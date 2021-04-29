نقدم لكم اليوم زوار موقع ثقفني طريقة تحضير كحك العيد بأسهل طريقة ، وبما أن العيد علي الأبواب سنقدم لكم في مقالنا هذا أسهل طريقة لتحضير كحك العيد ، وكحك العيد له أشكال مختلفة وكذلك حشوات مختلفة ، فيوجد كحك بحشوة الملبن وآخر بالعجوة وآخر سادة وكل حشوه لها طعمها المميز ، ونقدم لكم اليوم طريقة ومقادير تحضير كحك العيد بحشوة الملبن ، ومن مكوناته السمن والدقيق والسمسم ، وسنعرض لكم في مقالنا هذا المقادير المضبوطة لتحضير كحك العيد وكذلك طريقة التحضير سهلة وبسيطة ، يمكن للمبتدئين تطبيقها بكل سهولة بإتباع الخطوات في الفقرات التالية ويمكنكم تقديم الكحك للضيافة بجانب قطع من الكنافة بالقشطة اللذيذة.

مقدار ربع كيلو سمن بحرارة الغرفة.

مقدار معلقتين سكر بودرة.

معلقة صغيرة خميرة فورية.

مقدار نصف كوب من الحليب العادي أو نصف كوب ماء مذوب فيه معلقتين صغيرتين لبن بودرة.

مقدار نصف كيلو دقيق لجميع الأغراض ونضع عليه معلقة سمسم كبيرة ونصف ملعقة بيكنج بودر ورشة ملح ونقوم بالتقليب.

مقدار نصف ملعقة ريحة كحك أو موز.

نقوم أولا بضرب السمنة مع السكر حتي تصل لمرحلة الهيشان.

نقوم بوضع الدقيق المضاف إليه السمسم و البودر والملح ونقوم بالعجن ودعك حتي يمتص كل السمنة.

نقوم بوضع الحليب آلمذوب فيه الخميرة.

نقوم بعمل اختبار لقطعة نقوم بتكويرها ونضغط عليها بالأيدي لو لم تشقق العجينة من الحروف تصبح العجينة مضبوطة.

نقوم بتكوير العجينة قطع صغيرة علي شكل الكرة بمستوي واحد.

نقوم بعد ذلك بحشو الكحك بحشوة الملبن.

نقوم بالحشو ونشكل الكحك.

نقوم بإدخاله فرن ساخن 180:170 درجة.

حشوة الملبن عبارة عن مقدار معين من الملبن حسب الاحتياج عليه معلقة سمسم وعين جمل مفروم خشن.

ثم نقوم بدهن الأيدي بالسمن البلدي.

ثم نقوم بتكويره كور صغيرة ثم نقوم بوضعة داخل الكحك ثم فرده.

ومن عوامل التأكد من نجاح العجينة عمل اختبار وذلك بتكوير قطعة كور صغيرة ثم الضغط عليها باليد لو شققت شقوق خفيفه أو لم تشقق فهذا يدلل بنجاح العجينة.

في حال ظهر بها شقوق كبيرة نضيف للعجينة معلقتين أو ثلاثة حليب ، ثم نقوم بالشغل فيها بدون تخمير.

ثم نقوم برصها في الصواني وعند اكتمال الخمر نقوم بوضعها في الفرن الساخن كما ذكرنا سابقا.

مقادير تحضير كحك العيد بأسهل طريقةطريقة التحضيرطريقة عمل حشوة الملبن

ويمكن تقديم الكحك بجانب الشاي أو القهوة أو أي من المشروبات الدافئة.