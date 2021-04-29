سحر الفازلين للتخلص من الشيب الأبيض من أول استخدام والتمتع بلون الشعر الأصلي

يعتبر الشيب من أكثر المشاكل الجمالية التي تواجه العديد من الأشخاص في مختلف أنحاء العالم، وهو تحول الشعر من لونه الأصلي إلى اللون الأبيض، ويطلق على ذلك الشيب المبكر إذا أصاب أصحاب الأعمار الصغيرة والشباب، ويكون بسبب نقص في مادة الميلانين المسئولة عن منح الشعر اللون الطبيعي، ولذلك يبحثون عن حلول مختلفة لتغطية هذا الشيب والتمتع بلون جذاب للشعر، وسوف نقدم لكم اليوم حل سحري وسريع وهو استخدام الفازلين للتخلص من الشيب الأبيض بكل سهولة وفي أسرع وقت ممكن.وصفة الفازلين للتخلص من الشيب الأبيض
نحتاج في هذه الوصفة إلى بعض المكونات البسيطة، وهي ما يلي:
- 4 ملعقة من الفازلين.
- عدد 1 بيضة.
- كوب واحد من الشاي المغلي دون إضافة السكر له.
نقوم بتحضير هذه الوصفة بكل سهولة من خلال هذه الخطوات:
- في بولة نقوم بوضع البيضة ونقوم بإضافة الفازلين لها، ونخفق المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد حتى تتجانس.
- ثم نقوم بإضافة الشاي المغلي إلى هذا الخليط، ونقلب المكونات مع بعضها حتى نحصل على مزيج متجانس.
- نقوم بتوزيع هذا الخليط على الشعر كله من الجذور إلى الأطراف والتركيز على أماكن الشيب.
- وبعد ذلك نغطي الشعر حوالي ساعة لا يقل عن ذلك.
- وبعد ذلك ندلك الفروة جيداً، ثم نغسلها بالماء والشامبو.
- ويجب تكرار هذه الوصفة 3 مرات خلال الأسبوع.
- ملعقة صغيرة من بن القهوة.
- كوب من عجينة الحنة.
- 3 ملعقة صغيرة من بودرة الأملا.
نقوم بتحضير هذه الوصفة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- يجب مزج المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد.
- بعد الحصول على عجينة متجانسة نقوم بتوزيعها على الشعر كله من الجذور حتى الأطراف.
- ونغطي الشعر لمدة ساعة على الأقل.
- ثم نقوم بغسله بالماء والشامبو.
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يعتبر الشيب من أكثر المشاكل الجمالية التي تواجه العديد من الأشخاص في مختلف أنحاء العالم، وهو تحول الشعر من لونه الأصلي إلى اللون الأبيض، ويطلق على ذلك الشيب المبكر إذا أصاب أصحاب الأعمار الصغيرة والشباب، ويكون بسبب نقص في مادة الميلانين المسئولة عن منح الشعر اللون الطبيعي، ولذلك يبحثون عن حلول مختلفة لتغطية هذا الشيب والتمتع بلون جذاب للشعر، وسوف نقدم لكم اليوم حل سحري وسريع وهو استخدام الفازلين للتخلص من الشيب الأبيض بكل سهولة وفي أسرع وقت ممكن.وصفة الفازلين للتخلص من الشيب الأبيض
نحتاج في هذه الوصفة إلى بعض المكونات البسيطة، وهي ما يلي:
- 4 ملعقة من الفازلين.
- عدد 1 بيضة.
- كوب واحد من الشاي المغلي دون إضافة السكر له.
نقوم بتحضير هذه الوصفة بكل سهولة من خلال هذه الخطوات:
- في بولة نقوم بوضع البيضة ونقوم بإضافة الفازلين لها، ونخفق المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد حتى تتجانس.
- ثم نقوم بإضافة الشاي المغلي إلى هذا الخليط، ونقلب المكونات مع بعضها حتى نحصل على مزيج متجانس.
- نقوم بتوزيع هذا الخليط على الشعر كله من الجذور إلى الأطراف والتركيز على أماكن الشيب.
- وبعد ذلك نغطي الشعر حوالي ساعة لا يقل عن ذلك.
- وبعد ذلك ندلك الفروة جيداً، ثم نغسلها بالماء والشامبو.
- ويجب تكرار هذه الوصفة 3 مرات خلال الأسبوع.
- ملعقة صغيرة من بن القهوة.
- كوب من عجينة الحنة.
- 3 ملعقة صغيرة من بودرة الأملا.
نقوم بتحضير هذه الوصفة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- يجب مزج المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد.
- بعد الحصول على عجينة متجانسة نقوم بتوزيعها على الشعر كله من الجذور حتى الأطراف.
- ونغطي الشعر لمدة ساعة على الأقل.
- ثم نقوم بغسله بالماء والشامبو.
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