اسرار نجاح الزلابية المقرمشة الخطيرة بمكون سحري هتكون زى الجاهزي واحلي

اسرار نجاح الزلابية المقرمشة الخطيرة من ضمن الحلويات الشرقية الأكثر تميزا، وما أكثر الحلويات التي تتواجد جميع البيوت المصرية، كما أنها تعتبر ايضا من ضمن الحلويات التي يمكن أن نضيف لها السكر البودر او يمكننا ايضا ان تقوم بتناول الزلابية المقرمشة بالنوتيلا وان تناولها بالمكسرات، وهي لذيذة كل المأكولات المختلفة بها واشكال متعدده ولكن في موقعنا هذا سوف نتحدث فيه اليوم عن طريقه تحضير الزلابية داخل المنزل مثل التي نقوم بتناولها في المحلات اسرار نجاح الزلابية المقرمشة الخطيرة اسرار نجاح الزلابية المقرمشة الخطيرة كوبان من الدقيق الخاص بالحلويات.

نصف كوب من الماء ويفضل أن يكون الدفء.

ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة ونصف من النشا.

ملعقة من الخميرة

نصف ملعقة من الملح

نصف ملعقة من الفانيليا.

نصف ملعقة من السكر مكونات الشربات كوب ونصف من السكر الخشن

نصف من الماء

ملعقة واحدة من عصير الليمون

ملعقة من الفانيليا. طريقة اعداد الزلابية نقوم بوضع الخميرة مع السكر في وعاء واسع.

ثم نقوم باضافة كمية المياه ننتظر على هذا المزيج لمدة لاتقل عن 15 دقيقة.

بعد ان يتضاعف ويخمر نقوم باضافة الدقيق مع النشا والبيكنج بودر والفانيليا.

نخلط هذه المكونات جيدا حتي تصبح عيجنة شبه لينه.

يترك هذا المزيج لمدة لا تقل عن 35 دقيقة ثم تتضاعف ويزداد حجمها.

بعد ذلك نقوم بتقطيعها باستخدام الملعقة الصغيرة.

ونقوم بوضع الزيت على النار ونقوم بعمل دوائر صغيرة من الزلابية.

أو يمكننا أيضا أن نقوم باضافه العجينة داخل الكيس الحلواني.

ونبدأ بإخراجها من على النار عندما تصبح باللون الذهبي.

ثم نقوم باضافة الزلابية في الشربات البارد.

أو يمكنكم ايضا نقوم باخراجها ونضع عليها كمية من السكر البودر. طريقة عمل الشربات في اناء واسع نقوم باضافة السكر.

ثم نبدأ باضافة الماء وكمية من عصير الليمون.

ويترك هذا المزيج حتى يغلي.

ثم نقوم باضافة الفانيليا وسوف تحصل بعد ذلك على مزيج متماسك.

نبدا باضافة الزلابية فسوف تعطيك نتائج متميزة جدا. الوسوم

اسرار نجاح الزلابية المقرمشة الخطيرة من ضمن الحلويات الشرقية الأكثر تميزا، وما أكثر الحلويات التي تتواجد جميع البيوت المصرية، كما أنها تعتبر ايضا من ضمن الحلويات التي يمكن أن نضيف لها السكر البودر او يمكننا ايضا ان تقوم بتناول الزلابية المقرمشة بالنوتيلا وان تناولها بالمكسرات، وهي لذيذة كل المأكولات المختلفة بها واشكال متعدده ولكن في موقعنا هذا سوف نتحدث فيه اليوم عن طريقه تحضير الزلابية داخل المنزل مثل التي نقوم بتناولها في المحلات اسرار نجاح الزلابية المقرمشة الخطيرة اسرار نجاح الزلابية المقرمشة الخطيرة كوبان من الدقيق الخاص بالحلويات.

نصف كوب من الماء ويفضل أن يكون الدفء.

ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة ونصف من النشا.

ملعقة من الخميرة

نصف ملعقة من الملح

نصف ملعقة من الفانيليا.

نصف ملعقة من السكر مكونات الشربات كوب ونصف من السكر الخشن

نصف من الماء

ملعقة واحدة من عصير الليمون

ملعقة من الفانيليا. طريقة اعداد الزلابية نقوم بوضع الخميرة مع السكر في وعاء واسع.

ثم نقوم باضافة كمية المياه ننتظر على هذا المزيج لمدة لاتقل عن 15 دقيقة.

بعد ان يتضاعف ويخمر نقوم باضافة الدقيق مع النشا والبيكنج بودر والفانيليا.

نخلط هذه المكونات جيدا حتي تصبح عيجنة شبه لينه.

يترك هذا المزيج لمدة لا تقل عن 35 دقيقة ثم تتضاعف ويزداد حجمها.

بعد ذلك نقوم بتقطيعها باستخدام الملعقة الصغيرة.

ونقوم بوضع الزيت على النار ونقوم بعمل دوائر صغيرة من الزلابية.

أو يمكننا أيضا أن نقوم باضافه العجينة داخل الكيس الحلواني.

ونبدأ بإخراجها من على النار عندما تصبح باللون الذهبي.

ثم نقوم باضافة الزلابية في الشربات البارد.

أو يمكنكم ايضا نقوم باخراجها ونضع عليها كمية من السكر البودر. طريقة عمل الشربات في اناء واسع نقوم باضافة السكر.

ثم نبدأ باضافة الماء وكمية من عصير الليمون.

ويترك هذا المزيج حتى يغلي.

ثم نقوم باضافة الفانيليا وسوف تحصل بعد ذلك على مزيج متماسك.

نبدا باضافة الزلابية فسوف تعطيك نتائج متميزة جدا.

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