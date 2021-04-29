تعلمي تكات تحضير البسبوسة المكرملة بطعم لذيذ بطريقة الحلواني

البسبوسة المكرملة الطرية هي الحلم الذي يقوم كافة الأشخاص بالسعي حتى يقوموا بتحضيرها بالطريقة الصحيحة، من المنزل، حيث أن كل الأشخاص في الوقت الحالي حين يقوموا بتحضير البسبوسة تكون النتيجة معهم أنها تكون طاردة أو جافة للشربات، فالمرأة الناجحة في بيتها هي فقط التي تعرف التكات التي تجعل البسبوسة مكرملة وجميلة، ونحن الآن سنقوم بإرسال الطريقة الخاصة بالبسبوسة المكرملة.

نحن نعلم أن الحلويات مغذية ومفيدة للجسد، ولا بد أن يتناولها الإنسان لأن الجسم يكون مفتقر إليها، وبالأخص بهذا الشهر الكريم، إذ أن ساعات الصيام تكون طويلة ويكون الجسم بحاجة لتناولها، وتأتي البسبوسة المكرملة من أشهى تلك الحلويات التي سنتناولها فيما يلي.

سميد سادة “٣ كوب”

ملعقة بيكنج بودر

جوز هند مطحون ناعم “ملعقتان”

نصف ملعقة فانيليا

كوب لبن أو ماء

سمن أو زبدة “٣ ملاعق كبيرة”

كوب وربع سكر

سكر “كوب ونصف”

كوب ونصف ماء

ملعقة صغيرة فانيليا

عصير نصف ليمونة