أكثر من طريقة لعمل الجلاش الملفوف اللذيذ بحشوات مختلفة في المنزل

الجلاش الملفوف ، هو محور حديثنا بهذه المقالة، إذ أنه من بين الأكلات الرائعة والتي يُفضلها العديد وبالتحديد الأطفال قبل الكبار، فهو من أشهى الحلويات والأطباق الشائعة بشهر رمضان المبارك، فهو من مقدمة الحلويات، إذ أن هناك عدة طرق متباينة لعمله، وفيما يلي سنتطرق لمعرفتها بالتفصيل بالسطور الآتية.

إن من الأصناف الشائعة الخاصة بالحلويات هو هذا الجلاش الملفوف، فهو يتم حشوه بعد أنواع من الحشوات فهناك منه يتم حشوه بالمكسرات وهناك من يتم حشوه بالكريمة أو بالقشطة، كما أن طريقة تحضيره سلسلة للغاية وليست معقدة، إذ أنه من أسهل الأطباق التي من الممكن أن تُحضر بالمنزل.

½ مغلف من عجينة الجلاش.

حليب “٢ كوب”

سميد به حبيبات خشنة “½ كوب”

سكر “٤ ملاعق”

فستق مطحون “٤ ملاعق”

سمنة مذابة “٤ ملاعق”

قطر “كوبان”

يُسخن الحليب ويُضاف عليه السكر والسميد ويُقلب حتى ٥ دقائق.

إزالة القشطة بعيدًا النار، مع تركها إلى أن تبرد.

وضع ½ مقدار العجينة الخاصة بالجلاش بورق الزبدة، مع دهنها ½ كمية السمنة المذابة.

إضافة ½ المقدار الذي يتبقى من العجينة أعلى السمنة، مع دهنها ½ مقدار السمنة.

إضافة ما تبقى من العجينة على السمنة.

إضافة ٢ملعقة صغيرة من مزيج القشطة بعجينة الجلاش، والقيام بلفها، مع تقطيع العجينة إلى رولات، ووضعها بصينية الفرن مع دهنها بما تبقى من السمنة.

إدخال الجلاش للفرن حتى ¼ ساعة، ومن ثم إخراجه ووضع القطر فوقه.