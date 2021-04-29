خطوات وتكات تحضير بسكويت الشوفان الصحي اللذيذ في المنزل

بسكويت الشوفان ، يتم استخدامه الدايت أحيانًا، كما أن حبوب الشوفان تشتمل على الكثير والكثير من العناصر الغذائية المهمة وكذلك المفيدة للإنسان، والتي تقوم بمده بالطاقة التي تقوم بمساعدته على تأدية كافة مهامه اليومية، إذ يشتمل على نسبة هائلة من الالياف والبروتين والدهون المفيدة التي تُعطيه الإحساس بالشبع، إذ أنها تستهلك وقتًا كبيرًا في الهضم، فالشوفان رائع لمن يريد أن يفقد الكثير من الوزن.بسكويت الشوفان
تستطيعين أن تقومي بطحن حبوب الشوفان واستخدامها بدلًا من الدقيق بالكثير من الوصفات، كما أنكِ تستطيعين أن تستعمليها كما هي لكي تقومي بتحضير البسكوت أو صنع الحلويات المدهشة والصحية، وتستطيعون أن تقومي بتحضير البسكويت بعدة نكهات، ومنها الشكولاتة أو المكسرات وغيرها.مقادير بسكويت الشوفان
- بيضة
- شوفان “كوب”
- دقيق نصف كوب”
- سكر “¼ كوب”
- زيت “ربع كوب”
- كبس فانيليا
- بيكنج باودر “ملعقة كبيرة”
- عليكِ أولًا أن تقومي بتشغيل الفرن على 180 مئوية
- امزجي البيكينج باودر والدقيق والفانيليا والسكر.
- بعد قيامك بتحريك المكونات، قومي بإضافة الزيت والبيض، ومن ثم اعجنيهم.
- بعد ذلك دهن قالب البسكويت بالزيت.
- شكلي البسكويت، ومن ثم ضعيه بمسافات متباعدة بالقالب.
- ضعيها بالفرن حتى عشرة دقائق.
- أخرجيه بعد ذلك من الفرن، مع تركه إلى أن يهدأ، ومن ثم قدميه.
- سخني الفرن على 180 مئوية.
- امزجي القرفة والدقيق والبيكينج باودر وكذلك بوردة الحليب معًا.
- اضيفي السكر والزبدة، مع التقليب إلى أن يتم تجانس المكونات.
- قومي بتشكيل وحدات البسكويت مع رصها لمسافات متباعدة لكي لا يتم الالتصاق خلال عملية الخبز
- بعد ذلك قومي بوضع بسكويت الشوفان بالفرن حتى عشرة دقائق أو ١٥ دقية
- في النهاية قومي بتركه إلى أن يهدأ، وهكذا يكون جاهزًا على التقديم.
الوسوم
بسكويت الشوفان ، يتم استخدامه الدايت أحيانًا، كما أن حبوب الشوفان تشتمل على الكثير والكثير من العناصر الغذائية المهمة وكذلك المفيدة للإنسان، والتي تقوم بمده بالطاقة التي تقوم بمساعدته على تأدية كافة مهامه اليومية، إذ يشتمل على نسبة هائلة من الالياف والبروتين والدهون المفيدة التي تُعطيه الإحساس بالشبع، إذ أنها تستهلك وقتًا كبيرًا في الهضم، فالشوفان رائع لمن يريد أن يفقد الكثير من الوزن.بسكويت الشوفان
تستطيعين أن تقومي بطحن حبوب الشوفان واستخدامها بدلًا من الدقيق بالكثير من الوصفات، كما أنكِ تستطيعين أن تستعمليها كما هي لكي تقومي بتحضير البسكوت أو صنع الحلويات المدهشة والصحية، وتستطيعون أن تقومي بتحضير البسكويت بعدة نكهات، ومنها الشكولاتة أو المكسرات وغيرها.مقادير بسكويت الشوفان
- بيضة
- شوفان “كوب”
- دقيق نصف كوب”
- سكر “¼ كوب”
- زيت “ربع كوب”
- كبس فانيليا
- بيكنج باودر “ملعقة كبيرة”
- عليكِ أولًا أن تقومي بتشغيل الفرن على 180 مئوية
- امزجي البيكينج باودر والدقيق والفانيليا والسكر.
- بعد قيامك بتحريك المكونات، قومي بإضافة الزيت والبيض، ومن ثم اعجنيهم.
- بعد ذلك دهن قالب البسكويت بالزيت.
- شكلي البسكويت، ومن ثم ضعيه بمسافات متباعدة بالقالب.
- ضعيها بالفرن حتى عشرة دقائق.
- أخرجيه بعد ذلك من الفرن، مع تركه إلى أن يهدأ، ومن ثم قدميه.
- سخني الفرن على 180 مئوية.
- امزجي القرفة والدقيق والبيكينج باودر وكذلك بوردة الحليب معًا.
- اضيفي السكر والزبدة، مع التقليب إلى أن يتم تجانس المكونات.
- قومي بتشكيل وحدات البسكويت مع رصها لمسافات متباعدة لكي لا يتم الالتصاق خلال عملية الخبز
- بعد ذلك قومي بوضع بسكويت الشوفان بالفرن حتى عشرة دقائق أو ١٥ دقية
- في النهاية قومي بتركه إلى أن يهدأ، وهكذا يكون جاهزًا على التقديم.
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