الطريقة الأصلية لعمل البسبوسة المرملة بالزبادي بطعم شهي تذوقيه الآن

البسبوسة المرملة بالزبادي من اجمل الأطباق المفضلة عند جميع أفراد الأسرة لأنها تحتوي على طعم مميز ولذيذ ويوجد مجموعة من الطرق يتم عملها بها لأن البسبوسة من الأطباق المميزة ويوجد مجموعة من الأشخاص يضيفون الكاكاو للبسبوسة ويتم عمل البسبوسة بالشوكولاتة.

البسبوسة المرملة بالزبادي

تسعى كل ربات البيوت إلى معرفة الطريقة الصحيحة لعمل البسبوسة المرملة مثل المحلات المخصصة لعمل الحلويات من أجل تحضير البسبوسة فى المنزل وهذا لصعوبة الوصول إلى الطريقة الصحيحة لعمل البسبوسة المرملة مع العلم أن عمل البسبوسة المرملة من أسهل الطرق وسوف نقوم بشرحها في هذه الخطوات وتقديمها لكى.

1 كيلو دقيق سميد.

كوب من السمن.

نصف كوب من جوز الهند الناعم.

كوبان من الحليب.

كوبان من السكر.

أربع ملاعق من عسل الجلوكوز.

كوب من الماء.

ثلاثة أكواب من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة من عصير الليمون.

نحضر إناء عميق ونضع به دقيق السميد مع جوز الهند ويتم خلطهم جيداً.

يتم وضع إناء عميق ونضع به السكر مع الماء ويتم تقليبهم على نار متوسطة حتى يتكرمل السكر بنسبة بسيطة ثم نضيف اليهم السمن مع تقليب الخليط بواسطة المضرب اليدوي.

بعد ذلك تبدأ بإضافة اللبن مع الاستمرار في التقليب ثم نبدأ برفع الخليط من على النار جانباً و نتركه حتى يهدأ.

نقوم بصب هذا الخليط على دقيق السميد وجوز الهند مع التقليب الخفيف.

نبدأ بتحضير قارب فرن وأنا أقوم بدهنه بطبقة من مادة دهنية ونضع الخليط بداخله.

ونقوم بإدخاله في فرن سبق تسخينه لمدة ربع ساعة قبل إدخال القارب داخلة على درجة حرارة 180 درجة.

نحضر إناء آخر ونضعه على نار متوسطة ونضع السكر مع الماء لعمل الشربات بعد ذلك نقوم بإضافة الليمون مع الفانيليا مع ملعقة من السمن ونقوم بتقليب الشربات جيداً حتى يصبح جاهز ويتم رفعها من على النار جانباً حتى يهدأ و يصبح بارد وعند إخراج البسبوسة من الفرن بعد أن تأخذ اللون الذهبي وهي ساخنة يتم وضع الشربات عليها وتقدم بعد ذلك وبالهناء والشفاء.

مكونات البسبوسة المرملة بالزباديطريقة عمل البسبوسة المرملة بالزبادي