كيفية استخدام صبغة الشعر باللون الرمادي ذات اللون الرائع في المنزل

صبغة الشعر باللون الرمادي تعتبر من الأشياء الجمالية التي تقوم بها بعض النساء وهذا من اجل التغيير من المظهر العام لهم أو من باب انها هي الموضة المنتشرة بين السيدات وفي هذا الوقت يعتبر عمل صبغة باللون الرمادي من احدث الصيحات والابتكارات في عالم الشعر وتسعى السيدات وخصوصاً في الدول الأجنبية لعمل هذا اللون وسوف نقوم بتقديم طريقة بسيطة وسهلة لعمل صبغة الشعر باللون الرمادي في المنزل.

صبغة الشعر باللون الرمادي

عندما تفعل السيدات للصبغة شعرهم باللون الرمادي فيجب عليهم أخذ مجموعة من الخطوات قبل الصبغة وهذه الخطوات هي:-

على كل سيدة تريد صبغة شعرها قبل ميعاد صبغ الشعر بأسبوع أو أسبوعين من الأفضل عمل حمامات ترطيب للشعر من أجل تقوية الشعر لأن اللون الرمادي يجعل الشعر جاف وقابل للتقصف.

على كل سيده في هذه الفترة أن تتوقف نهائياً عن إستخدام الأدوات التي تصفف بها الشعر لأنها تعتمد اعتماداً كلياً على الحرارة لتنعيم الشعر مثل إستخدامه المكواة أو السشوار من الأفضل أن يتم ترك الشعر على طبيعته مدة الأسبوعين.

يجب التوقف عن غسل الشعر قبل صبغه بيومين وهذا من أجل السماح لجميع زيوت الطبيعية من تغليف فروة الرأس وهذا من أجل حمايتها من التلف والجفاف.

من الأفضل التخلص من أطراف الشعر التالفة قبل صبغ الشعر مباشرة وهذا من خلال قص هذه الأطراف.

يجب على كل سيدة تهيأت نفسها للتغيير الذي سوف تصبح عليه بعد صبغ شعرها إلى اللون الرمادي ويجب اختيار المكان الأمثل التي تستطيع عمل هذا التغيير من خلاله سواء كان هذا المكان البيت أو الصالون المتخصص لهذا.

نحضر إناء من البلاستيك ونضع به المبيض مع الكريم بالإضافة إلى التونر ويتم مسج الجميع جيداً.

يتم تدليك الشعر بكمية بسيطة من زيت جوز الهند وذلك من أجل ترطيب الشعر ونبدأ بوضع المبيض على الشعر.

يتم ترك المبيد على الشعر مدة 25 دقيقة وبعد ذلك يتم غسله بالشامبو جيداً.

ثم نضع كميه من الزيت لترطيب الشعر وفي هذا الوقت يكون الشعر خلاص أصبح جاهزاً من تصفيفه بالطريقة التي ترغبين فيها.

طريقة تحضير صبغة الشعر باللون الرمادي