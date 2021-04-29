ماسك الطحينة للبشرة ماسك ملكي بفوائد عديده تعرف على طريقة تحضيره

تبحث النساء منذ القدم عن كل الطرق الممكنة للحصول على بشرة نقية ونضرة، ومن ضمن الطرق عمل ماسكات بالمنزل، ومن أشهر الماسكات ماسك الطحينة للبشرة والذي انتشر بصورة كبيرة في هذه الفترة، والطحينة عبارة عن عجينة سائلة من بذور السمسم المطحون، وتحتوي على العديد من العناصر الهامة مثل الدهون الصحية وفيتامين ب والزنك والأحماض الأمينية، والأحماض الدهنية.

استخدام الماسكات التي يتم تحضيرها في المنزل أمر شائع منذ قديم الأزل، فمن المعروف أن كليوباترا الملكة المصرية المعروفة كانت تستخدم ماسكات طبيعية مثل ماسك الطمي وماسك البيض وغيرها، ويعتبر ماسك الطحينة للبشرة من الماسكات التي انتشرت بصورة واسعة في السنوات الماضية، ولصنع الماسك في المنزل عليكِ اتباع الخطوات الآتية:

قومي بإضافة الطحينة وزيت اللوز وماء الورد والنشا والحليب واخلطي حتى تحصلي على عجينة متجانسة ثم ضعيه على وجهك لمدة 10 دقائق ثم اغسلي وجهك جيداً.

ووجب التنويه على أن الماسكات التي يتم تحضيرها في المنزل تعتبر من الأخطاء الشائعة والتي تعرض الفتيات لخطر الإصابة بالحساسية ، حيث يمكن أن تتسبب هذه الماسكات في سد مسامات الوجه و ظهور حبوب دهنية أو عمل حبوب تحت الجلد والتي من الصعب إزالتها حيث تأخذ الكثير من الوقت والأدوية لتختفي.

تعتبر البشرة خط الدفاع الأول للجسم ضد الملوثات الخارجية، وبشرة الإنسان طبقة غير منفذة، حيث أن امتصاصها للمواد الخارجية أضعف بكثير من امتصاصها للمواد داخلياً من الجسم نفسه، فإن أكل الطحينة أفضل بكثير للبشرة من استخدامها كماسك، ومن الأفضل للبشرة استخدام كريم مرطب مناسب لكل نوع بشرة وعدم الخروج من المنزل إلا بعد وضع واقي شمس وذلك حتى يتأخر ظهور التجاعيد، فهذا ما ينصح به أطباء الجلدية والتجميل بعد أن كثُرت حالات الإصابة بالحساسية نتيجة هذه الماسكات.