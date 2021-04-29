خطوات وتكات تحضير بسكويت الشوفان الصحي اللذيذ في المنزل

بسكويت الشوفان ، يتم استخدامه الدايت أحيانًا، كما أن حبوب الشوفان تشتمل على الكثير والكثير من العناصر الغذائية المهمة وكذلك المفيدة للإنسان، والتي تقوم بمده بالطاقة التي تقوم بمساعدته على تأدية كافة مهامه اليومية، إذ يشتمل على نسبة هائلة من الالياف والبروتين والدهون المفيدة التي تُعطيه الإحساس بالشبع، إذ أنها تستهلك وقتًا كبيرًا في الهضم، فالشوفان رائع لمن يريد أن يفقد الكثير من الوزن.

تستطيعين أن تقومي بطحن حبوب الشوفان واستخدامها بدلًا من الدقيق بالكثير من الوصفات، كما أنكِ تستطيعين أن تستعمليها كما هي لكي تقومي بتحضير البسكوت أو صنع الحلويات المدهشة والصحية، وتستطيعون أن تقومي بتحضير البسكويت بعدة نكهات، ومنها الشكولاتة أو المكسرات وغيرها.

بيضة

شوفان “كوب”

دقيق نصف كوب”

سكر “¼ كوب”

زيت “ربع كوب”

كبس فانيليا

بيكنج باودر “ملعقة كبيرة”

عليكِ أولًا أن تقومي بتشغيل الفرن على 180 مئوية

امزجي البيكينج باودر والدقيق والفانيليا والسكر.

بعد قيامك بتحريك المكونات، قومي بإضافة الزيت والبيض، ومن ثم اعجنيهم.

بعد ذلك دهن قالب البسكويت بالزيت.

شكلي البسكويت، ومن ثم ضعيه بمسافات متباعدة بالقالب.

ضعيها بالفرن حتى عشرة دقائق.

أخرجيه بعد ذلك من الفرن، مع تركه إلى أن يهدأ، ومن ثم قدميه.