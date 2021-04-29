تكات تحضير خلطة المحشي المصرية الجبارة بالخطوات في المنزل

نقدم لكم عبر موقعنا تكات تحضير خلطة المحشي حيث أن خلطة المحشي التي تعتبر من الأكلات المصرية الشهيرة والمميزة بمذاقها الرائع، وتبحث الكثير من السيدات عن طريقة إعداد المحشى بالطريقة المصرية، لأنها من أروع الطرق التي ستتناول بها أكلة المحشي والتي سوف نقدمها لكم.

تكات تحضير خلطة المحشي

يعتبر المحشي من الأكلات الصعبة بالنسبة لكثير من السيدات لهذا يبحثون عن سر إعداد خلطة المحشي بمذاقها الرائع والطريقة المميزة لتحضيرها بسهولة، وإليكم المكونات المطلوبة

كيلو جرام من حبات الطماطم.

4 ثمرة بصل كبيرة الحجم.

كيلو جرام من حبات الأرز الأبيض.

كمية من الملح حسب الرغبة.

ملعقة ونصف صغيرة من الكمون المطحون.

ملعقة ونصف من الفلفل الأسود المطحون.

ثلاث ملاعق من الشطة الحمراء.

كمية من البهارات حسب الحاجة.

3 أكواب شبت مقطع لقطع صغيرة.

نصف كوب من النعناع المفروم.

أربع أكواب من البقدونس المفروم.

ملعقتين من السمنة.

نضع كل من حبات الطماطم مع 3 حبات البصل بعد غسلها جيداً وتقطيعها أجزاء صغيرة ويمكن وضع حبة من الفلفل الحار وبضع حبات الفلفل الأخضر.

نخلطهم جيداً حتى تتكون لدينا عصير الطماطم.

نضع السمنة في وعاء عميق ونتركها على النار حتى تذوب تماماً وتصبح ساخنة ثم نسكب فوقها بصلة واحدة مفرومة ونقلبها حتى تبدأ في أخذ اللون الذهبي.

نضيف إليها ثلاث فصوص ثوم مقطعين قطع صغيرة جداً ونقلبهم جيداً ثم نسكب كوب عصير الطماطم.

نقوم بتتبيل الخليط باستخدام التوابل الموجودة لدينا.

نترك الخليط على النار حتى يصبح قوامه سميك.

نقوم بغسل الأرز جيداً وتصفيته من الماء الموجود فيه ونضعه في وعاء ثم نسكب فوقه خليط الطماطم بعد أن يبرد.

نقوم بوضع قطع الشبت والنعناع والبقدونس مع بعضها البعض وتقليبها جيداً في وعاء ثم إضافتها للخليط.

نقلب المكونات جيداً حتى تتمازج مع بعضها البعض ثم نقوم باستخدامها.

يمكن استخدام الخليط السابق تحضيره في حشو حبات الكوسا أو الفلفل الأخضر أو الباذنجان أو تحضير محشي ورق الكرنب ومحشي ورق العنب.

طريقة تحضير خلطة المحشي