوسة المكرملة الطرية هي الحلم الذي يقوم كافة الأشخاص بالسعي حتى يقوموا بتحضيرها بالطريقة الصحيحة، من المنزل، حيث أن كل الأشخاص في الوقت الحالي حين يقوموا بتحضير البسبوسة تكون النتيجة معهم أنها تكون طاردة أو جافة للشربات، فالمرأة الناجحة في بيتها هي فقط التي تعرف التكات التي تجعل البسبوسة مكرملة وجميلة، ونحن الآن سنقوم بإرسال الطريقة الخاصة بالبسبوسة المكرملة.البسبوسة المكرملة
نحن نعلم أن الحلويات مغذية ومفيدة للجسد، ولا بد أن يتناولها الإنسان لأن الجسم يكون مفتقر إليها، وبالأخص بهذا الشهر الكريم، إذ أن ساعات الصيام تكون طويلة ويكون الجسم بحاجة لتناولها، وتأتي البسبوسة المكرملة من أشهى تلك الحلويات التي سنتناولها فيما يلي.مكونات البسبوسة المكرملة
- سميد سادة “٣ كوب”
- ملعقة بيكنج بودر
- جوز هند مطحون ناعم “ملعقتان”
- نصف ملعقة فانيليا
- كوب لبن أو ماء
- سمن أو زبدة “٣ ملاعق كبيرة”
- كوب وربع سكر
- سكر “كوب ونصف”
- كوب ونصف ماء
- ملعقة صغيرة فانيليا
- عصير نصف ليمونة
- أولًا تحضير صوص الكراميل؛ عليكِ في البداية أن تضعي السكر يسخن على النار لكي يكرمل وبكون لونه بنيًا.
- أضيفي الماء أو اللبن ومعه السمن على هذا السكر ذو اللون البني المكرمل مع التحريك لكي يصبح ذا قوام ناعم بغير أي تكتلات.
- ترك المزيج على النار وتترك إلى الذوبان ويتم غليه مرة واحدة.
- إضافة الفانيليا وسميد البسبوسة السادة والبيكنج بودر على مزيج الكراميل مع التحريك بمجرد مزج المقادير ولكن بغير زيادة في التحريك لكي لا يتم جفاف البسبوسة.
- وضع المزيج بصينية تُدهن بالسمن مع فرده برفق عليها ومساواة الوجه.
- إدخال الصينية في الفرن بدرجة حرارة 180 حتى 10 دقائق بالرف الوسط.
- يتم إضافة الشربات وهو باردًا على البسبوسة حين تخرج من الفرن مع تغطيتها لدقائق إلى أن تتشرب وتكون لينة، وبعد ذلك يتم تقطيعها ومن ثم تُقدم للأسرة أو العائلة والضيوف.
- ثانيًا تحضير الشربات؛ يتم وضع السكر والماء على النار إلى أن يتم الغليان ومن ثم إضافة عصير الليمون مع تركه خمس دقائق ووضع الفانيليا معهما.
- ينبغي أن تقومي بترك الشربات حتى يهدأ، ومن ثم تضيفيه إلى البسبوسة الساخنة.
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