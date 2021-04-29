في ربع ساعة خلطة تبييض منطقة العانة تفتيح فوري للمنطقة الحساسة قبل الفرح

أسمرار المناطق الحساسة من أولى المشكلات التي يعاني منها الجميع سوء كانوا رجال أو نساء، وهذا الأمر يعود إلى طبيعة الجلد في هذه المنطقة، لذا يبحث الجميع عبر المنصات المختلفة عن خلطات طبيعية لتبيض المناطق الحساسة بصورة أمنة، ولذا سوف نخصص مقالنا اليوم في للحديث عن وصفات لتفتيح المناطق الحساسة.

خلطة تفتيح المناطق الحساسة

كل امرأة ترغب في جسم ذو لون واحد وتسعى دائما للتخلص من الأسمرار الذي يسبب لها الإحراج وخاصة في منطقة الإبط والعانة، إليكِ عزيزتي بعض الوصفات التي تساعدك في تبيض منطقة الأبط والوصول بها الى بيض يشبه الثلج ومن هذه الوصفات وصفات البطاطا:

وهي فعالة جدًا في تفتيح منطقة الإبط الذي تعرضت إلى الأسمرار لأسباب مختلفة، فهي تحتوي على نسبة قليلة من الأحماض التي تساعد في تقشير وتفتيح البشرة أما عن طريقة الاستخدام فتتم من خلال

أحضري حبة كبيرة من البطاطا وقومي بتقطيعها إلي شرائح رقيقة جدا.

افركي منطقة الإبط باستخدام إحدى هذه الشرائح.

قومي بعصر باقي الشرائح وضعي العصارة الخاصة بها على هذه المنطقة لمدة نصف ساعه ثم افركية مجددًا .

اشطفي منطقة الإبط جيدًا باستخدام فوطه ناعمه جيدًا.

كرري هذه الوصفة من مرة إلى مرتين في الأسبوع وفي خلال شهر سوف تندهشين من النتيجة.

تفتيح منطقة العانة

ظهور منطقة العانة بلون غامق أمرا مقلق ومزعج للكثير من السيدات لذا فيقومون بتطبيق وصفات متنوعة لتفتيح المناطق الحساسة، أما عن أشهر الوصفات التي أثبتت فعاليتها في تفتيح منطقة العانة هي الطماطم حيث أنها تحتوى على اللايكوبين الذي يساعد في حماية الجلد من أضرار أشعة الشمس أما عن طريق استخدام الطماطم في تفتيح المناطق الحساسة