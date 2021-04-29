حضري للفطار ألذ طريقة عمل الشيش طاووق بتتبيلة خطيرة مثل أشهر المطاعم

يعتبر من الأكلات اللبنانية الجميلة، وهو عبارة عن صدور دجاج مقطع مكعبات صغيرة، ومتبل ومقطعه معه مكعبات صغيرة من الفلفل الألوان، والبصل، والدجاج في حد ذاته غني بالبروتينات، والفوائد، وأيضا الخضار والفلفل به كمية كبيرة من الفيتامينات، وممكن تحضيره على الفحم، أو في الفرن، أو على الجريل، فهو أكله خفيفه وشهيه جدا ومحببة جدا من الجميع. طريقة عمل الشيش طاووق طريقة عمل الشيش طاووق المكونات : كيلو صدور دجاج مخليه ومقطعه مكعبات.

ربع كوب عصير ليمون.

٢ ملعقة كبيرة خل.

ربع كوب زيت.

كوب زبادي.

معلقه صغيره توم مفروم.

٢ ملعقة صغيره صلصة طماطم جاهزة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة زعتر.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

رشه قرفه مطحونه.

ربع ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون.

بصله كبيرة مقطعه مكعبات.

فلفل الوان مقطع مكعبات.

بقدونس مفروم للتقديم. طريقة تحضير الشيش طاووق في وعاء كبير نضع فيه الليمون والزيت والزبادي والخل والتوم والملح والزعتر والفلفل الأسود والقرفة والزنجبيل ويقلب جيدا.

نقوم بتحضير الدجاج وغسله جيدا ونقعه في محلول ملحي قبل التحضير.

ثم يضاف الدجاج إلى الخلطة ويقلب جيدا ثم يوضع عليه استرتش ويترك في الثلاجة مش اقل من ست ساعات ويفضل من الليلة السابقة.

نقوم بإحضار أسياخ الشيش ونقعها في الماء لمدة نصف ساعة لكي لا تلتصق بها الدجاج.

نقوم بإحضار الدجاج من الثلاجة ونضع على السيخ واحدة من صدور الدجاج وواحدة من الفلفل وواحدة من البصل وهكذا بالترتيب.

وعند الانتهاء من الكميه كلها.

نقوم بإحضار الجريل ونمسحها بالزيت و تسخينها جيدا.

نقوم برص الشيش طاووق عليها وشويها على جميع الجوانب حتى تمام النضج.

تأخذ خمس دقايق على كل جنب حتى تستوي جيدا.

ترفع الاسياخ التي تم شوائها وتوضع بطبق التقديم وترش بالبقدونس المفروم والف هنا. طريقة تحضير الشيش طاووق الوسوم

يعتبر من الأكلات اللبنانية الجميلة، وهو عبارة عن صدور دجاج مقطع مكعبات صغيرة، ومتبل ومقطعه معه مكعبات صغيرة من الفلفل الألوان، والبصل، والدجاج في حد ذاته غني بالبروتينات، والفوائد، وأيضا الخضار والفلفل به كمية كبيرة من الفيتامينات، وممكن تحضيره على الفحم، أو في الفرن، أو على الجريل، فهو أكله خفيفه وشهيه جدا ومحببة جدا من الجميع. طريقة عمل الشيش طاووق طريقة عمل الشيش طاووق المكونات : كيلو صدور دجاج مخليه ومقطعه مكعبات.

ربع كوب عصير ليمون.

٢ ملعقة كبيرة خل.

ربع كوب زيت.

كوب زبادي.

معلقه صغيره توم مفروم.

٢ ملعقة صغيره صلصة طماطم جاهزة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة زعتر.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

رشه قرفه مطحونه.

ربع ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون.

بصله كبيرة مقطعه مكعبات.

فلفل الوان مقطع مكعبات.

بقدونس مفروم للتقديم. طريقة تحضير الشيش طاووق في وعاء كبير نضع فيه الليمون والزيت والزبادي والخل والتوم والملح والزعتر والفلفل الأسود والقرفة والزنجبيل ويقلب جيدا.

نقوم بتحضير الدجاج وغسله جيدا ونقعه في محلول ملحي قبل التحضير.

ثم يضاف الدجاج إلى الخلطة ويقلب جيدا ثم يوضع عليه استرتش ويترك في الثلاجة مش اقل من ست ساعات ويفضل من الليلة السابقة.

نقوم بإحضار أسياخ الشيش ونقعها في الماء لمدة نصف ساعة لكي لا تلتصق بها الدجاج.

نقوم بإحضار الدجاج من الثلاجة ونضع على السيخ واحدة من صدور الدجاج وواحدة من الفلفل وواحدة من البصل وهكذا بالترتيب.

وعند الانتهاء من الكميه كلها.

نقوم بإحضار الجريل ونمسحها بالزيت و تسخينها جيدا.

نقوم برص الشيش طاووق عليها وشويها على جميع الجوانب حتى تمام النضج.

تأخذ خمس دقايق على كل جنب حتى تستوي جيدا.

ترفع الاسياخ التي تم شوائها وتوضع بطبق التقديم وترش بالبقدونس المفروم والف هنا. طريقة تحضير الشيش طاووق

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حضري للفطار ألذ طريقة عمل الشيش طاووق بتتبيلة خطيرة مثل أشهر المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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