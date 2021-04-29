أفضل 3 مشروبات رمضانية منعشة علي الفطار وتروي عطش الصيف

أفضل 3 مشروبات رمضانية منعشة علي الفطار المشروبات دائما نحتاجها وبصفة مستمرة في فصل الصيف وايضا نحتاج أن نقوم بتناولها في جميع المشروبات في شهر رمضان الكريم لانها متميزة جدا، وتعوض الجسم كمية المياه التي فقدها اليوم، لذلك سوف نتعرف اليوم على بعض المشروبات المفيدة، والمميزة التي تجعلك منتعشة طوال أيام شهر رمضان فهي وصفات سهلة وسريعة ومشروبات رائعة كثير.

من أفضل المشروبات المفيدة وتروي عطش الصيام في رمضان والصيف تابعي معنا وحضريهم بنفسك بسهوله.

المكونات

كوب من الكركديه.

ثلاث ملاعق من السكر.

ثلاث أكواب من المياه الساخنة.

نبدأ بتحضير اوراق الكركدية في وعاء نقوم باضافتها داخل الماء الساخن.

ثم نقوم باضافة السكر نخلط جميع المكونات جيدا.

ثم يترك هذا المزيج منقوع على الاقل لمدة ثلاث ساعات.

ونضع به كمية من السكر.

نقوم باضافتها هذا المشروب داخل الثلاجة لكي يصبح مثلج نقوم بتناوله.

المكونات :-

كوب من التمر هندي البودر.

3 ملاعق من السكر.

لتر من المياه، و يفضل أن تكون دافئة.

اثنين كوب من المياه الباردة.

أولا يجب أن نقوم بوضع التمر في كمية من الماء الدافئ.

واتركي هذا المزيج لمدة لا تقل عن ساعة ثم نبدا باضافة هذا المزيج على النار لمدة عشر دقائق.

نقوم بغلق النار ونبدا باضافة كمية من الماء البارد ويتم وضعه في الخلاط مع القليل من السكر.

ونضع فيه في الثلاجة لمدة ساعة حتي يثلج ويمكن وضعه القليل من اللبن المثلج ليعطي نكهه مميزة.

ونبدا بتناولها في فصل الصيف أو أثناء تناول وجبة الإفطار في شهر رمضان الكريم.

المكونات :-

كوب من قمرالدين.

2 كوب من الماء الدافئ.

ملعقتين من السكر.

ملعقة من الفانيليا.