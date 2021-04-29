ماسك الطحينة للبشرة ماسك ملكي بفوائد عديده تعرف على طريقة تحضيره

تبحث النساء منذ القدم عن كل الطرق الممكنة للحصول على بشرة نقية ونضرة، ومن ضمن الطرق عمل ماسكات بالمنزل، ومن أشهر الماسكات ماسك الطحينة للبشرة والذي انتشر بصورة كبيرة في هذه الفترة، والطحينة عبارة عن عجينة سائلة من بذور السمسم المطحون، وتحتوي على العديد من العناصر الهامة مثل الدهون الصحية وفيتامين ب والزنك والأحماض الأمينية، والأحماض الدهنية.ماسك الطحينة للبشرة
استخدام الماسكات التي يتم تحضيرها في المنزل أمر شائع منذ قديم الأزل، فمن المعروف أن كليوباترا الملكة المصرية المعروفة كانت تستخدم ماسكات طبيعية مثل ماسك الطمي وماسك البيض وغيرها، ويعتبر ماسك الطحينة للبشرة من الماسكات التي انتشرت بصورة واسعة في السنوات الماضية، ولصنع الماسك في المنزل عليكِ اتباع الخطوات الآتية:ماسك الطحينة والحليب للبشرة
قومي بإضافة الطحينة وزيت اللوز وماء الورد والنشا والحليب واخلطي حتى تحصلي على عجينة متجانسة ثم ضعيه على وجهك لمدة 10 دقائق ثم اغسلي وجهك جيداً.
ووجب التنويه على أن الماسكات التي يتم تحضيرها في المنزل تعتبر من الأخطاء الشائعة والتي تعرض الفتيات لخطر الإصابة بالحساسية ، حيث يمكن أن تتسبب هذه الماسكات في سد مسامات الوجه و ظهور حبوب دهنية أو عمل حبوب تحت الجلد والتي من الصعب إزالتها حيث تأخذ الكثير من الوقت والأدوية لتختفي.
تعتبر البشرة خط الدفاع الأول للجسم ضد الملوثات الخارجية، وبشرة الإنسان طبقة غير منفذة، حيث أن امتصاصها للمواد الخارجية أضعف بكثير من امتصاصها للمواد داخلياً من الجسم نفسه، فإن أكل الطحينة أفضل بكثير للبشرة من استخدامها كماسك، ومن الأفضل للبشرة استخدام كريم مرطب مناسب لكل نوع بشرة وعدم الخروج من المنزل إلا بعد وضع واقي شمس وذلك حتى يتأخر ظهور التجاعيد، فهذا ما ينصح به أطباء الجلدية والتجميل بعد أن كثُرت حالات الإصابة بالحساسية نتيجة هذه الماسكات.
الوسوم
تبحث النساء منذ القدم عن كل الطرق الممكنة للحصول على بشرة نقية ونضرة، ومن ضمن الطرق عمل ماسكات بالمنزل، ومن أشهر الماسكات ماسك الطحينة للبشرة والذي انتشر بصورة كبيرة في هذه الفترة، والطحينة عبارة عن عجينة سائلة من بذور السمسم المطحون، وتحتوي على العديد من العناصر الهامة مثل الدهون الصحية وفيتامين ب والزنك والأحماض الأمينية، والأحماض الدهنية.ماسك الطحينة للبشرة
استخدام الماسكات التي يتم تحضيرها في المنزل أمر شائع منذ قديم الأزل، فمن المعروف أن كليوباترا الملكة المصرية المعروفة كانت تستخدم ماسكات طبيعية مثل ماسك الطمي وماسك البيض وغيرها، ويعتبر ماسك الطحينة للبشرة من الماسكات التي انتشرت بصورة واسعة في السنوات الماضية، ولصنع الماسك في المنزل عليكِ اتباع الخطوات الآتية:ماسك الطحينة والحليب للبشرة
قومي بإضافة الطحينة وزيت اللوز وماء الورد والنشا والحليب واخلطي حتى تحصلي على عجينة متجانسة ثم ضعيه على وجهك لمدة 10 دقائق ثم اغسلي وجهك جيداً.
ووجب التنويه على أن الماسكات التي يتم تحضيرها في المنزل تعتبر من الأخطاء الشائعة والتي تعرض الفتيات لخطر الإصابة بالحساسية ، حيث يمكن أن تتسبب هذه الماسكات في سد مسامات الوجه و ظهور حبوب دهنية أو عمل حبوب تحت الجلد والتي من الصعب إزالتها حيث تأخذ الكثير من الوقت والأدوية لتختفي.
تعتبر البشرة خط الدفاع الأول للجسم ضد الملوثات الخارجية، وبشرة الإنسان طبقة غير منفذة، حيث أن امتصاصها للمواد الخارجية أضعف بكثير من امتصاصها للمواد داخلياً من الجسم نفسه، فإن أكل الطحينة أفضل بكثير للبشرة من استخدامها كماسك، ومن الأفضل للبشرة استخدام كريم مرطب مناسب لكل نوع بشرة وعدم الخروج من المنزل إلا بعد وضع واقي شمس وذلك حتى يتأخر ظهور التجاعيد، فهذا ما ينصح به أطباء الجلدية والتجميل بعد أن كثُرت حالات الإصابة بالحساسية نتيجة هذه الماسكات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماسك الطحينة للبشرة ماسك ملكي بفوائد عديده تعرف على طريقة تحضيره على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.